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Una estrella de K-pop provocó indignación tras romper el estuche de una carta Pokémon valuada en hasta 1.000 dólares y pegársela en el rostro

Momo de TWICE exhibió la carta pegada a su mejilla, ante el rechazo de parte de la comunidad de coleccionistas

Momo de TWICE provocó indignación tras romper el estuche de una carta Pokémon valuada en hasta 1.000 dólares y pegársela en el rostro
Momo, integrante de TWICE, provocó reacciones entre coleccionistas al retirar una carta Pokémon PSA 9 de su estuche para pegársela en el rostro (Instagram/@momo)
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Momo, integrante del grupo de K-pop TWICE, provocó reacciones entre coleccionistas de cartas de Pokémon tras retirar una carta de edición limitada con calificación PSA 9 de su estuche protector.

La cantante y bailarina japonesa fue fotografiada por primera vez con la carta el pasado 19 de julio en el Aeropuerto Internacional de Incheon, en Corea del Sur.

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Los seguidores identificaron rápidamente el coleccionable, visible a través de la parte trasera transparente de su funda, como una primera edición de la carta Suicune ex 027/080, perteneciente a la expansión japonesa Magma vs Aqua: Two Ambitions, publicada el 24 de octubre de 2003.

El Juego de Cartas Coleccionables Pokémon (Pokémon TCG, por sus siglas en inglés) es un sistema de cartas impresas que combina estrategia de combate y coleccionismo.

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Sus piezas se dividen en tres categorías: cartas de Pokémon, usadas para atacar y defender; cartas de Energía, que permiten a las criaturas ejecutar sus movimientos; y cartas de Entrenador, que aportan objetos, estadios y apoyos durante la partida. Dos jugadores se enfrentan con mazos de 60 cartas cada uno con el objetivo de debilitar al rival.

Momo de TWICE provocó indignación tras romper el estuche de una carta Pokémon valuada en hasta 1.000 dólares y pegársela en el rostro
Los usuarios identificaron la carta como una Suicune ex 027/080 de primera edición de la expansión japonesa "Magma vs Aqua: Two Ambitions" de 2003 (ebay)

Fuera del juego competitivo, el Pokémon TCG mueve un mercado de coleccionismo e inversión en el que las piezas más antiguas o de menor tirada alcanzan precios elevados.

El 24 de julio, Momo publicó en su cuenta de Instagram una selfie con la carta suelta pegada a su mejilla.

En el mismo post, compartió una imagen del estuche de PSA —la empresa de calificación y autenticación de cartas coleccionables— ya abierto, lo que confirmó que la carta había sido retirada de su contenedor de seguridad.

La imagen se viralizó de inmediato en la red social X, donde una publicación ampliamente compartida describió la situación.

“LA CARTA POKÉMON SUICUNE DE MOMO ERA PSA 9 PERO ROMPIÓ EL ESTUCHE SOLO PARA PONERLA EN SU FUNDA DE TELÉFONO Y EN SU ROSTRO”, escribió la cuenta @godmitzu, conocida por compartir contenido relacionado al grupo femenino TWICE.

Momo de TWICE provocó indignación tras romper el estuche de una carta Pokémon valuada en hasta 1.000 dólares y pegársela en el rostro
La estrella de K-Pop publicó el 24 de julio una selfie con la carta suelta y mostró el estuche de PSA abierto, lo que confirmó que había retirado el coleccionable (Instagram/@momo)

En ese sentido, el valor de mercado de la carta estuvo en el centro de la discusión. El sitio de rastreo de precios PriceCharting estima una copia con calificación PSA 9 en 171,29 dólares, cifra basada en una única venta registrada en junio de 2025.

Otra copia sin calificar se valúa en 54,65 dólares, mientras que una con calificación PSA 10 alcanza los 813,82 dólares.

Las publicaciones activas en eBay para copias PSA 9 oscilan entre 650 y más de 1.000 dólares, aunque se trata de precios de venta solicitados y no de transacciones concretadas, lo que explica que algunos reportes hayan situado el valor de la carta de Momo por encima de los 2.000 dólares.

Retirar la carta de su estuche no implica necesariamente un daño físico al coleccionable. La cantante podría volver a someterla al proceso de calificación de PSA.

No obstante, la carta ya no cuenta con su certificación PSA 9 fuera del contenedor a prueba de manipulaciones, y cualquier rozadura o deterioro acumulado dentro de la funda del teléfono podría derivar en una puntuación menor si se reenvía a calificación.

La decisión de Momo dividió a coleccionistas y seguidores de TWICE porque la carta fuera del contenedor pierde la certificación PSA 9 (REUTERS/Kim Hong-Ji)
La decisión de Momo dividió a coleccionistas y seguidores de TWICE porque la carta fuera del contenedor pierde la certificación PSA 9 (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Por tal motivo, la decisión de la artista dividió a coleccionistas y seguidores de la agrupación de K-Pop.

Algunos cuestionaron por qué Momo adquirió una copia calificada en lugar de una versión sin certificar, de menor precio. Otros defendieron su derecho a usar el coleccionable como prefiera.

“Los dueños deben poder disfrutar sus tesoros como quieran”, escribió un cibernauta, en tanto otro argumentó que la carta debería valer el cuádruple de un PSA 10 por haber estado en contacto con la piel de la famosa. Un tercer comentario señaló que “su valor emocional sigue intacto”.

La compañera de grupo de Momo en TWICE, Nayeon, también tomó parte en el asunto con un mensaje. “Roba la carta”, escribió bajo la publicación que ya cuenta con más de 2 millones de “Me gusta” en Instagram.

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