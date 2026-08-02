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Zendaya se niega a seguir una moda de salud que arrasa en Hollywood

La estrella de “Spider-Man: Brand New Day” rechazó sumarse a una rutina muy popular entre celebridades

Zendaya
La tendencia de bienestar que Zendaya descarta y que la ciencia cuestiona para las mujeres (REUTERS)
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Zendaya se declaró contraria a una de las prácticas de bienestar que más adeptos ha ganado entre las celebridades en los últimos años, y la evidencia científica apunta a que las mujeres podrían tener razones fisiológicas para compartir esa postura.

La actriz de La Odisea y Spider-Man: Brand New Day fue directa al respecto en una entrevista con Vogue.

“Definitivamente no soy una chica de agua fría”, fonfesó. “Me gustan las duchas muy largas y muy calientes. Todo el mundo sabe que es algo mío. Cuando estoy agobiada, solo necesito ir a sentarme en la ducha. A veces incluso llevo un té helado o lo que sea, y me lo tomo a sorbitos”.

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Los baños de agua fría, conocidos como cold plunges, consisten en la inmersión en agua a temperaturas de entre 10 y 15 °C durante uno a cinco minutos.

La práctica se extendió en los últimos años por sus supuestos efectos positivos sobre la recuperación muscular, la reducción del estrés y la mejora del estado de alerta.

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Spider-Man: Brand New Day
La actriz de "Spider-Man: Brand New Day" rechazó los baños de agua fría y dijo que prefiere las duchas largas y calientes para aliviar el agobio (Sony Pictures/Marvel Studios)

El médico especialista en medicina deportiva Dominic King avaló parte de esos efectos: “No hay duda de que algunas personas obtienen un gran alivio con los baños de hielo. Hemos visto personas obtener beneficios físicos, mentales y funcionales de este tipo de terapia de frío”, dijo a la Cleveland Clinic.

Por otro lado, la fisióloga del ejercicio y científica en nutrición Stacy Sims planteó una perspectiva distinta para el caso de las mujeres durante su participación en The Mel Robbins Podcast.

"Las mujeres no necesitan ser tan frías“, afirmó Sims al ser consultada sobre si las mujeres deberían practicar los cold plunges.

Según Sims, cuando las mujeres se meten en agua helada, el cuerpo activa el sistema nervioso simpático con mayor intensidad que en los hombres, lo que puede derivar en una respuesta de cierre fisiológico en lugar de producir los beneficios metabólicos que sí se observan en ellos.

La experta atribuyó esa diferencia a que las mujeres, en general, tienen mayor porcentaje de grasa corporal y dependen más de la vasodilatación y vasoconstricción para regular su temperatura.

Primer plano de unas manos sosteniendo una pequeña cantidad de champú transparente sobre la palma, con gotas de agua y fondo desenfocado de un baño.
Los baños de agua fría o cold plunges consisten en una inmersión de uno a cinco minutos en agua de entre 10 y 15 °C (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación sobre el tema no es concluyente. Un estudio de 2020 sobre diferencias de sexo ante la exposición al frío no encontró diferencias relevantes en las respuestas termogénicas entre hombres y mujeres jóvenes, aunque sí detectó cambios metabólicos y hormonales más pronunciados en ellas.

Un análisis de 2025 publicado en PLOS One encontró que los hombres —pero no las mujeres— reportaron mejorar su sueño tras los baños de hielo.

Stacy Sims también respaldó la preferencia de Zendaya por las duchas calientes y fue más allá: señaló que las mujeres toleran el calor mejor que los hombres, especialmente en saunas.

“Una mujer puede sentarse allí, sentarse arriba durante unos 20 minutos, sin sudar todavía, absorbiendo el calor, vasodilatando, y eso es excelente”, dijo en The Mel Robbins Podcast.

La explicación fisiológica, según Sims, es que el cuerpo femenino responde al calor del sauna con la producción de proteínas de choque térmico, que protegen las células del estrés y favorecen su reparación.

La fisióloga Stacy Sims afirmó que las mujeres no necesitan practicar cold plunges con la misma intensidad que los hombres (Grosby)
La fisióloga Stacy Sims afirmó que las mujeres no necesitan practicar cold plunges con la misma intensidad que los hombres (Grosby)

Esas proteínas activan cambios celulares que mejoran la forma en que los músculos utilizan la glucosa y las grasas como fuente de energía.

La exposición al calor también incrementa el flujo sanguíneo al cerebro y mejora la capacidad de los vasos para contraerse y dilatarse, una función que cobra relevancia a medida que las mujeres se acercan a la perimenopausia y aumenta su vulnerabilidad a la presión arterial alta.

“Si hacemos de 10 a 15 minutos dos veces por semana, como mínimo, se obtienen beneficios para la salud”, precisó Sims en el mismo espacio.

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