Por qué el Gran Premio de Bélgica fue una de las mejores carreras de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Franco Colapinto resultó décimo este domingo en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. El piloto argentino de 23 años con su Alpine A526 cumplió con una de sus mejores performances en la Máxima en una competencia que combinó maniobras de antología, tanto en ataque como en defensa. Sigue haciendo méritos para que el equipo francés confirme su continuidad como titular.

El corredor bonaerense clasificó en el 13º puesto y largó undécimo luego de las sanciones a Lando Norris (McLaren) e Isack Hadjar (Racing Bulls). El pilarense empleó neumáticos del compuesto medio y nuevamente hizo otra gran largada, ya que superó a su compañero de equipo Pierre Gasly y a Gabriel Bortoleto (Audi).

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Al llegar a la chicana, el pilarense se pasó y cortó camino debido al toque entre Lewis Hamilton (Ferrari) y George Russell (Mercedes). Por su maniobra, Franco superó a los dos pilotos de Racing Bulls, Arvid Lindblad y Liam Lawson, pero debió devolverles sus posiciones.

Franco luego fue superado por Lando Norris (McLaren) y quedó delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien en su primera parada le devolvió de forma efímera su puesto a Colapinto, que en la siguiente ronda cumplió con su detención. Los dos corredores de Alpine retomaron la acción con neumáticos duros, esos que demoran más en degradarse, pero que más tiempo tardan en lograr una óptima temperatura en el asfalto, con 28º grados en la pista belga.

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El argentino tuvo un inicio fenomenal

Promediando la carrera Colapinto buscó superar a Nico Hülkenberg (Audi) y lo midió durante varias vueltas. La estrategia fue clara: mantenerse cerca tras la mítica curva de Eau-Rouge e intentar el sobrepaso al llegar a la chicana luego de la recta de Kemmel. El argentino lo consiguió en el giro 28 en una ajustada maniobra en la que estiró el frenaje y por el lado externo dobló adelante del alemán.

Aunque la maniobra del domingo llegó en la vuelta 31 con otra acción notable de Colapinto: al llegar a la chicana, aprovechó la succión sobre Lawson para hacer un doble sobrepaso ante el neozelandés y Gasly. Además de una nueva muestra de manejo a pura muñeca, Franco saltó a la décima posición, esa que otorga el último punto. El doble adelantamiento de Franco es comparable la que hizo Mika Hakkinen con su McLaren-Mercedes ante Michael Schumacher (Ferrari) y Ricardo Zonta (BAR) hace 26 años en el mismo lugar. Cabe recordar que el brasileño era rezagado, lo que enaltece la faena del argentino.

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Para analizar el rendimiento de Colapinto no hay que quedar con el frío dato estadístico de la décima posición, ya que este año obtuvo su mejor resultado en la Máxima al ser sexto en Canadá y en la cita anterior resultó séptimo en Miami. Este domingo, Franco –con un medio mecánico inferior al de los eventos norteamericanos– logró ser competitivo para terminar nuevamente en la zona de puntos. Esto resalta el factor humano sobre lo técnico.

El A526 ya no es el mismo que las primeras carreras del presente ejercicio: Racing Bulls lo supera ampliamente y Audi emparejó el nivel. Pero el pilarense se las arregla para capitalizar su rápida adaptación al nuevo sistema de manejo que tienen los pilotos desde este año debido a la misma erogación de potencia en los motores a combustión y eléctrico. Ahora los competidores deben recargar energía en las curvas y luego la administran en las rectas. En este contexto, Franco sigue exprimiendo su manejo sobre el primer monoplaza de F1 que pudo desarrollar desde el minuto cero y lo hizo con los trabajos en la simulación en 2025.

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Superó en la misma acción a Pierre Gasly y Liam Lawson para ser décimo

En todo este marco, las largadas son el momento de mayor tensión, pero Colapinto sigue teniendo un as en la manga en cada comienzo. Este domingo lo demostró otra vez al ganar esas dos posiciones. Pero luego en carrera mostró nuevamente la gestión del neumático y el dato es que en el giro 42º, a dos del final y con Gasly presionándolo cada vez más cerca, logró su mejor vuelta de carrera con 1m51s162. Llevaba 28 giros con el compuesto duro, ya que en la 14ª ronda hizo su única parada en los boxes cuando dejó las gomas medias con las que largó.

Fue justamente en el tramo final de la carrera cuando se le vinieron Gasly y Lawson, que Colapinto se defendió en los relojes marcando diferencias para poder conservar el décimo puesto. Nunca le dio chances a sus rivales para que se acerque y evitó una eventual orden de su equipo para que cediera su lugar. Durante 14 vueltas mantuvo a raya a su compañero de escudería –que tiene un auto de similar rendimiento–, pero también a un Racing Bulls que tuvo en Arvid Lindblad su mejor expresión este fin de semana (culminó 9°).

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Este domingo, Franco brilló en la F1 y fue en el mismo circuito en el que Michael Schumacher debutó en la F1 el 25 de agosto de 1991. El mantenerse en el top ten, por delante de su compañero Gasly, fue otra muestra de la calidad conductiva del bonaerense porque de eso se trata también la competición en el automovilismo.

Luego de la carrera Franco aseguró que lo de las largadas “ya está siendo una costumbre”, en diálogo con ESPN. “Feliz con el resultado sumando un punto y viniendo 12º o 13º. Sumar con el auto, que le está costando, es positivo. Tuve mala suerte con el auto de seguridad virtual”, agregó.

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*El testimonio de Colapinto

Franco reconoció que se se complicó con las gomas medias que tuvo de inicio porque tuvo “un poco de graining (degradación)”, la cosa cambió tras pasar por boxes: “Cuando puse las duras iba rápido. Después se me complicó porque con las rectas largas se me acercaban mucho los demás”.

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Sobre sus adelantamientos aseveró que fueron “lindas maniobras con sobrepasos, también con Hülkenberg”. Respecto del 2x1 ante Gasly y Lawson y la comparación con la de Hakkinen recordó que “Zonta era rezagado encima”.

Aunque aclaró que ya cambió el chip y está pensando en la final del Mundial entre Argentina y España: “Lo importante viene a la noche. Lo contento que voy a estar si pasa algo a la noche”.

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Colapinto está haciendo todo para que Alpine confirme su continuidad como titular para 2027. El asesor ejecutivo del team galo, Flavio Briatore, dijo que si “Franco seguía con buenas actuaciones no veía por qué no renovarle”. Cabe recordar que el argentino llegó a Alpine mediante una cesión de cinco años de parte de Williams, equipo con el que debutó en la F1 el 1 de septiembre de 2024. El bonaerense terminó otra vez adelante de Gasly y sumó los últimos dos puntos (acumula 19 en 2026) para la escudería de Enstone en las últimas dos carreras para que se mantengan quintos en el Campeonato Mundial de Constructores, mientras Racing Bulls sigue en claro ascenso.

Infobae pudo saber que el principal sponsor de Colapinto está decidido a acompañarlo hasta que sea campeón mundial. Lo consiga o no, es otro tema, pero está ratificado el apoyo económico. Si esto se combina con la labor deportiva, la ecuación cierra y Alpine debería confirmar que Franco seguirá siendo el compañero de Gasly.

El propio Briatore también anticipó que la decisión sobre la continuidad del argentino como titular se tomaría antes de receso por el verano boreal y el último evento antes de esa pausa será el venidero fin de semana con el Gran Premio de Hungría. Franco Colapinto con sus actuaciones expone a que su equipo haga el anuncio de su continuidad como titular para 2027.