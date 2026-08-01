Por esta razón sigue temblando en Guatemala

La Red Sismológica Nacional pasó de registrar 850 sismos en 2018 a 11.804 en 2025 por la ampliación del monitoreo del Insivumeh. (Infobae América)

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Una secuencia sísmica activada en el Océano Pacífico, Sacatepéquez y Jutiapa mantiene enalerta a Guatemala, donde se han registrado cientos de movimientos telúricos en las últimas semanas, según datos oficiales del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

El jefe del departamento sísmico del Insivumeh, Diego Castro, detalló en conferencia de prensa que la secuencia sísmica permanece activa en el Océano Pacífico, Sacatepéquez y Jutiapa, regiones donde se han sentido la mayor parte de los movimientos recientes.

Sostuvo que desde el 17 de julio hasta el 25 de julio, se acumularon 478 sismos en la región activa del Pacífico, con magnitudes entre 7.4 (el principal) y 2.5. En total, 34 de estos eventos fueron sensibles para los residentes.

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Mientras que la secretaria Ejecutiva de la Conred, Claudinne Ogaldes Cruz, explicó que Guatemala experimenta actividad sísmica constante por su ubicación en una zona de subducción entre las placas de Cocos y del Caribe.

El último sismo sensible en Guatemala se registró este viernes 31 de julio a las 14:59 horas. (Insivumeh)

Zonas más afectadas y cifras recientes

De acuerdo con un informes del Insivumeh, Guatemala reportó 173 sismos en solo 24 horas tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país el 17 de julio de 2026.

De ese total, 35 movimientos fueron percibidos por la población. Desde entonces, la Fosa Mesoamericana y las costas del Pacífico han registrado numerosos eventos, algunos de ellos sensibles para los habitantes de Escuintla, Mixco y Amatitlán.

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A lo largo de 2026, los registros oficiales indican 4,763 sismos en el territorio guatemalteco, de los cuales 38 han sido sensibles en el Océano Pacífico, 61 en Sacatepéquez y 106 en Jutiapa.

Autoridades de la Conred y del Insivumeh dieron una conferencia de prensa para informar sobre los nuevos sistemas de identificación temprana y revelaron las causas por las que sigue temblando en Guatemala.

El balance anual, confirma la persistencia de la actividad sísmica en distintas zonas y la vigilancia constante de las autoridades.

Motivos de la actividad sísmica

Durante la rueda de prensa, Ogaldes Cruz subrayó que “los sismos son parte de la realidad de Guatemala” debido a su localización geográfica.

Castro señaló que, tras el sismo del 17 de julio, la secuencia de réplicas y nuevos eventos se ha concentrado en los mismos sectores por la interacción de las placas tectónicas.

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La Fosa Mesoamericana fue identificada como uno de los sectores más activos del continente, y los movimientos han tenido epicentro principalmente en el Pacífico, cerca de la frontera con México.

Seguirá temblando

Ogaldes Cruz recomendó contar con un Plan Familiar de Respuesta, que incluya una mochila de 72 horas y rutas de evacuación.

En 2026, Guatemala sumó 4.763 sismos, con eventos sensibles registrados en el Océano Pacífico, Sacatepéquez y Jutiapa. (Insivumeh)

“Los sismos van a seguir ocurriendo”, afirmó, y aseguró que la institución está preparada para coordinar la respuesta ante cualquier emergencia. No obstante, hasta el momento no se han registrado víctimas mortales tras los eventos principales ni durante las réplicas.

El monitoreo y la prevención continúan siendo la prioridad, mientras la secuencia sísmica sigue activa en varias regiones de Guatemala.

Para prevenir desastres durante un temblor, las autoridades guatemaltecas recomiendan:

Mantener la calma

Identificar zonas seguras

Tener lista la Mochila de las 72 horas

Conocer las rutas de evacuación

Participación en simulacros

Alejarse de las ventanas y objetos que puedan caer

Agacharse y cubrirse en un espacio seguro como una mesa

Prepararse ante posibles réplicas