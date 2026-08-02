Momento dramático en el TC: el incendio de un auto cuyas llamas llegaron a los boxes en San Juan

Incendio en el Ford Mustang de Mauricio Lambiris en el Desafío de las Estrellas del Turismo Carretera en San Juan

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Un incendio en el Ford Mustang del piloto uruguayo Mauricio Lambiris durante la parada obligatoria de combustible del Desafío de las Estrellas generó un momento de alta tensión en los boxes del Circuito El Villicum, en San Juan.

El fuego apareció en la vuelta 30 de la carrera. El episodio se dio en el box del equipo Martínez Competición mientras el equipo realizaba la recarga reglamentaria, y obligó a activar de inmediato el protocolo de seguridad de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC). Tanto Lambiris como los mecánicos presentes resultaron ilesos.

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Según informó Omar “Gurí” Martínez, dueño del equipo, en la transmisión de ACTC Media (Canal 9), el corredor charrúa pudo descender del vehículo por sus propios medios y todos los integrantes del staff estaban bien.

El hecho se produjo por un derrame de combustible durante la carga y entró en contacto con el disco de freno a alta temperatura, lo que habría iniciado las llamas que se extendieron desde el auto hacia el box.

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El aviso al posible incendio en los autos de TC en San Juan

El personal del equipo reaccionó con rapidez y utilizó matafuegos para controlar el fuego en cuestión de instantes. La organización también dispuso el ingreso del Auto de Seguridad para garantizar la seguridad en el trazado sanjuanino mientras se atendía el incidente en boxes.

El episodio con Lambiris no fue el único momento de riesgo relacionado con las paradas de combustible. Hubo dos avisos sobre posibles incidentes. Primero, con el bidón que se trabó en el Ford Mustang de Juan Pablo Gianini, quien corre con escudería propia. Luego, con Elio Craparo, piloto de Chacabuco que compite con un Ford Mustang de la escudería de Emanuel Moriatis —campeón del Turismo Carretera en 2009—, ya había encendido las alarmas: el combustible cayó fuera del auto durante la recarga, una señal de los peligros que entraña la operación a alta velocidad bajo presión de carrera.

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El Desafío de las Estrellas es la carrera especial dentro del calendario del Turismo Carretera. Se suele disputar en el escenario sanjuanino. Tiene un reglamento particular y, por ejemplo, no hay pruebas de clasificación, ya que se larga por sorteo dividido en tres grupos según las ubicaciones de los pilotos en el campeonato: los primeros, los del medio y los del fondo, que son ubicados en la primera parte de la grilla en este evento.

Otro punto distinguido son las recargas de combustible en una competencia, que en esta oportunidad se elevó a 66 vueltas (280.764 kilómetros), casi el triple de la cantidad habitual (25 giros) que suele desarrollar la octogenaria categoría, aunque se recorrieron 64 rondas y se terminó por tiempo debido a las neutralizaciones por los diversos incidentes. Se trató de una prueba de larga duración que no es común en el automovilismo nacional. Se largó este domingo a las 12.52 del mediodía y terminó a las 14.55 de la tarde, es decir, más de dos horas cuando por lo general las carreras del TC no duran más de 45 minutos.

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Tobías Martínez se llevó el triunfo en el Desafío de las Estrellas del TC en San Juan (Prensa ACTC)

La norma que se aplicó para esta carrera también prohibió el cambio de neumáticos durante la parada obligatoria, lo que convirtió la detención en boxes en un trámite exclusivamente de combustible que, por su brevedad y la presión del momento, elevó el margen de error. La acumulación de incidentes en las paradas tiñó de nerviosismo la carrera desde sus primeras etapas. Por estos detalles las escuderías hicieron entrenamientos previos con sus mecánicos para practicar las recargas de combustible.

Se viene un arduo trabajo en el taller de Martínez Competición, que deberá evaluar el alcance de los desperfectos una vez que los técnicos del equipo revisen el vehículo en detalle. Los daños en el coche del piloto oriental fueron considerables a primera vista.

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Esta fue la novena fecha de la temporada y el ganador fue Tobías Martínez (Chevrolet Camaro). Fue un triunfo emotivo para el piloto local, ya que días antes de la carrera falleció su abuela y la recordó con un fuerte grito al cruzar la meta. “No fue una semana fácil y se la dedico a mi abuela. Ella me ayudó en las últimas vueltas”, contó Martínez en el podio. El cuyano, de 25 años, logró su segunda victoria en la divisional y le dio la primera al equipo RUS Med. Nacido en la capital sanjuanina el 16 de marzo de 2001, es un producto teceísta, ya que ganó en las seis categorías fiscalizadas por la ACTC. El podio lo completaron Juan Pablo Gianini (Ford Mustang) y Gastón Todino (Ford Mustang). En tanto que Jonatan Castellano (Dodge Challenger) es el líder del certamen, pero aún adeuda la victoria, requisito obligatorio para ser campeón.

La próxima fecha será el 23 de agosto en el Autódromo de Paraná, Entre Ríos, y será clave pues se conocerán los doce primeros del campeonato en la temporada regular que serán los clasificados para la Copa de Oro, que es el mini torneo final de cinco fechas que definirá al campeón.

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