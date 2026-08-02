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Sigue la fecha 3 del Torneo Clausura: la agenda con los partidos del domingo

Además de Newell’s-Boca Juniors y River Plate-Rosario Central se jugarán otros duelos por una nueva jornada del fútbol de la Primera División

Seis jugadores de fútbol en camisetas de diversos equipos, incluyendo diseños a rayas amarillas, blancas, negras, rojas y granate.
La programación de la tercera fecha este domingo incluye tres duelos clave, con Aldosivi contra Gimnasia en el inicio
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La tercera fecha del Torneo Clausura 2026 ofrece una jornada con cinco enfrentamientos distribuidos a lo largo del domingo. Entre los duelos destacados, se encuentran los choques de Aldosivi contra Gimnasia, Deportivo Riestra ante Barracas Central y Lanús frente a Instituto, sumados a la visita de Boca a la cancha de Newell’s y el compromiso de River, que recibirá a Rosario Central en su estadio.

Aldosivi-Gimnasia

Dos futbolistas masculinos, uno con camiseta a rayas amarillas y verdes, y otro con camiseta blanca y azul, en un campo de juego.
Aldosivi recibe a Gimnasia La Plata
                                                 

El encuentro entre Aldosivi y Gimnasia está programado para este domingo a las 14:30 en el estadio José María Minella, ubicado en Mar del Plata. En el marco de la tercera jornada del Torneo Apertura, la transmisión televisiva estará a cargo de TNT Sports y el árbitro designado para impartir justicia será Luis Lobo Medina.

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El Tiburón sumó un empate 1-1 ante Defensa y Justicia en su debut y luego cayó 1-0 frente a Barracas Central; ambos partidos los disputó fuera de casa. Ahora, Aldosivi hará su primera presentación como local en el torneo, con la motivación extra de haber eliminado a River de la Copa Argentina antes del inicio del certamen. El equipo buscará conseguir su primera victoria y mejorar la imagen mostrada en el Torneo Apertura.

En tanto, Gimnasia inició el campeonato con una derrota 2-1 ante Racing, pero logró recuperarse al vencer a River con un gol de cabeza de Alexis Steimbach. El Lobo también sigue en carrera en la Copa Argentina, tras superar a Acassuso con una goleada 3-0 en la fase reciente.

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Posibles formaciones

Aldosivi: Ignacio Chicco; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Joaquín Pombo, Federico Laurelli; Tomás Fernández, Alan Sosa, Lucas Castro, Matías Godoy; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Juan Cruz Cortazzo, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Ignacio Miramón, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi, Manuel Panaro o Jeremías Merlo. DT: Ariel Pereyra.

Árbitro: Luis Lobo Medina

Hora: 14:30

Estadio: José María Minella

TV: TNT Sports

Deportivo Riestra-Barracas Central

Deportivo Riestra - Barracas Central
Deportivo Riestra jugará frente a Barracas Central

El duelo entre Deportivo Riestra y Barracas Central se disputará también este domingo a las 14:30 en el estadio Guillermo Laza. La transmisión podrá seguirse a través de ESPN Premium y el encargado de dirigir el encuentro será Darío Herrera.

El Malevo, llega tras un arranque alentador: eliminó a San Lorenzo por penales en la Copa Argentina y mostró eficacia ante Boca en la primera fecha del Torneo Clausura, logrando una goleada con dos goles de cabeza y otro tanto que cerró el marcador. Sin embargo, en su siguiente presentación, Defensa y Justicia le propinó una derrota por 2-1, por lo que ahora buscará recuperar la confianza con el respaldo de su público.

El Guapo mantiene un andar sólido: comenzó el torneo con una victoria 1-0 sobre River gracias a un gol de Gonzalo Morales, y repitió el resultado ante Aldosivi de la mano de Tomás Porra. Además, logró dejar fuera de la Copa Argentina a Huracán al imponerse también por la mínima diferencia.

Posibles formaciones

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Eric Tovo, Carlos Quintana, Ignacio Gariglio, Rodrigo Gallo; Milton Céliz, Thiago Lauro, Nicolás Watson; Gonzalo Flores y Nicolás Banegas. DT: Guillermo Duró.

Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.

Árbitro: Darío Herrera

Hora: 14:30

Estadio: Guillermo Laza

TV: ESPN Premium

Lanús-Instituto

Lanús - Instituto
Lanús será local ante Instituto de Córdoba

El partido que cerrará la fecha tendrá como protagonistas a Lanús e Instituto, quienes se enfrentarán este domingo a las 21:30 en La Fortaleza. El encuentro correspondiente a la tercera jornada del Torneo Clausura 2026 será emitido por TNT Sports y contará con el arbitraje de Nazareno Arasa.

El equipo de Lanús afronta el compromiso con la urgencia de dejar atrás la dura eliminación sufrida en la Sudamericana, tras caer 4-0 ante Cienciano en Perú y despedirse de la competencia pese a la ventaja lograda en la ida por 2-0. El Granate, que tuvo postergado su partido de la segunda fecha por esa participación internacional, buscará reencontrarse con la victoria ante su público. En el debut del torneo, había superado 1-0 a San Lorenzo con un tanto de Yoshan Valois.

Por su parte, Instituto llega con la motivación intacta luego de imponerse 2-1 sobre Platense en Córdoba, gracias a las conquistas de Giuliano Cerato y Matías Tissera. El conjunto cordobés intentará sumar nuevamente para mantenerse expectante en el inicio del Clausura, tras haber comenzado el certamen con una ajustada derrota ante Vélez.

Posibles formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera, Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.

Árbitro: Nazareno Arasa

Hora: 21:30

Estadio: La Fortaleza

TV: TNT Sports

POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y DE LA TABLA ANUAL

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