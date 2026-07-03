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Reportan que el partido México vs Inglaterra cambiaría de horario: estas serían las modificaciones que la FIFA no ha confirmado

El encuentro entre ambas selecciones se encuentra en medio de debates, polémicas y decisiones de última hora

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Los equipos se enfrentarán en el Estadio Ciudad de México. (Ilustración / Infobae México)
Los equipos se enfrentarán en el Estadio Ciudad de México. (Ilustración / Infobae México)

La expectativa y la tensión de cara al histórico enfrentamiento entre las selecciones de México e Inglaterra en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 han alcanzado su punto máximo tras revelarse el horario definitivo del encuentro. .

El cronista y periodista de la cadena TUDN, Andrés Vaca, fue el encargado de adelantar la información a través de sus redes sociales oficiales. Con un conciso mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), el comunicador encendió las alarmas de la afición mexicana que esperaba con ansias la definición del calendario:

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“DE ÚLTIMA HORA. Me informan que el México vs Inglaterra se va a jugar a las 12:00 del medio día el domingo”, compartió el narrador deportivo.

El periodista informó sobre esta decisión a través de su cuenta oficial de Twitter.
El periodista informó sobre esta decisión a través de su cuenta oficial de Twitter. (TW @Andres_Vaca_)

Ajustes en la logística y seguridad capitalina

El anuncio del horario a mediodía del domingo añade un nuevo factor de presión para las autoridades de la Ciudad de México y el Gobierno Federal, quienes apenas hace unas horas anunciaron un despliegue masivo de seguridad en el corredor de Paseo de la Reforma.

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Al programarse el encuentro a las 12:00 PM, se prevé que las concentraciones masivas de aficionados en puntos críticos de la capital —como el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y el Zócalo— comiencen desde muy temprano. Sin embargo, ni la FIFA o la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, han anunciado de manera oficial la modificación.

En ese sentido, Infobae México se comunicó con Gabriela Cuevas, la representante de México ante la FIFA, con el Gobierno capitalino y con la Federación Mexicana de Futbol (FMF) sin obtener respuesta sobre las afirmaciones de los periodistas Andrés Vaca, Alberto Lati y Gibrán Araige.

¿Por qué se tomaría esta decisión?

Para el conjunto dirigido por el Javier Aguirre, jugar a las 12:00 del día representa un escenario climatológico y físico demandante que históricamente ha sabido capitalizar a su favor cuando funge como local en territorio azteca, aunque el factor del desgaste físico también jugará un rol clave para la escuadra británica.

Con el boleto a los cuartos de final en juego y el horario completamente definido, el país se alista para paralizarse durante el mediodía del domingo, en lo que promete ser uno de los eventos deportivos más vistos y vigilados en la historia moderna de la nación. Las autoridades reiteran el llamado a la afición a seguir los canales oficiales de información sobre accesos y salidas seguras en las zonas de transmisión pública.

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