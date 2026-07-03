Franco Colapinto afronta la única práctica libre de Gran Bretaña de la F1 en Silverstone: hora, TV y todo lo que hay que saber

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE GRAN BRETAÑA
Viernes 3 de julio
Práctica libre 1: 8.30 (Argentina) / 12.30 (Gran Bretaña)
Clasificación Sprint: 12.30 (Argentina) / 16.30 (Gran Bretaña)
Sábado 4 de julio
Carrera Sprint: 8.00 (Argentina) / 12.00 (Gran Bretaña)
Clasificación para la carrera principal: 12.00 (Argentina) / 16.00 (Gran Bretaña)
Domingo 5 de julio
Carrera a 52 vueltas: 11.00 (Argentina) / 15.00 (Gran Bretaña)
TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV
TABLA DE POSICIONES DEL CAMPEONATO DE PILOTOS DE LA FÓRMULA 1 TRAS EL GP DE AUSTRIA
- Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 171
- George Russell - Mercedes: 131
- Lewis Hamilton - Ferrari: 125
- Oscar Piastri - McLaren: 80
- Lando Norris - McLaren: 79
- Charles Leclerc - Ferrari: 79
- Max Verstappen - Red Bull: 73
- Isack Hadjar - Red Bull: 42
- Pierre Gasly - Alpine: 41
- Liam Lawson - Racing Bulls: 30
- Oliver Bearman - Haas: 18
- Franco Colapinto - Alpine: 16
- Arvid Lindblad - Racing Bulls: 14
- Carlos Sainz - Williams: 6
- Alex Albon - Williams: 5
- Esteban Ocon - Haas: 3
- Gabriel Bortoleto - Audi: 2
- Fernando Alonso - Aston Martin: 1
- Nico Hulkenberg - Audi: 0
- Valtteri Bottas - Cadillac: 0
- Sergio Checo Pérez - Cadillac: 0
- Lance Stroll - Aston Martin: 0
TABLA DE POSICIONES DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES DE LA FÓRMULA 1 TRAS EL GP DE AUSTRIA
- Mercedes: 302
- Ferrari: 204
- McLaren: 159
- Red Bull: 115
- Alpine: 57
- Racing Bulls: 44
- Haas: 21
- Williams: 11
- Audi: 2
- Aston Martin: 1
- Cadillac: 0
Los detalles de los neumáticos que se utilizarán en el GP de Gran Bretaña en Silverstone
El mítico trazado de Silverstone para el GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1
Datos claves del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone
- Longitud del circuito: 5,891 km
- Curvas: 18
- Vueltas: 52
- Distancia de la carrera: 306,198 km
- Récord de vuelta: 1m 27.097s - Max Verstappen (2020)
¡Bienvenidos al minuto a minuto del primer día de actividad en Silverstone!
Franco Colapinto afrontará el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1. Tras una compleja actuación en Austria, Alpine buscará dar un salto en su rendimiento en un fin de semana especial con Sprint. Luego de la única práctica libre a las 8:30, el argentino participará de la clasificación shootout para delimitar la grilla de la carrera del sábado.