El emotivo posteo de Carolina Baldini a su hijo Giovanni Simeone por su cumpleaños: “Me hizo mamá por primera vez”

En medio de la fiebre mundialista, la exmodelo le dedicó a Giovanni Simeone un saludo especial y repasó su rol de madre por primera vez (Instagram)

En pleno furor por el desempeño de la Selección Argentina en el Mundial 2026, Carolina Baldini transita un momento de cambios personales y familiares que la llevó a redescubrir las pequeñas alegrías y el valor de los afectos más cercanos. Desde Estados Unidos, donde acompaña a su hijo Giuliano Simeone, integrante de la Scaloneta, la exmodelo eligió hacer una pausa en la rutina y dedicar un mensaje especial a su primogénito, Giovanni Simeone, en el día de su cumpleaños número 31.

“Hoy cumple él, quien me hizo mamá por primera vez”, comenzó Carolina en un posteo en Instagram, acompañando el texto con una foto donde ambos aparecen abrigados y posando juntos ante la cámara, reflejando una complicidad intacta. A través del cariñoso mensaje, Baldini se permitió describir con ternura la personalidad de Giovanni: “El más zen de la familia, el de las frases profundas, el de la palabra justa, el que nunca se enoja, el impuntual, el silencioso paciente, el observador, el enamorado de su familia…”.

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El mensaje cerró con un deseo simple y directo: “Feliz cumpleaños, Giova, ¡que seas muy feliz! Te amo”, junto a un emoji de torta y un corazón rojo. Así, en medio de la fiebre mundialista, Carolina volvió a poner en primer plano el gran cariño que la une a su hijo mayor, una relación que se fortaleció aun más luego de algunos episodios recientes en su vida. En abril pasado, tras su ruptura con Pablo Pereyra y una visita a Torino, Italia, la exmodelo halló en Giovanni, su nuera Giulia Coppini y su nieto Tullio un refugio de amor y nuevos comienzos.

El emotivo posteo de Carolina Baldini por el cumpleaños de su hijo mayor Giovanni Simeone

Durante aquel viaje a Italia, Baldini compartió a través de sus redes sociales una serie de postales que retrataron la intimidad y la emoción de ese reencuentro familiar. “El amor y la paz que necesitaba. Unos días en Torino”, escribió junto a las imágenes, dejando en claro el significado especial que tuvo esa experiencia. En uno de los comentarios más emotivos, su nuera Giulia se expresó ante la llegada de su suegra. “¡Lo que te extrañamos! La abuela volvió”, escribió subrayando el rol fundamental que Carolina ocupa dentro del círculo familiar.

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La estadía en Torino estuvo marcada por momentos de conexión profunda con su nieto Tullio. Las imágenes que circularon en su perfil mostraron a Carolina abrazando y mimando al pequeño en cada oportunidad. Una de las postales más dulces la mostró recostada en un sillón, vestida de blanco y con ropa cómoda, sosteniendo al bebé sobre su pecho. En el álbum familiar también se pudo ver el crecimiento de Tullio, con una composición que lo mostró en brazos de su abuela cuando tenía apenas un mes y luego a los tres meses. Este registro visual dejó en evidencia el paso del tiempo y la cercanía que Baldini mantiene con su nieto, incluso aunque los separe la distancia de los continentes.

En abril pasado, Carolina visitó a su hijo mayor, su nuera Giulia y su nieto Tullio en Italia (Instagram)

Lejos de los flashes y la exposición constante, Carolina eligió el bajo perfil y el calor de los suyos como refugio ante las transformaciones que atraviesa. Cada encuentro, cada mensaje y cada foto compartida en redes son parte de un proceso de reconexión con lo que considera verdaderamente importante: la familia y los afectos reales. El cumpleaños de Giovanni, celebrado a la distancia pero con palabras que viajan más allá de cualquier frontera, se transformó en una nueva oportunidad para reafirmar el lazo y recordar que, aun en los tiempos de cambios y desafíos, el amor permanece como un refugio inquebrantable.

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A la par de la pasión mundialista y en medio de los festejos argentinos, Baldini demuestra que, para ella, no hay alegría más profunda que la que nace del amor familiar, los reencuentros sinceros y la certeza de que los vínculos más cercanos son, en definitiva, la base de cualquier nuevo comienzo.