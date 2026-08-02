Guatemala
Agregar Infobae enGoogle

La Municipalidad de Guatemala fija un tope temporal para el pasaje urbano entre Q6 (USD 0.79) y Q7 (USD 0.92)

La disposición comenzó a regir este domingo 2 de agosto y busca frenar cobros arbitrarios y sostener la continuidad del servicio ante el alza del combustible, según la Empresa Municipal de Transporte

El Gobierno de Bernardo Arévalo presentó al Congreso un subsidio temporal para diésel y gasolina, mientras la EMT anunció operativos para controlar la nueva tarifa.
La Municipalidad de Guatemala fijó una tarifa máxima temporal para el transporte público urbano autorizado desde el 2 de agosto. (Prensa Libre)
Guardar

La Municipalidad de Guatemala fijó una tarifa máxima temporal para el transporte público colectivo urbano autorizado que empezó a regir este domingo 2 de agosto, con topes de Q6 (USD 0.79) y Q7 (USD 0. 92) según el precio del diésel, en una decisión que busca frenar cobros arbitrarios y sostener la continuidad del servicio ante el aumento del combustible.

El ajuste quedó atado al valor del galón de diésel:

  • Será de Q6 (USD 0.79) cuando cueste entre Q30 (USD 3.84)
  • De Q7 (USD 0. 92) si alcanza los Q49.99 (USD 6.40) o si supera los Q50 (USD 6.41)

Informó la Junta Directiva de la Empresa Municipal de Transporte, a través de un comunicado publicado en las redes sociales.

El cobro, además, solo podrá hacerse mediante sistema electrónico de prepago. La disposición prohíbe el manejo de dinero en efectivo a bordo de los autobuses alcanzados por la medida.

PUBLICIDAD

La medida responde a un escenario de presión sobre el transporte urbano que ya había derivado en incrementos de hecho.

El Gobierno de Bernardo Arévalo presentó al Congreso un subsidio temporal para diésel y gasolina, mientras la EMT anunció operativos para controlar la nueva tarifa.
La tarifa del transporte público en Guatemala será de Q6 si el galón de diésel cuesta entre Q30 y Q49.99 y subirá a Q7 si alcanza los Q50. (Municipalidad de Guatemala)

El 29 de julio, usuarios reportaron que el pasaje en buses urbanos de la capital había subido de Q5 (USD 0.64) a Q7 (USD 0. 92), y el presidente de la Cámara de Transportistas Urbanos e Interurbanos de Guatemala Catug, Saúl Umaña, confirmó que el aumento obedecía al alto precio del combustible y que también se aplicaba en el municipio de Mixco.

La tarifa máxima solo aplica a rutas urbanas autorizadas y excluye a Transmetro y TuBus

El nuevo techo tarifario alcanza al servicio público colectivo urbano operado por concesionarios autorizados en la ciudad de Guatemala.

Amílcar Montejo, portavoz de la Empresa Municipal de Tránsito (Emetra) de la Municipalidad de Guatemala, afirmó que el ajuste no aplica a Transmetro ni a TuBus, que mantienen el precio habitual del pasaje.

PUBLICIDAD

Sostuvo que la disposición es temporal y que su propósito es dar certeza a los usuarios sobre el costo del servicio. Según la entidad, también busca establecer reglas claras para los operadores autorizados en medio del alza de los combustibles.

La autoridad municipal presentó la decisión como una medida de contingencia para evitar especulación y cobros excesivos por parte de pilotos y ayudantes.

El aumento del diésel abrió un conflicto entre transportistas, municipalidad y Gobierno

Antes de la fijación del techo tarifario, la Cámara de Transportistas Urbanos e Interurbanos de Guatemala (Catug) anunció que, tras una reunión sin acuerdos con autoridades de la Municipalidad de Guatemala realizada el 28 de julio, el pasaje pasaría de Q5 (USD 0.64) a Q7 (USD 0. 92).

Incluso taxis colectivos, conocidos como “piratas” habían anunciado a sus usuarios un incremento al costo del pasaje desde inicios de la semana pasada.

El Gobierno de Bernardo Arévalo presentó al Congreso un subsidio temporal para diésel y gasolina, mientras la EMT anunció operativos para controlar la nueva tarifa.
El alza del pasaje de Q5 a Q7 ya había sido reportada por usuarios en buses urbanos de la capital y también en Mixco. Incluso, taxis colectivos llamados "pirata" ya habían anunciado su propio aumento. (Redes sociales)

La decisión fue comunicada después de una protesta en el Centro Cívico, donde decenas de buses permanecieron estacionados mientras representantes del sector buscaban una salida al incremento de sus costos de operación.

En Mixco, Walter Montiel, representante de los buses Express, explicó a la publicación que el aumento respondía al encarecimiento del diésel y que la falta de una respuesta inmediata del Gobierno y del Congreso llevó al sector a tomar medidas.

El Gobierno de Bernardo Arévalo presentó al Congreso un subsidio temporal para diésel y gasolina, mientras la EMT anunció operativos para controlar la nueva tarifa.
Diversas personas han manifestado su molestia por los incrementos en el pasaje del transporte colectivo. (Producciones Impacto)

En paralelo, la Asociación de Pilotos de Taxis de Guatemala anunció una protesta para el lunes 3 de agosto contra el alza constante de las gasolinas y el diésel.

El conflicto también se cruza con la propuesta del Ejecutivo para subsidiar los combustibles. El 24 de julio, el presidente Bernardo Arévalo anunció en conferencia de prensa que presentó al Congreso una iniciativa de ley para otorgar un subsidio temporal de Q12 (USD 1.53) por galón de diésel y Q3 (USD 0.38) por galón de gasolina regular, con una previsión de Q3 mil 480 millones (USD 435.89 millones) para financiar el programa.

Temas Relacionados

Ciudad de GuatemalaTransporte públicoPrecio GasolinaGobierno de GuatemalaGuatemalaMunicipalidad de GuatemalaPasajeMixcoTransporte urbanoTransporte colectivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

República Dominicana alcanza un 80 % de avance en la construcción de la presa de Guaigüí con el objetivo de transformar el acceso al agua y la energía

La obra hidráulica, reactivada en julio de 2025 tras años paralizada, avanza 82 % según los responsables y busca abastecer agua, reducir inundaciones y aportar electricidad al sistema nacional en 30 meses

República Dominicana alcanza un 80 % de avance en la construcción de la presa de Guaigüí con el objetivo de transformar el acceso al agua y la energía

Localizan sana y salva a una turista colombiana-estadounidense tras casi tres semanas desaparecida en Guatemala

La última referencia la ubicaba cerca del Aeropuerto La Aurora desde el 13 de julio y el Ministerio Público descartó delitos en su contra

Localizan sana y salva a una turista colombiana-estadounidense tras casi tres semanas desaparecida en Guatemala

El vicepresidente Félix Ulloa recibe las credenciales de cinco embajadores concurrentes en El Salvador

La entrega de credenciales a cinco representantes concurrentes abre una etapa de interlocución con Medio Oriente, África, el Caribe y Europa, con proyectos de energía, saneamiento, comercio y tecnología como ejes de cooperación.

El vicepresidente Félix Ulloa recibe las credenciales de cinco embajadores concurrentes en El Salvador

Venezuela y República Dominicana anunciaron la “normalización” de sus relaciones diplomáticas tras dos años de ruptura

Ambos países indicaron que el proceso será “gradual” y que estará sustentado “en una hoja de ruta que será desarrollada de común acuerdo”

Venezuela y República Dominicana anunciaron la “normalización” de sus relaciones diplomáticas tras dos años de ruptura

El impuesto sobre la renta a los salarios aportó el 12 % de los ingresos de la autoridad fiscal en República Dominicana

Los asalariados contribuyeron con 64.088,4 millones de pesos entre enero y junio de 2026, un alza de 14% interanual que consolidó a ese gravamen como uno de los principales soportes de la recaudación fiscal

El impuesto sobre la renta a los salarios aportó el 12 % de los ingresos de la autoridad fiscal en República Dominicana

TECNO

Fotos hechas con IA antes de una cirugía estética: el peligro legal y sanitario de prometer resultados falsos

Fotos hechas con IA antes de una cirugía estética: el peligro legal y sanitario de prometer resultados falsos

WhatsApp permite llamadas de voz y video directamente en su versión web sin instalar la app

Esta app gratis de Google puede ayudarte a recuperar 10 GB de almacenamiento en tu celular

Fondos de pantalla infectados en Steam: detectan miles de descargas con amenazas ocultas

Si tienes una USB sin usar no la botes: cinco usos que le puedes dar para revivirla

ENTRETENIMIENTO

El día que Audrey Hepburn renunció a uno de los roles más esperados de su carrera por el trauma de su infancia

El día que Audrey Hepburn renunció a uno de los roles más esperados de su carrera por el trauma de su infancia

Nicole Kidman reveló el consejo final de su madre que influyó en una decisión clave sobre su hija Sunday Rose

“How Stuart Fails to Save the Universe” apuesta por una apertura distinta por episodio y esconde una razón inesperada

Zendaya se niega a seguir una moda de salud que arrasa en Hollywood

Kim Go-eun ganó el Daesang, premio mayor de la televisión surcoreana: ¿dónde ver sus k-dramas?

MUNDO

Irán confirmó gestiones en curso para reactivar el acuerdo de 14 puntos con EEUU

Irán confirmó gestiones en curso para reactivar el acuerdo de 14 puntos con EEUU

El impactante momento en que dos helicópteros chocaron mientras combatían un incendio forestal en Grecia

Tras el acuerdo anunciado por EEUU, Israel advirtió que Hamas sigue rearmándose y reconstruyendo sus capacidades militares

El objetivo del atentado fallido de Moscú era uno de los comandantes responsables de la masacre de Bucha en Ucrania

Al menos cinco muertos y más de 40 desaparecidos tras el incendio de un ferry en Indonesia