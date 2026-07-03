Deportes

Colombia vs. Ghana EN VIVO: Siga el minuto a minuto de este encuentro de los 16avos del mundial 2026

La Selección Colombia enfrenta a Ghana este viernes 3 de julio, a las 8:30 p. m. hora local, en el Estadio Kansas City de Kansas City, Estados Unidos, por los dieciseisavos del Mundial 2026

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Emblema de la Federación Colombiana de Fútbol y emblema de Ghana Football Association, con la palabra "VS." en el centro, sobre un fondo naranja con textura.
Los escudos de la Federación Colombiana de Fútbol y la Ghana Football Association se presentan uno frente al otro sobre un fondo naranja con textura de balón. (Imagen Ilustrativa Infobae)
10:30 hsHoy
Mundial 2026 - Croacia - Ghana
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JUNE 27: Marvin Senaya #26 of Ghana controls the ball against Martin Baturina #16 of Croatia during the FIFA World Cup 2026 Group L match between Croatia and Ghana at Philadelphia Stadium on June 27, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. Kevin C. Cox/Getty Images/AFP (Photo by Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Ghana cerró la fase de grupos con derrota 2-1 ante Croacia, pero ese resultado no le impidió avanzar a los dieciseisavos como uno de los mejores terceros.

10:20 hsHoy

Posible alineación de Ghana ante Colombia

Ghana formaría con un esquema 4-2-3-1: Benjamin Asare en el arco; Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Derrick Luckassen y Gideon Mensah en defensa; Thomas Partey y Elisha Owusu como mediocampistas de contención; Kwasi Sibo, Kamaldeen Sulemana y Antoine Semenyo en la línea de volantes ofensivos; y Jordan Ayew como principal referencia en ataque.

Director técnico: Carlos Queiroz.

10:14 hsHoy

Posible alineación de Colombia ante Ghana

Colombia formaría con un esquema 4-3-3: Camilo Vargas en el arco; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Déiver Machado en defensa; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta y Jhon Arias en la mitad de la cancha; James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba en el frente de ataque.

Director técnico: Néstor Lorenzo.

10:05 hsHoy

Horario del partido Colombia vs. Ghana:

  • Hora local de Kansas City: viernes 3 de julio, 8:30 p. m.
  • Colombia: viernes 3 de julio, 8:30 p. m.
  • Perú: viernes 3 de julio, 8:30 p. m.
  • México — CDMX: viernes 3 de julio, 7:30 p. m.
  • Argentina: viernes 3 de julio, 10:30 p. m.
  • España: sábado 4 de julio, 3:30 a. m.
10:02 hsHoy
FOTO DE ARCHIVO. 17 de junio de 2026; Toronto, Ontario, Canadá; El defensa de Ghana Jerome Opoku (18) sujeta al delantero de Panamá Cecilio Waterman (18) durante un partido del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Toronto. Crédito obligatorio: John E. Sokolowski-Imagn Images
FOTO DE ARCHIVO. 17 de junio de 2026; Toronto, Ontario, Canadá; El defensa de Ghana Jerome Opoku (18) sujeta al delantero de Panamá Cecilio Waterman (18) durante un partido del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Toronto. Crédito obligatorio: John E. Sokolowski-Imagn Images

Ghana debutó en la fase de grupos con triunfo 1-0 ante Panamá, un resultado que terminó siendo determinante para su clasificación a la siguiente ronda.

09:56 hsHoy
09:54 hsHoy
Mundial 2026 - Croacia - Ghana
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JUNE 27: Fatawu Issahaku #7 of Ghana reacts during the FIFA World Cup 2026 Group L match between Croatia and Ghana at Philadelphia Stadium on June 27, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. Dan Mullan/Getty Images/AFP (Photo by Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

El equipo africano avanzó con cuatro puntos, suficientes para entrar a la fase de eliminación directa como uno de los mejores terceros del torneo.

09:47 hsHoy
Mundial 2026 - Croacia - Ghana
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JUNE 27: Derrick Luckassen #23 of Ghana celebrates with teammates after scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Group L match between Croatia and Ghana at Philadelphia Stadium on June 27, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. Darrian Traynor/Getty Images/AFP (Photo by Darrian Traynor / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Ghana clasificó a los dieciseisavos como tercera del Grupo L, después de una campaña con una victoria, un empate y una derrota frente a Panamá, Inglaterra y Croacia.

09:39 hsHoy
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo K - Colombia contra Portugal - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, EE. UU. - 27 de junio de 2026. El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, antes del partido. IMAGN IMAGES vía Reuters/Sam Navarro
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo K - Colombia contra Portugal - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, EE. UU. - 27 de junio de 2026. El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, antes del partido. IMAGN IMAGES vía Reuters/Sam Navarro

Néstor Lorenzo describió a Ghana como una selección disciplinada y peligrosa, por lo que Colombia no llega al partido con margen para confiarse pese a haber sido líder de su grupo.

09:35 hsHoy
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Colombia v Portugal - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 27, 2026 Colombia's Gustavo Puerta in action with Portugal's Joao Neves IMAGN IMAGES via Reuters/Sam Navarro
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Colombia v Portugal - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 27, 2026 Colombia's Gustavo Puerta in action with Portugal's Joao Neves IMAGN IMAGES via Reuters/Sam Navarro

La principal alerta para Colombia está en la definición: ante Portugal, la Tricolor realizó 26 remates, seis de ellos al arco, pero no logró convertir.

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