Femicidio en Mar del Plata: los estremecedores detalles del hallazgo del cuerpo y las lesiones que comprometen a los detenidos

Juana Mailén Antonich tenía 24 años y dos hijas

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La investigación por el femicidio de Mailén Johana Antonich, la joven de 24 años hallada asesinada en la zona sur de Mar del Plata tras haber salido de su casa para asistir a una supuesta entrevista laboral, sumó en las últimas horas nuevos detalles sobre la escena del crimen y algunos detalles que comprometen a los dos detenidos, que se desempeñaban como serenos en el terreno donde fue hallado el cuerpo.

Según pudo saber Infobae, la causa ya quedó formalmente caratulada como femicidio y está a cargo del fiscal Carlos Russo, titular de la UFI N° 7.

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Fuentes policiales consultadas por este medio indicaron que el cuerpo de la víctima fue encontrado detrás de la casilla donde dormían los serenos del predio, desnudo, envuelto en una frazada y atado de pies y manos con cables.

A pocos metros del cadáver, en la playa, los peritos localizaron un tambor metálico de 200 litros con restos de una incineración. Policía Científica realizó pericias para determinar qué elementos fueron quemados y establecer si guardan relación con el crimen.

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Los peritos localizaron un tambor metálico de 200 litros con restos de una incineración

De acuerdo con lo señalado por las mismas fuentes, los dos detenidos fueron sometidos a revisación médica por disposición del fiscal Russo y presentaban lesiones compatibles con un intento de defensa de la víctima. Sus prendas quedaron secuestradas para la realización de pericias.

Los sospechosos son Agustín Nicolás Díaz Bartolomé (26) y José Luis Aquino (27), quienes se desempeñaban como serenos del predio. Según la reconstrucción policial, ambos fueron encontrados ocultos entre árboles luego de intentar escapar al advertir la llegada de los efectivos.

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Mientras continúan las pericias sobre la escena del crimen, la autopsia será una de las medidas centrales para establecer la mecánica del ataque y el tiempo transcurrido entre la desaparición de la joven y su asesinato.

Personal policial trabajando en el balneario

Cronología del caso

Antonich salió de su casa cerca de las 16 del sábado 1° de agosto luego de informar a su familia que asistiría a una entrevista de trabajo en un supuesto balneario denominado “Punta Mogotes Cero”. Un chofer de aplicación pasó a buscarla y, según relataron sus familiares a la Policía, “estaban iniciando una relación sentimental”. Antes de irse, dejó a sus dos hijas, de 1 y 6 años, al cuidado de familiares.

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Nunca regresó.

“Salió a buscar trabajo para darles de comer a sus hijas, comprar pañales para la más chiquita y llevarla al médico. Nada más que por eso”, afirmó María, la madre de la joven, en diálogo con medios marplatenses.

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Agustín Nicolás Díaz Bartolomé (26) y José Luis Aquino (27): los dos serenos detenidos por el femicidio

Al no tener noticias de ella, sus allegados comenzaron a buscarla. De acuerdo a la reconstrucción efectuada hasta el momento, cerca de las 00.10 del domingo 2 de agosto se presentaron en la Comisaría 16. Permanecieron allí hasta las 00.25 y luego se retiraron para dirigirse al balneario donde, creían, se llevaría a cabo la entrevista laboral.

Es que, mientras trataban de saber qué había pasado, una amiga de la víctima accedió a su cuenta de Facebook y encontró la última conversación con el supuesto empleador, lo que permitió reconstruir los últimos movimientos de la joven.

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Finalmente, regresaron a la dependencia policial y a las 2.12 quedó formalmente radicada la denuncia por averiguación de paradero.

Ese punto difiere de la versión brindada públicamente por la familia, que sostuvo que la Policía no había tomado la denuncia por la desaparición de Antonich. Sin embargo, un video al que accedió Infobae muestra al hermano de la víctima ingresando a la Comisaría 16 durante la madrugada, en línea con los horarios consignados en la cronología oficial.

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Video: así detuvieron a los dos sospechosos del femicidio de Juana Mailén Antonich en Mar del Plata

La búsqueda dio un giro a las 3.51, cuando un llamado al 911 alertó sobre movimientos sospechosos en el sector de los balnearios Punta Cantera y Waikiki. Al arribar al lugar, los efectivos observaron a dos hombres que escapaban corriendo y lograron detenerlos.

Durante el rastrillaje posterior encontraron el cuerpo de Antonich detrás de la casilla donde dormían los serenos, lo que dio inicio a la investigación que hoy tiene a Díaz Bartolomé y Aquino detenidos por el femicidio.

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Como parte de las medidas, se espera que este domingo a las 16 declare ante el fiscal Russo el chofer de la aplicación que trasladó a Antonich antes de su desaparición. “El hombre ya tiene un abogado que lo patrocine”, indicaron fuentes del caso a Infobae.

La joven fue a una supuesta entrevista de trabajo y jamás regresó

La violencia de género continúa mostrando cifras alarmantes en todo el país. De acuerdo con el último relevamiento del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, elaborado junto con la Universidad Nacional del Delta, entre el 1° de enero y el 31 de julio de este año se registraron 147 víctimas letales de violencia de género: 119 femicidios directos, 17 femicidios vinculados, siete instigaciones al suicidio y cuatro travesticidios o transfemicidios.

El informe también advierte que una mujer fue asesinada cada 35 horas en la Argentina durante ese período y que se contabilizaron 234 intentos de femicidio, el equivalente a uno cada 25 horas. Solo durante julio, el Observatorio registró 24 víctimas letales por violencia de género.

Entre los datos relevados, el informe señala que el 64% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas, mientras que el 15% de las mujeres asesinadas había realizado al menos una denuncia previa. Además, el Observatorio indicó que al menos 145 niñas, niños y adolescentes quedaron huérfanos como consecuencia de estos crímenes en los primeros siete meses del año.