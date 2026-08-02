El día que Audrey Hepburn renunció a uno de los roles más esperados de su carrera por el trauma de su infancia

Audrey Hepburn rechazó el papel porque revivir su infancia en los Países Bajos bajo la ocupación nazi le resultaba demasiado doloroso (Creative Commons/Audrey Hepburn Estate)

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Audrey Hepburn rechazó uno de los papeles más anticipados de su carrera porque los recuerdos de su infancia en los Países Bajos bajo la ocupación nazi le resultaban demasiado dolorosos para revivir ante las cámaras.

Así lo documenta Intimate Audrey: An Authorized Biography, escrita por su hijo Sean Hepburn Ferrer y la coautora Wendy Holden.

La famosa intérprete creció en los Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial y fue testigo de escenas que la acompañaron toda su vida.

La biografía recoge una de sus descripciones más crudas de aquel período: “Fue el peor tipo de horror...”, declaró Hepburn, según recoge el libro.

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La actriz recordó haber visto familias judías con niños pequeños hacinadas en trenes durante la ocupación nazi en los Países Bajos (Audrey Hepburn Estate)

Y continuó en su relato: “Vi familias con niños pequeños, con bebés, hacinados en vagones de carne —trenes de grandes furgones de madera con solo una pequeña rendija abierta en la parte superior y todos esos rostros mirándote. Y en el andén había soldados arreando a más familias judías con sus pobres bultos y sus niños pequeños".

Uno de esos recuerdos quedó fijo en su memoria: una niña pequeña con un abrigo rojo que subía al tren junto a sus padres.

Hepburn compartió ese episodio años después con el director Steven Spielberg, durante el rodaje de Always (1989), su última película. El cineasta lo recreó en La lista de Schindler, estrenada nueve meses después de la muerte de la actriz, ocurrida en enero de 1993 a los 63 años a causa de un cáncer de colon.

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Cuando 20th Century Fox y el director George Stevens la consideraron para el papel de Ana Frank, ella accedió a releer el diario antes de tomar una decisión. El resultado fue devastador.

El papel de Ana Frank en la película de 1959 recayó en Millie Perkins después de que Audrey Hepburn lo rechazara (IMDB)

Según Intimate Audrey, la estrella de cine quedó “completamente destruida de nuevo” y pasó días entre el llanto y las pesadillas que la historia volvía a despertar. El papel recayó finalmente en Millie Perkins.

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“La guerra me dejó un conocimiento del sufrimiento humano que muchos jóvenes nunca llegan a tener. Las cosas que vi durante la ocupación me hicieron ser muy realista sobre la vida, y lo he sido desde entonces", le confesó Hepburn a su hijo, de acuerdo con la biografía.

A pesar de haber renunciado al papel, las palabras de Ana Frank estuvieron presentes en el resto de su vida.

Audrey Hepburn las citó con frecuencia durante su trabajo como embajadora de la UNICEF, labor que la llevó a recorrer regiones azotadas por conflictos y la pobreza infantil.

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Audrey Hepburn en su etapa como embajadora del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, organización a la que dedicó sus últimos años (Archivo/UNICEF)

La conexión entre Audrey Hepburn y Ana Frank

El vínculo entre Audrey Hepburn y Ana Frank antecede a cualquier conversación sobre el cine.

En 1946, cuando Hepburn tenía 17 años y vivía en Ámsterdam, un vecino editor de una casa editorial le ofreció el primer borrador de un libro escrito por otra adolescente.

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El manuscrito se llamaba entonces El anexo secreto y más tarde fue publicado como El diario de una joven, de Ana Frank.

Hepburn no sabía lo que iba a leer. La lectura la dejó destrozada: lloró durante días, ante la incomprensión de su madre, que no alcanzaba a entender el nivel de identificación que su hija sentía con la autora.

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“Ella escribió sobre todo lo que yo experimenté y sentí”, le diría Hepburn a su hijo años después, según recoge Intimate Audrey.

La conexión entre Audrey Hepburn y Ana Frank comenzó en 1946, cuando la actriz leyó en Ámsterdam el primer borrador del libro (Foto AP/Bas Czerwinski)

“Como yo, perdió su libertad y pasó años mirando cuatro paredes, sintiéndose miserable con muy poco que hacer. Todo lo que escribió sobre la naturaleza, la vida y el amor fue todo lo que yo experimenté”, aseguró.

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Y agregó: “Incluso informó sobre el fusilamiento de rehenes inocentes, incluido mi tío Otto. Fue como escuchar mi propio camino de vuelta”.

Ambas habían sido niñas en los Países Bajos durante la ocupación nazi y tenían la misma edad en aquel período. Aunque nunca se conocieron, las dos vivieron bajo la misma amenaza.

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La familia de Hepburn sufrió escasez de alimentos y uno de sus hermanos fue enviado a un campo de trabajo forzado. Pese a que lograron permanecer en su hogar, estuvieron vinculados a la resistencia holandesa.

Audrey Hepburn fue una de las primeras personas en visitar la casa de Ámsterdam donde Ana Frank y su familia permanecieron escondidos. Llegó a referirse a ella como su “hermana del alma”, según recoge el libro Dutch Girl: Audrey Hepburn and World War II, del autor Robert Matzen.

La artista dijo que se identificó con Ana Frank porque ambas vivieron en los Países Bajos bajo la ocupación nazi y atravesaron la pérdida de libertad (Captura de video)

“Nunca he vuelto a ser la misma”, declaró la actriz al ser consultada por aquella primera lectura del diario, de acuerdo con esa misma publicación.