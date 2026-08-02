La Municipalidad de Guatemala fija un tope temporal para el pasaje urbano entre Q6 (USD 0.79) y Q7 (USD 0.92)

La Municipalidad de Guatemala fijó una tarifa máxima temporal para el transporte público urbano autorizado desde el 2 de agosto. (Prensa Libre)

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La Municipalidad de Guatemala fijó una tarifa máxima temporal para el transporte público colectivo urbano autorizado que empezó a regir este domingo 2 de agosto, con topes de Q6 (USD 0.79) y Q7 (USD 0. 92) según el precio del diésel, en una decisión que busca frenar cobros arbitrarios y sostener la continuidad del servicio ante el aumento del combustible.

El ajuste quedó atado al valor del galón de diésel:

Será de Q6 (USD 0.79) cuando cueste entre Q30 (USD 3.84)

De Q7 (USD 0. 92) si alcanza los Q49.99 (USD 6.40) o si supera los Q50 (USD 6.41)

Informó la Junta Directiva de la Empresa Municipal de Transporte, a través de un comunicado publicado en las redes sociales.

El cobro, además, solo podrá hacerse mediante sistema electrónico de prepago. La disposición prohíbe el manejo de dinero en efectivo a bordo de los autobuses alcanzados por la medida.

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La medida responde a un escenario de presión sobre el transporte urbano que ya había derivado en incrementos de hecho.

La tarifa del transporte público en Guatemala será de Q6 si el galón de diésel cuesta entre Q30 y Q49.99 y subirá a Q7 si alcanza los Q50. (Municipalidad de Guatemala)

El 29 de julio, usuarios reportaron que el pasaje en buses urbanos de la capital había subido de Q5 (USD 0.64) a Q7 (USD 0. 92), y el presidente de la Cámara de Transportistas Urbanos e Interurbanos de Guatemala Catug, Saúl Umaña, confirmó que el aumento obedecía al alto precio del combustible y que también se aplicaba en el municipio de Mixco.

La tarifa máxima solo aplica a rutas urbanas autorizadas y excluye a Transmetro y TuBus

El nuevo techo tarifario alcanza al servicio público colectivo urbano operado por concesionarios autorizados en la ciudad de Guatemala.

Amílcar Montejo, portavoz de la Empresa Municipal de Tránsito (Emetra) de la Municipalidad de Guatemala, afirmó que el ajuste no aplica a Transmetro ni a TuBus, que mantienen el precio habitual del pasaje.

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Sostuvo que la disposición es temporal y que su propósito es dar certeza a los usuarios sobre el costo del servicio. Según la entidad, también busca establecer reglas claras para los operadores autorizados en medio del alza de los combustibles.

La autoridad municipal presentó la decisión como una medida de contingencia para evitar especulación y cobros excesivos por parte de pilotos y ayudantes.

El aumento del diésel abrió un conflicto entre transportistas, municipalidad y Gobierno

Antes de la fijación del techo tarifario, la Cámara de Transportistas Urbanos e Interurbanos de Guatemala (Catug) anunció que, tras una reunión sin acuerdos con autoridades de la Municipalidad de Guatemala realizada el 28 de julio, el pasaje pasaría de Q5 (USD 0.64) a Q7 (USD 0. 92).

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Incluso taxis colectivos, conocidos como “piratas” habían anunciado a sus usuarios un incremento al costo del pasaje desde inicios de la semana pasada.

El alza del pasaje de Q5 a Q7 ya había sido reportada por usuarios en buses urbanos de la capital y también en Mixco. Incluso, taxis colectivos llamados "pirata" ya habían anunciado su propio aumento. (Redes sociales)

La decisión fue comunicada después de una protesta en el Centro Cívico, donde decenas de buses permanecieron estacionados mientras representantes del sector buscaban una salida al incremento de sus costos de operación.

En Mixco, Walter Montiel, representante de los buses Express, explicó a la publicación que el aumento respondía al encarecimiento del diésel y que la falta de una respuesta inmediata del Gobierno y del Congreso llevó al sector a tomar medidas.

Diversas personas han manifestado su molestia por los incrementos en el pasaje del transporte colectivo. (Producciones Impacto)

En paralelo, la Asociación de Pilotos de Taxis de Guatemala anunció una protesta para el lunes 3 de agosto contra el alza constante de las gasolinas y el diésel.

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El conflicto también se cruza con la propuesta del Ejecutivo para subsidiar los combustibles. El 24 de julio, el presidente Bernardo Arévalo anunció en conferencia de prensa que presentó al Congreso una iniciativa de ley para otorgar un subsidio temporal de Q12 (USD 1.53) por galón de diésel y Q3 (USD 0.38) por galón de gasolina regular, con una previsión de Q3 mil 480 millones (USD 435.89 millones) para financiar el programa.