Franco Colapinto volverá a manejar el Lotus E20 de Alpine en un histórico festival de automovilismo

Colapinto volverá a manejar el Lotus E20 con el que brindó la exhibición en Buenos Aires (Jaime Olivos)

Franco Colapinto volverá a manejar el Lotus E20 el 12 de julio en el Festival de la Velocidad de Goodwood, donde Alpine lo sumará a una exhibición con su monoplaza de Fórmula 1 de 2012 con el que realizó su histórica presentación en las calles de Palermo el pasado 26 de abril, donde también comandó la Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio. La escudería francesa, a su vez, presentará el prototipo de nueva generación del A110 en una de las citas más grandes del automovilismo mundial.

El reconocido festival de 2026 se celebrará del jueves 9 al domingo 12 de julio en Goodwood House, en Inglaterra, y reúne cada año a más de 600 coches y motocicletas de distintas épocas del deporte motor. La presencia del argentino quedará concentrada en la jornada final del domingo, dentro de una alineación de cinco pilotos del equipo Alpine de Fórmula 1.

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Colapinto volverá a subirse al mismo auto que ya condujo a fines de abril en Buenos Aires, en una exhibición histórica que reunió a más de 600.000 personas, según datos oficiales. Aquel reencuentro con el E20 ahora tendrá una segunda escala en Goodwood, sobre la tradicional subida que funciona como atracción central del evento.

Colapinto participará de una nueva exhibición con Alpine con el Lotus E20 (AFP)

El cronograma de pilotos informado por Alpine distribuye las demostraciones del E20 durante los cuatro días del festival. El jueves estarán Pierre Gasly y Nina Gademan (pilota de F1 Academy que forma parte de la academia de Alpine), el viernes manejará Alex Dunne (piloto de Fórmula 2 que forma parte de la academia de Alpine), el sábado será el turno de Paul Aron (piloto reserva) y el domingo cerrará el argentino de 23 años.

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Gasly y Colapinto encabezan esa nómina de cinco pilotos junto con Aron, Dunne y Gademan, todos vinculados al programa deportivo de la escudería francesa entre su plantel principal, los reservas y la Academia Alpine. Además de las tandas en pista, los pilotos participarán en saludos a los aficionados en el stand de la marca durante todo el festival.

Goodwood, celebrado por primera vez en 1993, se presenta como la mayor fiesta automovilística al aire libre del mundo. Su núcleo es la subida de la colina, un recorrido en el que conviven monoplazas de Fórmula 1, prototipos, autos de rally y deportivos frente a miles de espectadores.

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Tras su histórica exhibición en Buenos Aires, Colapinto participará de uno de los festivales más importantes del automovilismo

Junto al E20 con motor V8, Alpine llevará a Goodwood el prototipo de nueva generación del Alpine A110, un vehículo de pruebas con el que la marca desarrolla la tecnología del próximo modelo. La compañía lo exhibirá por primera vez ante el público durante el festival y lo hará rodar cada día.

Según la presentación de la marca, la tercera generación del A110 será un deportivo totalmente eléctrico asentado sobre la plataforma Alpine Performance Platform. Ese modelo buscará conservar la identidad histórica del A110 y, al mismo tiempo, superar a los deportivos de combustión actuales.

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El jueves 9 de julio se realizará el llamado Alpine Moment durante el Brand Parade, una secuencia pensada para celebrar el legado del A110. En ese tramo del programa aparecerán juntos el prototipo del futuro modelo, otros A110 históricos y una demostración del E20 de Fórmula 1. El stand de Goodwood también concentrará parte de la actividad de la marca durante los cuatro días.

Antes de la participación de la dupla titular de Alpine en el festival, tendrán que afrontar dos Grandes Premios en la Fórmula 1: del próximo 26 al 28 de junio disputarán de la carrera en Austria y, una semana después, en el mítico trazado de Silverstone en Gran Bretaña. Algunos días después de la presentación en Goodwood, se llevará a cabo el GP de Bélgica en Spa-Francorchamps (17 al 19 de julio).

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