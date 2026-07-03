Colombia vs. Ghana EN VIVO: Siga el minuto a minuto de este encuentro de los 16avos del mundial 2026

Ghana cerró la fase de grupos con derrota 2-1 ante Croacia, pero ese resultado no le impidió avanzar a los dieciseisavos como uno de los mejores terceros.
Posible alineación de Ghana ante Colombia
Ghana formaría con un esquema 4-2-3-1: Benjamin Asare en el arco; Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Derrick Luckassen y Gideon Mensah en defensa; Thomas Partey y Elisha Owusu como mediocampistas de contención; Kwasi Sibo, Kamaldeen Sulemana y Antoine Semenyo en la línea de volantes ofensivos; y Jordan Ayew como principal referencia en ataque.
Director técnico: Carlos Queiroz.
Posible alineación de Colombia ante Ghana
Colombia formaría con un esquema 4-3-3: Camilo Vargas en el arco; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Déiver Machado en defensa; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta y Jhon Arias en la mitad de la cancha; James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba en el frente de ataque.
Director técnico: Néstor Lorenzo.
Horario del partido Colombia vs. Ghana:
- Hora local de Kansas City: viernes 3 de julio, 8:30 p. m.
- Colombia: viernes 3 de julio, 8:30 p. m.
- Perú: viernes 3 de julio, 8:30 p. m.
- México — CDMX: viernes 3 de julio, 7:30 p. m.
- Argentina: viernes 3 de julio, 10:30 p. m.
- España: sábado 4 de julio, 3:30 a. m.
Ghana debutó en la fase de grupos con triunfo 1-0 ante Panamá, un resultado que terminó siendo determinante para su clasificación a la siguiente ronda.
El equipo africano avanzó con cuatro puntos, suficientes para entrar a la fase de eliminación directa como uno de los mejores terceros del torneo.
Ghana clasificó a los dieciseisavos como tercera del Grupo L, después de una campaña con una victoria, un empate y una derrota frente a Panamá, Inglaterra y Croacia.
Néstor Lorenzo describió a Ghana como una selección disciplinada y peligrosa, por lo que Colombia no llega al partido con margen para confiarse pese a haber sido líder de su grupo.
La principal alerta para Colombia está en la definición: ante Portugal, la Tricolor realizó 26 remates, seis de ellos al arco, pero no logró convertir.