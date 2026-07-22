La controvertida decisión que tomó la FIA con Franco Colapinto en medio de los rumores sobre su futuro en la F1

El piloto argentino Franco Colapinto luce la indumentaria del equipo Alpine de Fórmula 1 mientras sujeta los manillares de un vehículo ligero. (@francolapinto)

Franco Colapinto protagonizará este jueves en el Hungaroring una conferencia de prensa de la Fórmula 1 cargada de condimentos: el argentino compartirá sala con los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso, cuatro días después de que España derrotara a la Argentina en la final del Mundial de Fútbol 2026. Aunque hay otro tema que generará tensión y tiene que ver con el futuro de dichos pilotos.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) confirmó que el piloto de Alpine participará en el segundo turno de la rueda de prensa oficial del Gran Premio de Hungría, previsto para las 14:30 hora local de este jueves 23 de julio (9:30 en Argentina). Lo hará junto a Carlos Sainz, de Williams, y Fernando Alonso, de Aston Martin, dos de las figuras del país que el domingo pasado se consagró campeón del mundo en el Estadio Nueva/Nueva Jersey al vencer 1-0 a la selección argentina en tiempo suplementario, con gol de Ferran Torres en el minuto 106.

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La coincidencia no pasó inadvertida en el ambiente de la F1. Con la herida mundialista todavía fresca, el pilarense deberá responder las preguntas de la prensa internacional sentado entre dos pilotos españoles con quienes, pese a la rivalidad futbolística, mantiene una relación de cordialidad y respeto mutuo dentro del ambiente.

Pero el encuentro entre el argentino y los españoles va más allá de lo ocurrido en la final del Mundial. Los tres están en danza para un posible enroque entre ellos para 2027 con posibles cambios de escudería, según informaron dos medios europeos. Alonso podría volver a Alpine, Sainz tomaría su lugar en Aston Martin o pasaría a Audi y Colapinto regresaría a Williams, el equipo donde integró su academia y debutó en la F1 el 1 de septiembre de 2024. En este panorama, Motorsport Italia indicó que "Colapinto cenó el fin de semana pasado con su ex jefe en Williams, James Vowles, quien también se reunió con sus managers, María Catarineu y Jamie Campbell-Walter“. Cabe recordar que el histórico equipo inglés cedió a Franco por cinco años al team galo. En tanto, Auto Racer afirmó que el corredor bonaerense tiene una cláusula que vencerá en el Gran Premio de los Países Bajos el 23 de agosto y que, en caso de que no se confirme su renovación con Alpine en esa fecha, quedará liberado para poder negociar con otra escudería.

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Franco Colapinto habla con Sergio "Checo" Pérez, con quien tiene una buena relación en el ambiente de la F1 (@francolapinto)

Será inevitable para los periodistas presentes preguntarles a dichos pilotos sobre la final mundialista, pero también acerca de su futuro en la F1. Puede llegar a vivirse algún momento de tensión. Aunque ayudará la buena sintonía que tienen y en especial Colapinto con sus colegas de habla hispana al que se suma Sergio “Checo” Pérez.

Lo cierto es que hubo intención de la FIA en generar este cónclave con la prensa al ser una conferencia en la que se repetirán las consultas sobre los temas mencionados. Se busca un impacto mediático cuando los motores aún estarán apagados. La insistencia de los periodistas será elocuente y justo en la conferencia a la que pueden asistir todos los medios presentes en el autódromo y el resto puede seguirla por los monitores desde la sala de prensa. Todo el paddock se entera en el momento de qué pasa en las conferencias de la FIA, a diferencia de las ruedas de prensa de los equipos que acontecen en sus sectores corporativos. Las conferencias de prensa de la FIA duran 30 minutos y no se transmiten en vivo, pero luego se pueden ver completas bajo demanda en la plataforma F1 TV Pro.

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La entidad rectora le da mucha importancia a la presencia de los periodistas en esta conferencia y en especial a los que preguntan, ya que antes de tomar el micrófono le pide a los comunicadores que anoten su nombre y medio en una libreta para un relevamiento interno. Eso sirve para quienes piden acreditaciones temporales y quieran estar presente en otra carrera.

En tanto, Colapinto llega al Hungaroring con impulso. El argentino cerró el Gran Premio de Bélgica en la décima posición tras una maniobra que se convirtió en uno de los adelantamientos más comentados de la temporada: en la recta de Kemmel, durante la vuelta 31 de Spa-Francorchamps, superó de forma simultánea a Pierre Gasly y a Liam Lawson para asegurarse el último punto de la zona de puntuación. “Disfruté mucho el doble adelantamiento, que me aseguró el P10. Fue gracias a una buena salida y al rebufo (succión entre un auto y otro), y después tuve que intentar meterme por dentro de Liam y luego adelantar a Pierre”, declaró el piloto al término de la carrera, según el comunicado oficial de Alpine.

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Con ese resultado, Alpine y Racing Bulls quedaron empatados con 61 unidades en el Campeonato Mundial de Constructores. Colapinto acumula 19 puntos en el Campeonato de Pilotos y el corredor bonaerense se ubica 12° en la clasificación general.

La secuencia completa de la maniobra de Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1

El propio piloto marcó el tono con el que llega a Budapest. “Nuestro objetivo es mantener la racha de poder sumar puntos también este fin de semana, aunque el circuito suponga un reto completamente diferente. Es un trazado en el que he tenido cierto éxito en las categorías junior y estoy deseando volver a vivirlo con los coches de este año”, afirmó en la previa oficial del equipo. Este miércoles Franco ya palpitó lo que se viene este fin de semana en un posteo en su cuenta de Instagram: “Hungria, hola. ¡Último empujón antes del summer break! Vamos con todo este finde"

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El fin de semana en el Hungaroring tendrá una particularidad adicional para Colapinto: el estonio Paul Aron, piloto reserva de Alpine, tomará el control del A526 durante la Práctica Libre 1 del viernes 24 de julio, en cumplimiento del reglamento de la FIA que obliga a los equipos a ceder el monoplaza a pilotos novatos en al menos dos sesiones por temporada. Será la primera vez en 2026 que el argentino cumpla con esta obligación reglamentaria. Desde la Práctica Libre 2, Colapinto retomará el volante para completar el programa habitual del fin de semana.

El Gran Premio de Hungría es la undécima fecha del calendario 2026 y la última antes del receso veraniego de la Fórmula 1, que se extenderá hasta el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort, del 21 al 23 de agosto. El Hungaroring, con sus 4.381 metros de longitud y 70 vueltas de carrera, representa para Colapinto un circuito con buenos antecedentes en su etapa en las categorías de formación. La carrera está prevista para este domingo a las 10:00 (hora argentina). Tras la bandera a cuadros, el argentino no iniciará sus vacaciones de inmediato: participará en las jornadas de pruebas de neumáticos de Pirelli que se realizarán en el mismo circuito.

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