El objetivo del atentado fallido de Moscú era uno de los comandantes responsables de la masacre de Bucha en Ucrania

Varias personas junto a la terraza vallada del restaurante Balzi Rossi en Moscú, el 2 de agosto de 2026, un día después de la explosión. (Foto de Tatyana Makeyeva / AFP)

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El objetivo del atentado fallido ocurrido la noche del sábado en Moscú, que de todos modos dejó al menos tres muertos y 21 heridos, era el comandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales rusas, Alexandr Chaiko, quien celebraba su 55° cumpleaños en uno de los restaurantes más caros de la capital, informaron este domingo canales de Telegram.

Un festejo privado, un blanco de alto perfil

El comandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales rusas, Alexandr Chaiko, durante un desfile militar. (Archivo)

Un video difundido por el portal independiente Meduza muestra el decorado del restaurante Balzi Rossi, cerrado al público esa noche por una fiesta privada. Según el canal de Telegram VChK-OGPU, al evento asistieron altos mandos del FSB, generales del Ministerio de Defensa, parlamentarios y funcionarios gubernamentales.

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Chaiko, que cumplió años realmente el lunes 27 de julio, ascendió a su cargo en mayo. Al inicio de la guerra en 2022 comandaba las tropas del Distrito Militar Oriental, implicadas según Meduza en crímenes de guerra en Bucha.

La explosión y sus víctimas

Unos anteojos ensangrentados sobre una mesa dentro del restaurante italiano Balzi Rossi, vallado tras la mortal explosión con bomba registrada en el centro de Moscú, Rusia, el 2 de agosto de 2026. (REUTERS/Anastasia Barashkova)

El Comité Nacional Antiterrorista informó el sábado que una bomba casera, con una potencia equivalente a casi un kilogramo de TNT, fue activada a distancia cuando un guardia de seguridad revisó el paquete que portaba una mujer que se presentaba como repartidora. Entre los muertos figuran la propia mujer, el guardia y un cliente del restaurante, según el diario Kommersant.

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El ataque, calificado por el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, como un “brutal acto terrorista”, obligó además a cancelar una prueba cicloturista nocturna prevista por el centro de la ciudad de 13 millones de habitantes.

Una larga lista de ataques a figuras cercanas al Kremlin

El lugar donde el teniente general Fanil Sarvárov, jefe de la dirección de entrenamiento operativo del Ejército del Estado Mayor ruso, murió en un coche bomba en Moscú, Rusia, el 22 de diciembre de 2025. (REUTERS/Anastasia Barashkova)

Desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022, los servicios de inteligencia ucranianos han sido vinculados a una serie de atentados contra militares y figuras públicas afines al Kremlin. El caso más reciente antes de este fue el del jefe de operaciones del Estado Mayor ruso, Fanil Sarvárov, muerto en diciembre pasado en Moscú por la explosión de un coche bomba.

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En diciembre de 2024, una bomba adosada a un patinete eléctrico frente a un edificio de departamentos en Moscú mató al general Igor Kirillov, jefe de la división de defensa química del Ejército ruso, junto con su asistente.

Investigadores trabajan en el lugar donde el teniente general Igor Kirillov, jefe de las Fuerzas de Defensa Nuclear, Biológica y Química de Rusia, y su ayudante Ilya Polikarpov murieron por un artefacto explosivo colocado cerca de un bloque de apartamentos residenciales en Moscú, Rusia, martes 17 de diciembre de 2024. (AP fFoto)

En abril de 2023, el bloguero militar prokremlin Vladlen Tatarski —cuyo nombre real era Maxim Fomin— murió cuando una estatuilla que le entregaron explotó en una cafetería de San Petersburgo. Ese mismo mes, un mes antes, un mes más tarde —en mayo de 2023—, el escritor y nacionalista prokremlin Zajar Prilepin resultó gravemente herido en un atentado con coche bomba cerca de la ciudad de Nizhni Nóvgorod, en el que murió otra persona.

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Rusia también responsabilizó a Ucrania por la muerte del general Yaroslav Moskalik, asesinado con un coche bomba en abril de 2025.

Y en agosto de 2022, la nacionalista Daria Duguina, hija del ideólogo ultraconservador ruso Alexandr Duguin, murió cerca de Moscú cuando explotó una bomba adosada a su automóvil; muchos creen que el verdadero blanco era su padre.

Hasta el momento, nadie se atribuyó la autoría del ataque contra Chaiko.