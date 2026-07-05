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Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras el GP de Gran Bretaña

Tras su actividad en el fin de semana con carrera Sprint en Silverstone, el argentino de Alpine tendrá una agenda apretada en los próximos días

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Franco Colapinto volverá a correr en la Fórmula 1 en el GP de Bélgica (REUTERS/Suzanne Plunkett)
Franco Colapinto volverá a correr en la Fórmula 1 en el GP de Bélgica (REUTERS/Suzanne Plunkett)

Franco Colapinto finalizó 9° en el Gran Premio de Gran Bretaña. Luego de quedar 12° en la Sprint en el mítico trazado de Silverstone y tener un despiste en la clasificación que lo relegó al 19° lugar en la grilla de partida, el argentino tuvo una destacada actuación con su Alpine y sumó puntos en una accidentada carrera.

Más allá de que el campeonato de la Máxima tendrá un descanso de una semana, Franco Colapinto participará del histórico Festival de la Velocidad de Goodwood. El joven de 23 años volverá a manejar el Lotus E20 que condujo en su exhibición en Buenos Aires. Pese a que la exhibición iniciará el día jueves, el argentino tendrá actividad únicamente el domingo 12 con el monoplaza de Alpine.

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Respecto a la Fórmula 1, el fin de semana siguiente, del 17 al 19 de julio, se llevará a cabo el Gran Premio de Bélgica. La actividad en la mítica pista de Spa-Francorchamps será con el típico horario europeo: el viernes se abrirá a las 8:30 (hora argentina) y tendrá la FP2 a las 12:00. Tras los últimos ensayos a las 7:30 del sábado, la sesión de clasificación dará inicio a las 11:00 para delimitar la grilla de salida para el domingo. La carrera principal empezará a las 10:00 y tendrá un total de 44 vueltas.

El Gran Premio de Hungría, que se disputará del 24 al 26 de julio, marcará el corte de la primera parte de la temporada de la Fórmula 1 antes del parón. La Máxima se tomará un descanso de aproximadamente un mes, ya que la actividad en el calendario oficial volverá recién en el GP de Países Bajos del 21 al 23 de agosto.

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EL CALENDARIO DE FRANCO COLAPINTO EN LA F1 2026

1- 14° en el Gran Premio de Australia

2- 14° en la Sprint del Gran Premio de China

3- 10° en el Gran Premio de China

4- 16° en el Gran Premio de Japón

5- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril (CANCELADA)

6- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril (CANCELADA)

7- 10° en la Sprint del Gran Premio de Miami

8- 7° en el Gran Premio de Miami

9- 9° de la Sprint en Canadá

10- 6° en el Gran Premio de Canadá

11- 15° en el Gran Premio de Mónaco

12- Cruzó la bandera a cuadros 8° en el Gran Premio de Barcelona, pero fue reclasificado décimo

13- 15° en el Gran Premio de Austria

14- 12° en la Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña

15- Gran Premio de Gran Bretaña

16- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10.00

17- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10.00

18- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 7.00

19- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10.00

20- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10.00

21- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10.00

22- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 8.00

23- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00

24- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00

25- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00

26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

* HORARIOS DE ARGENTINA

**24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint

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