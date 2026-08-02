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La Asociación de taxista en Guatemala convoca nuevamente a una manifestación contra el alza de los combustibles el 3 de agosto

La protesta pacífica saldrá a las 8:00 desde Molino de las Flores, en la zona 2 de Mixco, y avanzará hacia el Congreso para exigir respuestas a los poderes del Estado

Calle con personas en protesta portando dos pancartas blancas. Numerosos taxis blancos, motocicletas y edificios a los lados. Algunas personas usan mascarillas
Un grupo de taxistas guatemaltecos se manifiesta en una calle de la ciudad, portando pancartas y acompañados por vehículos de taxi. (Redes Sociales)
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La Asociación de Pilotos de Taxis de Guatemala anunció una manifestación pacífica para el lunes 3 de agosto en rechazo al alza de los combustibles, una protesta que comenzará a las 8:00 en Molino de las Flores, zona 2 de Mixco, y que busca presionar al Ejecutivo y al Legislativo mientras el sector cuestiona el subsidio planteado por el presidente Bernardo Arévalo.

Los gremios de taxistas advirtieron además que podrían retomar medidas de presión con caravanas y bloqueos en distintos puntos de la capital si el Gobierno no responde a sus demandas ni abre una mesa de diálogo. Los dirigentes indicaron que mantienen reuniones para definir esas acciones, que podrían afectar la movilidad al inicio de la próxima semana.

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La notificación de la protesta fue presentada ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, a la que la organización pidió acompañamiento para verificar el respeto de los derechos de los participantes durante el recorrido hacia el Congreso de la República. Según el documento, a la actividad se sumarán de forma voluntaria pilotos de taxis, conductores de vehículos de aplicaciones, mototaxis y vehículos particulares.

Numerosos taxis blancos y azules estacionados en una calle de ciudad. Algunos exhiben mensajes escritos en sus parabrisas. Se ven edificios y personas
Cientos de taxis blancos y azules se congregan en una calle céntrica de Guatemala, algunos exhiben mensajes manuscritos en sus parabrisas. (Redes Sociales )

La protesta partirá de Mixco y avanzará hacia el Congreso

La convocatoria, divulgada en redes sociales por la Asotax, plantea una nueva movilización contra el “incremento constante” en los precios de las gasolinas y del diésel. En ese mensaje, la asociación sostuvo: “Nuevamente vamos a manifestarnos este 3 de agosto por el alto costo del combustible. Ni el Ejecutivo ni el Legislativo han querido hacer algo. La presión social hace la fuerza. Cordialmente invitados para que nos acompañen”.

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El punto de concentración fijado por la organización es la colonia Molino de las Flores, en Mixco, desde las 8:00. Desde allí, los participantes se dirigirán al Congreso de la República, de acuerdo con la comunicación remitida a la PDH.

El reclamo central del sector apunta también contra la propuesta de subsidio anunciada por el Gobierno. La asociación expresó: “Nos oponemos al subsidio propuesto por el señor Presidente Bernardo Arévalo en la forma planteada al otorgar Q12 al diésel y Q3 al combustible regular, por considerarlo injusto, no equitativo y porque no beneficia a la población ni al transportista”.

Los taxistas piden exoneraciones e informes sobre el impacto económico

La demanda de los pilotos organizados incluye la exoneración temporal del impuesto a la importación del combustible hasta que los precios se estabilicen. Según expone la agrupación, esa medida frenaría la inflación y aportaría certeza, además de exigir transparencia en cualquier mecanismo de apoyo.

También solicitan la exoneración del impuesto a la venta del combustible mientras persistan las condiciones extraordinarias de aumento en los precios. El argumento del sector es que esa decisión ayudaría a mitigar el impacto económico sobre la población.

Entre sus peticiones figura además un requerimiento a universidades y centros de investigación para que elaboren un informe sobre el efecto de los combustibles en la economía familiar. Los representantes del sector sostienen que el encarecimiento de la gasolina y del diésel ha reducido sus ingresos y golpea la economía de miles de conductores.

El antecedente más cercano fue la manifestación del 24 de julio por la misma causa. Ese día, el presidente Bernardo Arévalo anunció en conferencia de prensa la presentación de una iniciativa de ley para establecer un nuevo subsidio con los montos planteados para el diésel y la gasolina regular.

De acuerdo con la convocatoria citada en el texto original, la movilización del 3 de agosto se presenta como una respuesta directa a ese anuncio y al encarecimiento sostenido de los combustibles. Aunque en una parte de los llamados previos los dirigentes señalaron que aún no habían oficializado recorridos ni horarios de una posible nueva protesta, la asociación ya informó a la PDH que la concentración arrancará en Mixco y avanzará hacia el Legislativo.

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