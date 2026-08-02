El video con el que el Chelsea hizo oficial la llegada del “joven león” Barco: la reacción de su pareja Yaz Jaureguy

El equipo británico hizo oficial la contratación del argentino

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Chelsea hizo oficial la contratación de Valentín Barco como nuevo futbolista de la institución. Más allá de que el traspaso desde el Racing de Estrasburgo de la Ligue 1 estaba cerrado desde antes de la participación del futbolista en el Mundial 2026 con la selección argentina, el club británico confirmó su llegada en las últimas horas. El jugador de 22 años firmó contrato hasta 2033 y, al ser un fichaje entre instituciones que cuentan con los mismos propietarios —BlueCo—, el monto de la transferencia es una incógnita.

El club informó que el Colo Barco no viajará de inmediato a la pretemporada que el plantel realiza en Sídney y que tendrá unos días más de descanso antes de incorporarse al equipo que dirige Xabi Alonso. “Chelsea FC se complace en confirmar el fichaje del internacional argentino Valentín Barco procedente del RC Strasbourg. ¡Bienvenido a casa, Valentín!”, escribió el equipo de la Premier League para anunciar su llegada en redes.

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El desembarco también estuvo acompañado de un video en el que revelan su contratación mediante un diálogo radial en Australia, donde el equipo realiza la pretemporada. “Probablemente una buena incorporación al equipo. 22 años de edad, muy ofensivo, muy emocionante, así que será interesante ver cómo le va. Así que otro joven león emocionante se une a la manada”, afirmó en el video Gary Cahill, leyenda de la institución.

Yazmín Jaureguy, pareja del futbolista, lanzó un mensaje en redes sobre el flamante arribo del Colo Barco al Chelsea. “Familia”, escribió en su Instagram, acompañado de corazones azules y el video de presentación de la institución británica.

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La historia que publicó Yazmín Jaureguy, pareja del Colo Barco, tras la confirmación del Chelsea de su fichaje (@yaz.jaureguy)

La operación no encontró obstáculos en el tramo final porque el RC Estrasburgo y Chelsea forman parte del mismo grupo propietario (BlueCo). Ese entramado ya había quedado expuesto en otro movimiento reciente, cuando el club inglés interrumpió el préstamo del argentino Aaron Anselmino con Borussia Dortmund para enviarlo al equipo francés hasta el final de la temporada.

El argentino de 21 años cerró el último curso con 12 goles generados en 43 partidos entre todas las competiciones, un rendimiento que ayudó al club francés a clasificarse a torneos europeos y que terminó por consolidar un pase que ya estaba encaminado desde antes de la apertura del mercado y de su participación en el Mundial.

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Valentín Barco se formó en Boca Juniors, donde debutó como profesional a los 16 años y ganó varios títulos —además de ser figura en la Copa Libertadores 2024— antes de mudarse al fútbol inglés en 2024 para incorporarse a Brighton a cambio de aproximadamente 10 millones de dólares. Durante su etapa en Inglaterra, el zurdo pasó a préstamo por Sevilla y por el Racing de Estrasburgo.

Luego de la cesión, el club francés lo incorporó de manera permanente por 10 millones de euros tras una temporada 2024/25 en la que logró afirmarse y fue una pieza importante para la clasificación europea del equipo. El monto del traspaso al Chelsea no fue informado, aunque, según el sitio especializado Transfermarkt, Barco tiene una valoración aproximada de 40 millones de euros. Ese dato también es seguido de cerca por Boca, al que le corresponde una parte por los derechos de formación.

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Tras su debut en Boca Juniors, el Colo Barco vistió las camisetas del Brighton, Sevilla, Racing de Estrasburgo y Chelsea. Suma un total de cinco partidos con la selección argentina (Todd Kirkland/Getty Images/AFP)

La llegada del ex Boca se incorpora a una ventana de contrataciones amplia en Stamford Bridge. Entre los refuerzos confirmados aparece el zaguero francés Marcel Lacroix, procedente de Crystal Palace por 60 millones de euros, y Danny Welbeck. A esa lista se agregó el defensor italiano Marco Palestra, de 21 años, llegado desde Atalanta por una cifra cercana a USD 65 millones.

El movimiento más costoso mencionado en esta etapa fue el de Morgan Rogers, incorporado por 137 millones de euros, una cifra presentada como récord para el traspaso de un jugador inglés. También llegaron el portugués Geovany Quenda desde Sporting de Lisboa por 50 millones, el neerlandés Emmanuel Emegha desde RC Estrasburgo por 25 millones, además del brasileño Denner y el kazajo Dastan Satpaev.

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Barco se suma así a un plantel que busca mejorar su rendimiento en el plano local bajo la conducción de Xabi Alonso. La temporada anterior, Chelsea terminó en la mitad de la tabla de la Premier League en un proceso atravesado por varios cambios de entrenador.