Deportes

Franco Colapinto afronta la única práctica libre de Gran Bretaña de la F1 en Silverstone: hora, TV y todo lo que hay que saber

En un fin de semana especial por la carrera Sprint, el argentino de Alpine disputará los únicos entrenamientos antes de la clasificación Shootout

Guardar
Google icon

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE GRAN BRETAÑA

Viernes 3 de julio

Práctica libre 1: 8.30 (Argentina) / 12.30 (Gran Bretaña)

Clasificación Sprint: 12.30 (Argentina) / 16.30 (Gran Bretaña)

Sábado 4 de julio

Carrera Sprint: 8.00 (Argentina) / 12.00 (Gran Bretaña)

Clasificación para la carrera principal: 12.00 (Argentina) / 16.00 (Gran Bretaña)

Domingo 5 de julio

Carrera a 52 vueltas: 11.00 (Argentina) / 15.00 (Gran Bretaña)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

10:30 hsHoy

TABLA DE POSICIONES DEL CAMPEONATO DE PILOTOS DE LA FÓRMULA 1 TRAS EL GP DE AUSTRIA

  • Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 171
  • George Russell - Mercedes: 131
  • Lewis Hamilton - Ferrari: 125
  • Oscar Piastri - McLaren: 80
  • Lando Norris - McLaren: 79
  • Charles Leclerc - Ferrari: 79
  • Max Verstappen - Red Bull: 73
  • Isack Hadjar - Red Bull: 42
  • Pierre Gasly - Alpine: 41
  • Liam Lawson - Racing Bulls: 30
  • Oliver Bearman - Haas: 18
  • Franco Colapinto - Alpine: 16
  • Arvid Lindblad - Racing Bulls: 14
  • Carlos Sainz - Williams: 6
  • Alex Albon - Williams: 5
  • Esteban Ocon - Haas: 3
  • Gabriel Bortoleto - Audi: 2
  • Fernando Alonso - Aston Martin: 1
  • Nico Hulkenberg - Audi: 0
  • Valtteri Bottas - Cadillac: 0
  • Sergio Checo Pérez - Cadillac: 0
  • Lance Stroll - Aston Martin: 0
10:20 hsHoy

TABLA DE POSICIONES DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES DE LA FÓRMULA 1 TRAS EL GP DE AUSTRIA

  • Mercedes: 302
  • Ferrari: 204
  • McLaren: 159
  • Red Bull: 115
  • Alpine: 57
  • Racing Bulls: 44
  • Haas: 21
  • Williams: 11
  • Audi: 2
  • Aston Martin: 1
  • Cadillac: 0
10:11 hsHoy

Los detalles de los neumáticos que se utilizarán en el GP de Gran Bretaña en Silverstone

La Fórmula 1 llevó a Silverstone la gama más dura de los neumáticos disponibles (F1)
La Fórmula 1 llevó a Silverstone la gama más dura de los neumáticos disponibles (F1)
10:11 hsHoy

El mítico trazado de Silverstone para el GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1

El circuito de Silverstone cuenta con un total de 18 curvas (F1)
El circuito de Silverstone cuenta con un total de 18 curvas (F1)
10:11 hsHoy

Datos claves del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone

  • Longitud del circuito: 5,891 km
  • Curvas: 18
  • Vueltas: 52
  • Distancia de la carrera: 306,198 km
  • Récord de vuelta: 1m 27.097s - Max Verstappen (2020)
10:00 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto del primer día de actividad en Silverstone!

Franco Colapinto afrontará el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1. Tras una compleja actuación en Austria, Alpine buscará dar un salto en su rendimiento en un fin de semana especial con Sprint. Luego de la única práctica libre a las 8:30, el argentino participará de la clasificación shootout para delimitar la grilla de la carrera del sábado.

Franco Colapinto volverá a correr en Silverstone (REUTERS/Lisa Leutner)
Franco Colapinto volverá a correr en Silverstone (REUTERS/Lisa Leutner)

Temas Relacionados

Franco ColapintoGran Premio de Gran BretañaGran Premio de SilverstoneFórmula 1F1Alpine

Últimas noticias

Australia-Egipto, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Los Socceroos y los Faraones se medirán en Dallas por un lugar en los octavos de final de la Copa del Mundo

Australia-Egipto, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Argentina-Cabo Verde, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Lionel Messi y el combinado albiceleste buscarán doblegar a los africanos para avanzar a los octavos de final

Argentina-Cabo Verde, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 3 de julio, resultados, fixture, clasificados y todas las novedades del día

Este viernes se terminan de definir los clasificados a octavos de final de la Copa del Mundo. Argentina y Colombia cierran la jornada buscando sus respectivos pases

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 3 de julio, resultados, fixture, clasificados y todas las novedades del día

“No quieres ser el tipo que no rinde”, admitió Stephen Curry al recordar con LeBron James su paso por la selección olímpica

Ambas estrellas reconstruyeron en el pódcast Mind the Game la experiencia de compartir vestuario, ajustar sus roles y cerrar el torneo con una remontada ante Serbia que el alero calificó como uno de sus mejores partidos

“No quieres ser el tipo que no rinde”, admitió Stephen Curry al recordar con LeBron James su paso por la selección olímpica

De desconocidos al sueño imposible: los nombres que Cabo Verde convirtió en héroes antes de desafiar a Messi

El conjunto africano fue una de las sorpresas de la primera fase del Mundial. Ahora enfrentará a la Argentina

De desconocidos al sueño imposible: los nombres que Cabo Verde convirtió en héroes antes de desafiar a Messi

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cuáles son los cinco jugadores de la Selección Argentina que valen más que el plantel completo de Cabo Verde

Cuáles son los cinco jugadores de la Selección Argentina que valen más que el plantel completo de Cabo Verde

Murió la actriz Susana Freyre en Brasil a los 97 años, seis décadas de cine, teatro y televisión

ANSES: cuándo cobro en julio 2026 si mi DNI termina en 1

K-Wellness, el fenómeno coreano que promete convertir cada hábito diario en un acto de bienestar

7 alimentos con más fibra que la espinaca avalados por expertas en salud intestinal

INFOBAE AMÉRICA

La rutina de Keanu Reeves para encarnar a John Wick prioriza resistencia y agilidad sobre el volumen muscular

La rutina de Keanu Reeves para encarnar a John Wick prioriza resistencia y agilidad sobre el volumen muscular

Kylie Jenner reveló cómo enfrenta la crianza bajo la mirada pública

“Nada se le escapa”: Zendaya reveló que Tom Holland es clave en las decisiones creativas en Spider-Man

Un adolescente, un DeLorean personalizado y un doctor que logró lo impensado: el legado de 4 décadas de Volver al Futuro

Seth Rogen habló del impacto emocional de las críticas: “Si supieran lo mucho que duele, lo pensarían dos veces antes de escribir”

DEPORTES

La visita de una estrella de la música que sorprendió a la selección argentina en Miami: “Soñamos despiertos”

La visita de una estrella de la música que sorprendió a la selección argentina en Miami: “Soñamos despiertos”

Australia-Egipto, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Argentina-Cabo Verde, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 3 de julio, resultados, fixture, clasificados y todas las novedades del día

“No quieres ser el tipo que no rinde”, admitió Stephen Curry al recordar con LeBron James su paso por la selección olímpica