Grecia combate un frente de fuego de 25 kilómetros que devora viviendas y obliga a evacuar a cientos de personas cerca de Atenas

Un edificio arde durante un incendio forestal en Oreokastro, cerca de Salónica, Grecia (EFE/EPA/ACHILLEAS CHIRAS)

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Un incendio forestal con un frente de 25 kilómetros arrasa la región de Ática y amenaza las afueras de Atenas, con decenas de viviendas y cultivos calcinados en Porto Germeno, cientos de personas evacuadas y rescatadas por vía marítima, y vientos que impiden la actuación de medios aéreos.

El fuego, que se declaró el viernes en la región central griega de Beocia y se propagó hacia el este hasta alcanzar Ática, avanza a lo largo de 25 kilómetros en un frente que las autoridades describen como el más preocupante del país. Los vientos del norte, procedentes del mar Egeo con rachas de hasta 150 kilómetros por hora, han dificultado de forma sostenida la labor de los medios aéreos y han convertido el incendio en un fenómeno con dinámica propia.

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Una nube tóxica de un incendio en una planta de reciclaje al norte de Grecia llegó a Atenas (EFE/EPA/ACHILLEAS CHIRAS)

“Los pronósticos dicen que a partir de esta tarde amainarán los vientos, pero este fuego ha creado ya su propio microclima, por lo que se crean muy fuertes vientos que cambian continuamente de dirección”, explicó a la agencia EFE un portavoz del Cuerpo de Bomberos.

El fuego, que se declaró el viernes en la región central griega de Beocia y se propagó hacia el este hasta alcanzar Ática, avanza a lo largo de 25 kilómetros en un frente que las autoridades describen como el más preocupante del país

Unos 325 bomberos con casi 100 camiones operan sobre el terreno para tratar de contener el avance de las llamas. La magnitud del despliegue refleja la gravedad de la situación: miles de efectivos trabajan en distintos puntos del país, donde se han declarado nuevos focos en las regiones de Tebas y Arta, entre otras.

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El pueblo costero de Porto Germeno, de unos 300 habitantes permanentes y ubicado a unos 45 kilómetros al oeste del centro de Atenas, fue uno de los más golpeados. Decenas de casas, vehículos y cultivos de olivos quedaron totalmente calcinados. “El fuego prácticamente atravesó todo Porto Germeno, llegó hasta el puerto”, declaró Ioannis Pogas, vicepresidente del Consejo municipal del cercano pueblo de Vilia, en declaraciones a la emisora Skai.

Unos 325 bomberos con casi 100 camiones operan sobre el terreno (EFE/EPA/BOUGIOTIS EVANGELOS)

Troncos de palmeras carbonizados junto a una iglesia en el Palmeral de Preveli, tras un incendio, en la isla de Creta, Grecia (REUTERS/Stringer)

Tras un cambio repentino en la dirección del viento, las llamas viraron hacia la costa y pusieron en jaque a Vilia, localidad de unos 2.000 habitantes.

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Las autoridades ordenaron también la evacuación de Prosili, otro punto de veraneo popular entre los atenienses, con unos 300 habitantes permanentes. Bomberos y guardacostas rescataron con lanchas a unos 500 residentes y visitantes de Ayios Vasileios, en la frontera de Beocia con Ática, que estaban atrapados por el fuego, según imágenes de la emisora Mega. Durante la noche, una veintena de personas tuvo que ser rescatada de la misma forma desde Porto Germeno.

Incendios en Grecia (Reuters)

En el extremo oeste del incendio, en Beocia, los 700 habitantes de Domvraina fueron evacuados durante la madrugada. Más al norte, en el casco urbano de Atenas, un nuevo foco en el monte Poikilo obligó a desplegar casi 100 bomberos con 5 aviones y 6 helicópteros cisterna. Protección Civil ordenó la evacuación de la parte alta del barrio de Chaidari, municipio con unos 13.000 habitantes y el más próximo al monte.

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En el sur del país, los incendios en las regiones de Argólida y Acaya, en la península del Peloponeso, también generaron alarma. En Argólida, las autoridades del Ministerio de Cultura ordenaron la evacuación preventiva del yacimiento arqueológico de Micenas, uno de los más importantes de Grecia, ante la proximidad de las llamas. En el pueblo de Fichtia, cercano al origen del fuego, varias casas resultaron afectadas. Más de 70 bomberos con 21 camiones siguen activos en Acaya, aunque el incendio en Argólida fue posteriormente puesto bajo control.

El trabajo de un helicóptero en los incendios en Grecia (Reuters)

En la isla de Creta, el incendio que arde desde el miércoles en la región de Rétino se encuentra en remisión y no presenta un frente activo, si bien más de 200 bomberos permanecen en la zona ante la posibilidad de que los vientos reactiven las llamas. El fuego ha calcinado al menos 4.800 hectáreas de bosque, de acuerdo con el Observatorio Nacional de Atenas.

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El miércoles pasado, tres bomberos perdieron la vida mientras operaban en los incendios de Creta y en la región de Gitión, en el Peloponeso.

Según los pronósticos meteorológicos, no se espera una disminución significativa de los vientos del norte en el Egeo hasta el mediodía del próximo domingo. Los incendios forestales son recurrentes en Grecia: en 2023, el fuego quemó más de 170.000 hectáreas, equivalentes a más del 1,2% del territorio griego, con el incendio de Evros como el peor registrado en la historia de Europa.