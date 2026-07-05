Economía a dos velocidades: el cambio estructural del modelo de Javier Milei, ventajas y riesgos

Mientras los sectores exportadores se expanden, sufren los rubros de mano de obra intensiva.

El modelo económico de la administración de Javier Milei se consolidó en 2026 con directrices claras: el fomento de las actividades exportadoras, es decir generadoras de divisas, y un ajuste marcado para los sectores vinculados al mercado interno, consecuencia de la caída real de salarios y jubilaciones.

La actividad económica, según el EMAE del INDEC, registró en abril un crecimiento interanual del 1,6% frente al mismo mes de 2025, aunque evidenció una caída de 1,5% frente a marzo de 2026, junto con una disparidad entre sectores: la minería y el agro impulsaron el crecimiento, mientras la industria manufacturera y el comercio minorista continuaron débiles.

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El dato preliminar arrojó para el primer cuatrimestre un aumento del 2,1 por ciento.

En el mismo sentido, los datos de recaudación dieron cuenta del cambio estructural al que apunta la gestión de La Libertad Avanza. Un informe del IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal) detectó que “la recaudación tributaria nacional cayó 5,3% real interanual durante el primer semestre de 2026. Al excluir lo ingresado por tributos vinculados al comercio exterior, la baja real se atenúa a 3,6 por ciento”.

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IARAF precisó que “el principal impuesto, el IVA neto de devoluciones y reintegros, tuvo una disminución del 7,7% en términos reales respecto al primer semestre de 2025. El segundo tributo de mayor importancia relativa, los aportes y contribuciones a la Seguridad Social, bajó 4% real interanual”.

Fuente: IARAF, en base a un supuesto de 1,9% de inflación en junio

El análisis de IARAF destacó, además, que “la recaudación tributaria nacional total que queda en manos del Gobierno Nacional cayó 6,4% real interanual durante el primer semestre de 2026 y la que va a provincias 3%”, una relación que, de persistir, demandará más ajuste en las cuentas públicas si se pretende mantener el objetivo del equilibrio fiscal.

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Iván Cachanosky, economista jefe de Fundación Libertad y Progreso, explicó que “la caída del EMAE de abril era esperable luego de un muy buen marzo. Ya lo venía anticipando los indicadores vinculados a actividad. De hecho, el indicador que capta la tendencia se mantiene positiva en 0,3%. Esto es importante porque muestra que más allá de la volatilidad mensual, la economía sigue una trayectoria de crecimiento gradual que esperamos se consolide en lo que resta del año”.

Hay señales positivas: la inflación viene moderándose luego del pico de marzo, lo que abre la puerta a una baja más decidida de tasas de interés y a una mejora del crédito (Cachanosky)

“Hay señales positivas para creer que esta consolidación se dará. La inflación viene moderándose con fuerza luego del pico de marzo, lo que abre la puerta a una baja más decidida de tasas de interés y a una mejora del crédito. A esto se suma el dinamismo que sigue mostrando la energía y la minería, con un RIGI prometedor y con la expectativa de que la construcción y la industria comiencen a beneficiarse”, consideró Cachanosky.

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Para Santiago Casas, economista jefe de EcoAnalytics, “la actividad económica sigue alternando meses de expansión y contracción. En abril, el EMAE creció 1,6% respecto al mismo mes del año anterior, pero en la medición desestacionalizada cayó 1,5% frente a marzo. De este modo, se revirtió parte del fuerte rebote observado en marzo y el nivel de actividad volvió a ubicarse en valores similares a los de noviembre-diciembre. Aun así, el balance del primer cuatrimestre continúa siendo positivo: entre enero y abril, la economía acumuló un crecimiento de 2,1% respecto al mismo período de 2025”.

El agro, la energía y la minería son los sectores que claramente financian la transición” (Cohen Aliados Financieros)(Imagen Ilustrativa Infobae)

“Detrás del crecimiento agregado persiste una marcada heterogeneidad sectorial: 8 de los 16 sectores relevados cayeron respecto de abril de 2025. La expansión continúa descansando sobre un puñado de actividades vinculadas al mercado externo. La minería (17,1% interanual) y el agro (10,9%) aportaron, por sí solos, 1,8 puntos porcentuales al crecimiento anual del EMAE, más que compensando el retroceso de sectores clave para el mercado interno. En contraste, la industria manufacturera (2,9% interanual) y el comercio (3,2% interanual), dos actividades de alto impacto sobre el empleo y el consumo, volvieron a mostrar caídas y le restaron 0,8 puntos porcentuales al crecimiento del índice”, detalló Casas.

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“La economía crece, pero lo hace a ‘dos velocidades’. Los sectores en los que Argentina exhibe mayores ventajas comparativas continúan liderando la expansión. En cambio, buena parte del entramado productivo orientado al mercado interno todavía no logra consolidar una recuperación. Mientras esa brecha persista, será difícil dejar atrás esta dinámica de avances y retrocesos mensuales”, advirtió el economista jefe de EcoAnalytics.

Un informe de la gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia detectó que “el aumento de la heterogeneidad de la economía argentina no se limitó a los cambios sectoriales: en el primer trimestre de 2026, el PBI se ubicó 5% por encima del promedio de 2023, pero, en cambio, la inversión quedó 11% por debajo. La demanda, así, atraviesa también una situación particular”.

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Detrás del crecimiento agregado persiste una marcada heterogeneidad sectorial: 8 de los 16 sectores relevados cayeron respecto de abril de 2025 (Casas)

“El deterioro de la Formación Bruta de Capital Fijo tendrá más efectos en el futuro que en el presente: con un menor stock de capital, la economía tendrá complicaciones para sostener el crecimiento. La suba de la tasa de interés de la segunda mitad del año pasado encareció el crédito, volviendo menos rentables a los proyectos productivos y desincentivando, en consecuencia, los gastos de mediano plazo", añadió el análisis de Banco Provincia.

“Se advierten las ‘dos velocidades’ de una macroeconomía que presenta señales consistentes de estabilización, y de una microeconomía que no despega; también, la divergencia de velocidad entre los sectores extractivos que alimentan el favorable desempeño del complejo exportador y la de aquellos orientados a la demanda interna, y en particular al consumo masivo, que siguen sin recuperar su nivel de actividad anterior a 2023”, analizó la consultora Qualy.

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Qualy: "No es solo Vaca Muerta, la histórica cosecha significará un impulso a muchas de las ciudades de la ‘Pampa gringa’" (Foto: Reuters)

“Lo que se estaría empezando a percibir es otra fractura, esta vez a nivel del consumo y el nivel de actividad micro: las regiones donde se asientan los sectores exportadores, sobre todo el agro, empezarían a recibir los efectos del buen nivel de exportaciones. No es solo Vaca Muerta o la cuenca neuquina; la histórica cosecha -que se venderá a precios internacionales muy razonables -significará sin dudas un impulso a muchas de las ciudades medianas y pueblos de la ‘Pampa gringa’. En contrapartida, las grandes ciudades –y en particular el AMBA– con mayor incidencia de industrias ‘mercadointernistas’ afectadas por la importación seguirán viendo un consumo muy restringido, y por lo tanto con un humor social menos complaciente", evaluó Qualy.

Un informe del equipo de Estrategia de Cohen Aliados Financieros puntualizó que “el agro, la energía y la minería son los sectores que claramente financian la transición. Impulsados por la combinación de un incremento de la actividad, muy buenos precios y un continuo flujo de financiamiento, permiten sostener el crecimiento, elevar el superávit comercial para que el BCRA compre dólares y contener la presión cambiaria”.

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Fuente: IERAL.

Al mismo tiempo, “la otra cara de la moneda son los demás sectores de la economía, que no despegan y limitan la recuperación del mercado laboral, que solo genera poco empleo y de baja calidad, más allá de que en abril los salarios tuvieron una incipiente mejora”, observó Cohen Aliados Financieros.

Marcelo Capello, vicepresidente del IERAL (Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana) de la Fundación Mediterránea, detectó oportunidades y desafíos en el cambio estructural que insinúa la economía argentina, comparable a la transición hacia un modelo agroexportador entre los años 1880 y 1930. Entre las primeras, señaló que “se estarían alineando varios planetas, tanto a nivel económico y geopolítico internacional, como relacionado con el potencial de nuestros recursos naturales, que brindan a la Argentina una gran oportunidad de reencauzar su crecimiento y desarrollo económico”.

Se estarían alineando varios planetas, tanto a nivel económico y geopolítico internacional, como relacionado con el potencial de nuestros recursos naturales (Capello)

Asimismo, el economista del IERAL destacó “la importancia de los factores internacionales. No sólo la demanda por alimentos, sino que ahora se agregan razones como la transición energética, que aumenta la demanda por minerales que el país tiene en abundancia, como cobre y litio, y los cambios geopolíticos ocurridos en los últimos años, que inducen aprovisionamiento de energía y otros recursos estratégicos desde fuentes más seguras y estables, lo que asegura la demanda por el gas y petróleo no convencional, minerales raros y otros recursos que el país genera con Vaca Muerta y otras áreas geográficas, generalmente al borde de la Cordillera de los Andes”.

Capello: "La transición energética aumenta la demanda por minerales que el país tiene en abundancia" (Foto: Reuters)

Capello también enfatizó que los “desafíos son aún enormes y algunos de ellos muy conocidos, como la consolidación de un equilibrio fiscal de mayor calidad, con mayor inversión en infraestructura y menor gasto improductivo, tanto en Nación como en Provincias”, así como “una fuerte entrada de dólares y un tipo de cambio no demasiado competitivo, que encarece el costo de los bienes y servicios no transables, como la mano de obra. Es el problema denominado como ‘enfermedad o mal holandés’”, que “dificulta la trayectoria de las actividades que son más intensivas en mano de obra y están más expuestas a la competencia internacional, ahora con una economía más abierta, como algunas industrias textiles, del calzado, metalúrgicas, caucho y neumáticos, entre otras. Entre éstas, algunas actividades resultan viables, pero se hallan en riesgo, dada una apertura económica y apreciación cambiaria que avanzan más rápido que las reformas estructurales que podrían dotarlas de mayor competitividad”.

Fuente: IERAL

“El desafío del sector energético hoy ya no es solo responder a una mayor demanda, sino hacerlo de manera eficiente, sostenible y resiliente. En un contexto marcado por la transición energética, la volatilidad geopolítica y el avance tecnológico, la capacidad de transformar el potencial en proyectos viables y atraer inversiones será un factor decisivo para capturar valor en el largo plazo”, señaló Juan Manuel Gallego Tinto, socio de PwC Argentina, líder de Energy, Utilities & Mining.