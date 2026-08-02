Estupor en el boxeo: sufrió un terrible nocaut, quedó insconsciente y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital

Un boxeador perdió por KO y fue trasladado directamente al hospital

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Lo que se perfilaba como un gran choque doméstico entre dos púgiles zurdos irlandeses terminó superando las expectativas deportivas, convirtiéndose en una clara candidata a “pelea del año” por su constante intercambio de castigo. El peleador de Limerick, Lee Reeves (quien quedó con una marca de 16-2), no subió al cuadrilátero con el papel de favorito debido a su experiencia previa en niveles inferiores. Sin embargo, plantó cara de manera formidable, logrando dominar varios tramos del pleito, frente a Gary Cully (ahora 20-2).

El transcurso del enfrentamiento forzó a Cully a recurrir a sus reservas físicas y mentales. Incluso, la frustración se hizo evidente en la esquina del boxeador de Naas cuando en el quinto asalto el árbitro le dedujo un punto debido a que su protector bucal se desprendió por quinta ocasión en la noche. Hasta el inicio del último segmento, Reeves se mantenía firmemente en la disputa competitiva de las tarjetas.

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La definición del combate llegó de forma súbita a los 52 segundos del décimo y último asalto. Luego de una primera caída al inicio del round de la cual Reeves se levantó reclamando la legitimidad del conteo, Cully impactó una potente y milimétrica mano izquierda que mandó a su oponente pesadamente a la lona de manera definitiva.

La gravedad de la situación encendió las alarmas inmediatamente en el 3Arena. Reeves quedó completamente inconsciente, lo que obligó al cuerpo médico a intervenir de urgencia sobre el ring para suministrarle oxígeno antes de evacuarlo en camilla hacia un hospital local.

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Cully habló de Reeves tras su victoria en el décimo asalto

Horas más tarde y ante la incertidumbre por su condición física, el legendario promotor e integrante del Salón de la Fama, Frank Warren (Promotor principal de Queensberry Promotions), cuya empresa organizó el evento que tuvo como estelar el cruce entre Mark Chamberlain y Pierce O’Leary, emitió el siguiente reporte oficial difundido por talkSPORT y The Ring: “Todos nuestros pensamientos y oraciones están con Lee Reeves y su familia en este momento en el que permanece en el hospital. Todos en Queensberry estamos pensando en él y nos mantenemos en constante contacto con su equipo con respecto a su condición, mientras esperamos noticias positivas”.

Gary Cully, también tuvo palabras hacia su rival. Visiblemente afectado tras la pelea, prefirió enfocar sus palabras en la salud del rival: “Mis oraciones y pensamientos están con Lee Reeves, espero que esté bien. Llegó aquí como el menos favorito tras haber peleado en un nivel relativamente más bajo hasta ahora, pero realmente demostró que puede competir en los escenarios más altos. Todo el crédito para él”.

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Posteriormente, Cully añadió detalles sobre la complejidad técnica que le supuso la contienda, indicando a los medios: “Tuve que cavar profundo allí dentro. Tuve que demostrar que tengo agallas... Realmente tuve que pensar sobre el ring, y ese golpe que entró en el décimo asalto estuvo perfectamente cronometrado”.

Hasta el momento no trascendió un parte médico oficial sobre el estado de salud del boxeador de 31 años, quien continúa internado bajo observación médica rigurosa para evaluar el alcance de sus lesiones.

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