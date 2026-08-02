Fatal accidente de transporte público en Honduras deja dos muertos y cinco lesionados

El choque de un rapidito dejó dos muertos y cinco heridos en la calle principal de Los Pinos.

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Las autoridades identificaron a las víctimas fatales del accidente ocurrido la tarde del sábado en Tegucigalpa, Honduras. Los fallecidos fueron José Edgardo Navarro, pasajero de la unidad de servicio público, y Vicente Canales, un peatón que transitaba por el sector cuando fue alcanzado por el vehículo fuera de control.

Según reportes preliminares, Navarro salió expulsado del autobús durante el impacto y murió en la escena. Canales fue embestido por la unidad y trasladado de emergencia a un centro asistencial, donde los médicos confirmaron su fallecimiento poco después de su ingreso. Además de las dos víctimas mortales, otras cinco personas resultaron heridas en el accidente.

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Hasta la mañana de este domingo, las autoridades sanitarias y policiales no habían divulgado oficialmente la identidad de los lesionados ni un parte médico sobre su evolución.

Los heridos fueron estabilizados por personal del Sistema Nacional de Emergencias 911 y del Cuerpo de Bomberos antes de ser trasladados a distintos centros hospitalarios de la capital para recibir atención especializada.

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor del rapidito habría perdido el control de la unidad cuando circulaba por una de las pendientes de la colonia Los Pinos, en Tegucigalpa.

Versiones preliminares apuntan a un posible exceso de velocidad, aunque las autoridades no han confirmado esa hipótesis y señalaron que el peritaje técnico determinará las causas del accidente. Durante su trayectoria fuera de control, la unidad impactó varios vehículos y luego se estrelló contra una vivienda.

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El Sistema Nacional de Emergencias 911 y el Cuerpo de Bomberos estabilizaron a los heridos y los trasladaron a hospitales de la capital.

Tras el llamado de auxilio, unidades del Cuerpo de Bomberos, ambulancias del Sistema Nacional de Emergencias 911 y agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para rescatar a las víctimas, brindar atención prehospitalaria y asegurar la zona.

Luego, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento de los cuerpos, mientras agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) iniciaron la inspección técnica para establecer responsabilidades.

La investigación sigue abierta

Las autoridades indicaron que la investigación permanece abierta y que se analizarán distintos elementos para determinar qué originó el accidente.

Entre los aspectos que serán evaluados figuran el estado mecánico de la unidad, las condiciones de la vía, la velocidad a la que se desplazaba el autobús y la posible responsabilidad del conductor.

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Las autoridades analizan un posible exceso de velocidad, aunque el peritaje técnico aún no confirmó la causa del accidente.

No se descarta que en las próximas horas la DNVT y el Ministerio Público amplíen la información sobre el caso conforme avancen las diligencias periciales.

Los accidentes de tránsito continúan siendo una de las principales emergencias de salud y seguridad vial en Honduras. De acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), el país acumula más de un millar de fallecidos por siniestros viales en lo que va de 2026, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades y que evidencia que, pese a los operativos y campañas de prevención, la mortalidad en las carreteras y zonas urbanas sigue en ascenso.

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La tragedia reabre el debate sobre la necesidad de fortalecer los controles al transporte público, mejorar la fiscalización de las unidades que circulan en el país y promover una cultura de respeto a las normas de tránsito para evitar que más familias hondureñas sigan siendo golpeadas por hechos que, en muchos casos, pueden prevenirse.