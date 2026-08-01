Lituania reiteró su apoyo a Ucrania contra el “terror ruso” y Letonia cerró la frontera con Bielorrusia

El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda. (AP Foto/Mindaugas Kulbis)

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Las autoridades lituanas han reiterado su respaldo a Ucrania después de que esta pasada noche los nuevos ataques de las Fuerzas Armadas de Rusia sobre Kiev hayan dañado las instalaciones de su Embajada en la capital del país.

“Este es otro recordatorio de que el terror de Rusia no conoce límites. Y de que Ucrania está defendiendo no solo a su propio pueblo, sino la seguridad de toda Europa”, ha manifestado el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, que ha destacado que no haya habida víctimas entre el personal de la misión diplomática.

Nauseda ha remarcado que Lituania se mantendrá firme junto al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, y su pueblo, y ha reclamado a los socios de la OTAN que aumenten el apoyo “proporcionando sistemas de defensa aérea más modernos para salvar vidas”, según se lee en un mensaje en redes sociales.

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“A Ucrania se le deben dar los medios para proteger sus cielos, a su pueblo y nuestra libertad compartida”, ha expresado el presidente Lituano, haciendo así suyas también las demandas de Zelensky, quien tras el ataque ha advertido de que se no han podido derribar los proyectiles rusos debido a la falta de armamento.

Rusia continuó sus ataques contra la capital ucraniana durante la madrugada del sábado (REUTERS/Gleb Garanich)

Letonia cerró la frontera con Bielorrusia

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Letonia, Kestutis Budrys, ha detallado que “los misiles impactaron a pocos metros de la Embajada” y que afortunadamente el personal que trabaja en las instalaciones no ha sufrido daños.

En consecuencia, ha anunciado que convocarán en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores al embajador ruso en Vilna. “La campaña de terror de Rusia contra Ucrania continúa sin límites. No hay señal alguna de tener verdadera voluntad de detenerla, buscar la paz o participar en negociaciones”, ha denunciado.

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El ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Kestutis Budrys. Ezra Acayan/Pool vía REUTERS

“El objetivo del Kremlin sigue siendo el mismo: destrucción, muerte e intimidación. La respuesta es clara: aumentar la presión sobre Rusia mediante sanciones más fuertes y intensificar el apoyo a Ucrania”, ha zanjado el ministro.

Las Fuerzas Armadas de Rusia han lanzado un nuevo ataque masivo sobre Kiev durante la pasada noche, que ha dejado hasta el momento nueve fallecidos y una treintena de heridos. Moscú ha argumentado que el objetivo del bombardeo han sido instalaciones en las que se fabrican componentes para misiles y arsenal ucraniano.

Por su parte, el Gobierno de Letonia ha anunciado este sábado el cierre del último paso fronterizo con Bielorrusia que mantenía abierto, alegando “razones técnicas”, sin que se haya precisado durante cuánto tiempo permanecerá sin estar operativo.

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“La frontera entre Letonia y Bielorrusia está cerrada por razones técnicas. Les invitamos a utilizar otras rutas para quienes aún no han regresado a Letonia”, ha informado el ministro letón del Interior, Janis Dombrava, en un mensaje en redes.

Esta misma semana, el ministro del Interior ya pidió a los letones que evitaran cruzar a Bielorrusia, o bien regresarán, ya que “la guerra migratoria híbrida” de Minsk hace que el paso entre Estados “pueda volverse difícil”.

El puesto fronterizo ubicado en la pequeña localidad de Paternieki, en el sur de Letonia, era hasta el momento el único operativo, después de que las autoridades del país báltico decidiera cerrarlos todos en respuesta a la presión migratoria, de la que acusa al Gobierno de Bielorrusia.

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Según cifras del Ministerio del Interior de Letonia, con la llegada de mejores temperaturas se ha registrado un aumento de los intentos por cruzar de manera irregular desde Bielorrusia, con hasta 2.263 casos solo en junio.

(Con información de Europa Press)