La extrema salida de pista de Franco Colapinto en Silverstone que lo hará largar 19° el GP de Gran Bretaña: “Perdí el control por completo”

Franco Colapinto tuvo una fuerte salida de pista durante la sesión de clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña que lo relegó al 19° lugar de la grilla de salida del domingo. Luego de finalizar 12° en la carrera Sprint del inicio del sábado de la Fórmula 1, donde protagonizó una gran largada al subir cinco puestos, el argentino no pudo sellar una sólida actuación en la qualy por un despiste en las "eses" del mítico trazado de Silverstone.

El joven de 23 años inició la Q1 con un primer intento en el que registró un tiempo de 1:31.321, el cual tuvo una diferencia de 0.235 segundos frente a su compañero Pierre Gasly. El argentino perdió unas décimas en la entrada de la curva 14 (Chapel) al pasar por encima del piano, algo que lo tenía en el límite del corte para ingresar a la Q2.

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Colapinto montó neumáticos nuevos y estaba mejorando considerablemente su propia marca en el segundo intento: los dos primeros sectores en verde e incluso algunos mini sectores en violeta, síntoma de récord de la sesión.

Sin embargo, la vuelta se arruinó tras perder el control de su Alpine en el medio de las eses conocida como Beckkets. El auto del pilarense se deslizó entre las curvas 11 y 12 y se fue de cola por arriba del pasto. El argentino logró recuperar el vehículo fuera de los límites de pista en Chapel y, más allá de la salida, no sufrió ningún golpe.

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“Es que he perdido el control por completo. He perdido totalmente la tracción trasera”, comentó por la radio del equipo el argentino. Stuart Barlow, su ingeniero de carrera, le explicó inmediatamente que el viento cambió de dirección en reiteradas oportunidades: “No hay nada que llame especialmente la atención en este momento. Hay un ligero cambio de viento, pero no es muy fuerte”.

La extrema salida de pista de Colapinto

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