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El Partido de los Trabajadores proclamó a Lula como candidato para un cuarto mandato en Brasil

El candidatura del mandatario de 80 años para los comicios del próximo 4 de octubre fue oficializada este domingo durante una ceremonia en San Pablo

La convención del PT selló la reedición de la alianza con el moderado Alckmin como candidato a la vicepresidencia.
La convención del PT selló la reedición de la alianza con el moderado Alckmin como candidato a la vicepresidencia.
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El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil oficializó este domingo la candidatura del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva para las elecciones presidenciales de octubre, en las que buscará un histórico cuarto mandato no consecutivo con la mayoría de las encuestas a su favor.

“Quiero decir para toda la militancia de los partidos que están aquí: homologamos, oficializamos ahora. Lula, presidente; Geraldo Alckmin, vice", dijo el presidente del PT, Edinho Silva, en una entrevista previa a la ceremonia, celebrada en el centro de convenciones Expo Center Norte, en São Paulo, el mayor colegio electoral del país.

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El evento, que comenzó puntual a las 10:00 hora local (13:00 GMT), selló la reedición de la alianza con el moderado Alckmin como candidato a la vicepresidencia, ante cientos de militantes, ministros y dirigentes del bloque oficialista.

A sus 80 años, Lula encara su séptima carrera a la Jefatura de Estado, tras haber gobernado entre 2003 y 2010 y regresar al poder en 2023.

Tengo la misma energía de cuando tenía 30 años”, ha reiterado el veterano líder sindical para disipar dudas sobre su salud.

La “soberanía” como bandera frente a Trump

Fotografía del 29 de julio de 2026 del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, (c-i) junto al vicepresidente, Geraldo Alckmin (c-d) en la convención de referéndum del Partido Socialista Brasileño (PSB), en el Centro de Convenciones Brasil21, en Brasilia (Brasil). EFE/ Andre Borges
Fotografía del 29 de julio de 2026 del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, (c-i) junto al vicepresidente, Geraldo Alckmin (c-d) en la convención de referéndum del Partido Socialista Brasileño (PSB), en el Centro de Convenciones Brasil21, en Brasilia (Brasil). EFE/ Andre Borges

La campaña se abre bajo la sombra de Donald Trump, aliado de la familia Bolsonaro y que ha respaldado a varios candidatos en América Latina. “En Brasil no aceptamos que nadie meta la nariz donde no lo llaman”, advirtió Lula la semana pasada.

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Estados Unidos impuso en julio dos rondas de aranceles a productos brasileños, tras acusar al país de prácticas comerciales desleales. Alentado por Eduardo Bolsonaro, hijo del ex presidente, Washington ya había aplicado gravámenes similares en 2025 —luego suspendidos en buena parte— en represalia por el juicio contra Jair Bolsonaro. Ante la nueva presión, Lula prometió una "guerra de la verdad contra la mentira" frente a su par estadounidense y acusó a Flávio Bolsonaro de ser un “traidor a la patria” por, según él, alentar el castigo económico a Brasil.

“La narrativa sobre la soberanía le calza como un guante a Lula: en un momento de caída de su popularidad, logra identificar a un enemigo allá afuera”, dijo a la agencia AFP el politólogo Leonardo Paz, de la Fundación Getúlio Vargas.

El clima bilateral sigue deteriorándose: la semana pasada Brasilia negó las visas a dos funcionarios estadounidenses que pretendían viajar al país para hablar de “integridad electoral”.

Economía, seguridad y corrupción, los frentes internos

FOTO DE ARCHIVO: Una vista aérea tomada con un dron muestra el edificio de la sede del Banco Central en Brasilia, Brasil, el 26 de diciembre de 2024. REUTERS/Ueslei Marcelino/File Photo
FOTO DE ARCHIVO: Una vista aérea tomada con un dron muestra el edificio de la sede del Banco Central en Brasilia, Brasil, el 26 de diciembre de 2024. REUTERS/Ueslei Marcelino/File Photo

Lula defiende los avances de su gestión en la caída del desempleo y la reducción de la pobreza, en un contexto de desaceleración económica, con un crecimiento del PIB en torno al 2 % para este año electoral, tras el 3,4 % de 2024 y el 2,3 % de 2025.

La presión inflacionaria —marcada por factores internos y por el alza de precios de alimentos y combustible en el contexto geopolítico— mantiene la tasa básica de interés en 14,25 %, junto a un déficit nominal cercano al 10 % del PIB y una deuda pública que superó el 80 %. Son puntos que la oposición busca explotar, junto con la lucha contra el crimen organizado, que controla barrios populares donde viven millones de personas.

La corrupción también pesa sobre ambos candidatos. Esta semana, un juez de la Corte Suprema autorizó dos investigaciones por tráfico de influencias contra el hijo mayor de Lula, Fábio Luís Lula da Silva, conocido como “Lulinha”, por presuntas gestiones ante el Ministerio de Salud. Del lado opositor, Flávio Bolsonaro enfrenta cuestionamientos por el financiamiento de una película sobre su padre, para la cual habría pedido dinero a un banquero acusado de una megaestafa.

Un mano a mano con los Bolsonaro

FOTO DE ARCHIVO: El senador brasileño Flavio Bolsonaro habla durante un evento en São Paulo, Brasil, el 18 de junio de 2026. REUTERS/Alexandre Meneghini/File Photo
FOTO DE ARCHIVO: El senador brasileño Flavio Bolsonaro habla durante un evento en São Paulo, Brasil, el 18 de junio de 2026. REUTERS/Alexandre Meneghini/File Photo

Los comicios de octubre se perfilan como una nueva disputa polarizada entre el progresismo de Lula y la extrema derecha que encarna Flávio Bolsonaro, de 45 años, oficializado la semana pasada como heredero político del espacio conservador. Su padre, Jair Bolsonaro, está inhabilitado, condenado a 27 años de prisión domiciliaria por intento de golpe de Estado, tras perder las elecciones de 2022 ante Lula.

Según la última encuesta de Datafolha, Lula obtendría un 48 % de la intención de voto en un eventual balotaje, frente al 43 % de Flávio Bolsonaro — una diferencia estrecha, similar a la de la ajustada campaña de 2022.

(Con información de EFE y AFP)

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