San Salvador se viste de fiesta: Arrancan las Fiestas Patronales 2026 en honor al Divino Salvador del Mundo

Con música de mariachi, serenatas y la tradicional repartición de atol shuco, los capitalinos le dieron la bienvenida a las Fiestas Agostinas 2026 durante la alborada matutina (Cortesía: San Salvador Centro).

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La capital salvadoreña se viste de gala, color y fe. Con estallidos de fuegos artificiales, los alegres sones de la música de mariachi y la tradicional repartición del reconfortante atol shuco a miles de madrugadores capitalinos, se dio el banderazo oficial de salida a las esperadas Fiestas Agostinas de San Salvador.

Esta festividad, la más vibrante e importante del país, marca el inicio de una semana llena de devoción religiosa, entretenimiento familiar, cultura y sana convivencia en honor al santo patrono de la ciudad y de la nación: el Divino Salvador del Mundo.

La jornada inaugural arrancó desde muy temprano este sábado 1 de agosto con la tradicional alborada y, posteriormente, a las 9:00 de la mañana, el emblemático Desfile del Correo que recorrerá las principales arterias de la ciudad partiendo desde la Plaza Divino Salvador del Mundo.

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Por la tarde, el edil capitalino e integrantes de la municipalidad realizarán la esperada inauguración del recinto ferial «SivarLand», ubicado en los terrenos del Estadio Cuscatlán, el cual albergará atracciones mecánicas, gastronomía, shows en vivo y espectáculos nocturnos de pólvora para el disfrute de chicos y grandes.

Decenas de madrugadores disfrutaron de la tradicional repartición de atol shuco durante la alborada de bienvenida a las Fiestas Patronales de San Salvador (Cortesía: San Salvador Centro).

Para garantizar que cada día esté lleno de emoción y diversión familiar, la Alcaldía de San Salvador Centro ha dispuesto una variada agenda cultural, artística y recreativa dentro del campo ferial SivarLand y en puntos emblemáticos del Centro Histórico. A continuación, se detallan algunas actividades más destacadas programadas desde el 1 hasta el 6 de agosto:

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Sábado 01 de Agosto: El gran arranque

9:00 A.M.: Desfile del Correo desde la Plaza Divino Salvador del Mundo.

3:00 P.M.: Apertura con el Welcome Team en el pasillo general de SivarLand.

7:45 P.M.: Presentación en vivo del Grupo Melao (Tarima Principal).

9:00 P.M.: Espectacular Show de Pólvora en el pasillo general.

9:15 P.M.: Gran concierto bailable con la Orquesta Sonora Dinamita

Domingo 02 de Agosto: Entretenimiento y ritmo

7:45 P.M.: Presentación de la reconocida banda nacional Los Redd

9:00 P.M.: Show de Pólvora

9:15 P.M.: Cierre bailable a cargo de Marito Rivera y su Grupo Bravo.

Lunes 03 de Agosto: Comercio y tradición

9:00 A.M.: Tradicional Desfile del Comercio en la Plaza Divino Salvador del Mundo.

Martes 04 de Agosto: Música y ambiente festivo

12:00 P.M.: Intervención musical de la Sivar Band en el Centro Histórico de San Salvador.

9:15 P.M.: Presentación estelar de la Orquesta Platinum.

Miércoles 05 de Agosto: Víspera patronal

7:45 P.M.: Concierto de Faro y su Banda en la Tarima Principal.

9:15 P.M.: Ritmo y sabor con La Auténtica Banda LL.

Jueves 06 de Agosto: Cierre con broche de oro

9:00 P.M.: Gran Show de Pólvora de clausura.

9:15 P.M.: Gran cierre de fiestas con la Orquesta Internacional Hermanos Flores.

La devoción y el fervor popular marcaron la tradicional alborada dedicada al santo patrono de la capital, el Divino Salvador del Mundo (Cortesía: Alcaldía de San Salvador Centro).

Origen histórico e importancia capitalina: ¿Por qué y desde cuándo se celebran estas fiestas?

Las Fiestas Patronales de San Salvador no son únicamente una pausa festiva en el calendario anual; constituyen la manifestación cultural y espiritual más profunda e identitaria de El Salvador.

Registros e investigaciones históricas destacan que las raíces de este festejo comarcal se remontan incluso a la época prehispánica, cuando los antiguos pobladores del valle de Zalcoatitán celebraban festividades de cosecha, agradecimiento y ritos solares mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles a nuestras tierras.

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Tras la colonización y el proceso de evangelización, la festividad fue asimilada y consagrada oficialmente al Divino Salvador del Mundo, patrono de la capital y figura alegórica de la cual la República de El Salvador toma orgullosamente su nombre.

La Alcaldía de San Salvador Centro ha dispuesto una variada agenda cultural, infantil y musical desde el 1 hasta el 6 de agosto para el disfrute de la familia salvadoreña.

Con el paso de los siglos, esta celebración cobró tal magnitud que trascendió las fronteras de la capital. Es por esta razón que el Gobierno de la República y la municipalidad otorgan formalmente una semana completa de vacaciones (las populares “vacaciones agostinas”) para empleados públicos, estudiantes y trabajadores del sector privado, permitiendo que miles de familias salvadoreñas y hermanos lejanos que visitan el país se reúnan en la capital o disfruten de sus atractivos.

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La semana festiva culminará solemnemente el próximo 6 de agosto con la histórica Misa Pontifical y los actos religiosos solemnes en honor al patrono capitalino.