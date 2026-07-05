Honduras

Más de 129 mil menores han sido deportados a Honduras desde 2014

Más de 129 mil niñas, niños y adolescentes han sido deportados a Honduras desde 2014, según datos de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes y sus Derechos (Coiproden), que advierte sobre el impacto de la migración infantil en el país.

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Coiproden informó que más de 129 mil menores han sido deportados desde 2014. El director Wilmer Vásquez advirtió sobre el impacto de la migración infantil. (Foto: EFE/José Valle)
Coiproden informó que más de 129 mil menores han sido deportados desde 2014. El director Wilmer Vásquez advirtió sobre el impacto de la migración infantil. (Foto: EFE/José Valle)

El director de la organización, Wilmer Vásquez, advirtió que este fenómeno continúa siendo una de las principales expresiones de la crisis social que enfrenta Honduras, debido a la persistente falta de oportunidades, la desigualdad estructural y la vulneración de derechos fundamentales que afectan a la niñez y adolescencia en distintas regiones del territorio nacional.

Migración infantil no se detiene

Coiproden señaló que, pese al endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos y al incremento de controles fronterizos en los últimos años, el flujo migratorio de familias hondureñas no ha disminuido de forma significativa.

De acuerdo con la organización, muchas familias continúan tomando la decisión de migrar debido a condiciones económicas adversas, la falta de empleo digno y la limitada cobertura de servicios básicos en comunidades rurales y urbanas del país.

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En este contexto, la niñez se ha convertido en uno de los grupos más vulnerables dentro de los flujos migratorios, ya sea viajando sola o acompañada de sus familiares en busca de mejores condiciones de vida fuera de Honduras.

Cifras que reflejan una crisis sostenida

El representante de Coiproden calificó como alarmantes las cifras acumuladas desde 2014, al señalar que el impacto de la migración infantil no solo se mide en los menores deportados, sino también en aquellos que logran salir del país o que permanecen en tránsito migratorio.

La organización señaló que la pobreza impulsa la migración de niñas y niños. Familias hondureñas continúan migrando pese a políticas migratorias más estrictas. (Foto: EFE/Jose Valle)
La organización señaló que la pobreza impulsa la migración de niñas y niños. Familias hondureñas continúan migrando pese a políticas migratorias más estrictas. (Foto: EFE/Jose Valle)

Según explicó, si estos datos se registraran en países con mayores niveles de desarrollo institucional, serían considerados una emergencia nacional debido a las implicaciones sociales, económicas y humanitarias que representan.

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“Si vemos estas estadísticas en un país desarrollado, estaríamos en una completa emergencia nacional”, expresó Wilmer Vásquez, al referirse a la magnitud del fenómeno migratorio infantil en Honduras.

Factores estructurales detrás del fenómeno

Coiproden subrayó que la migración de niñas, niños y adolescentes no es un hecho aislado, sino el resultado de múltiples factores estructurales que afectan a la sociedad hondureña.

Entre ellos destacan la pobreza, la desigualdad social, la falta de acceso a oportunidades educativas y la ausencia de empleos dignos para los adultos responsables de los hogares, lo que obliga a muchas familias a buscar alternativas fuera del país.

La organización insistió en que estos factores se han mantenido a lo largo de los años, sin una respuesta integral suficientemente efectiva por parte del Estado para revertir la tendencia migratoria.

Llamado a fortalecer la protección de la niñez

Vásquez reiteró la necesidad de fortalecer el sistema de protección de la niñez mediante una mayor asignación de recursos públicos y el desarrollo de políticas sociales más robustas y sostenidas en el tiempo.

La niñez es uno de los grupos más vulnerables en los flujos migratorios. Coiproden calificó la situación como una crisis social sostenida en el país. El llamado incluye fortalecer el sistema de protección de la niñez. (Foto: EFE/ Martín Juárez)
La niñez es uno de los grupos más vulnerables en los flujos migratorios. Coiproden calificó la situación como una crisis social sostenida en el país. El llamado incluye fortalecer el sistema de protección de la niñez. (Foto: EFE/ Martín Juárez)

En ese sentido, Coiproden planteó la importancia de reforzar programas de prevención, atención y acompañamiento a las familias en situación de vulnerabilidad, con el fin de reducir los factores que impulsan la migración irregular.

Asimismo, la organización enfatizó que es fundamental garantizar acceso a educación, salud y condiciones de vida dignas en las comunidades, para evitar que la migración sea vista como la única alternativa de desarrollo.

Un problema que exige respuesta integral

El director de Coiproden afirmó que la solución a esta problemática requiere una estrategia integral que involucre al Estado, la sociedad civil y la cooperación internacional, enfocada en mejorar las condiciones de vida de la población.

Advirtió que mientras persistan la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades laborales, las niñas, niños y adolescentes continuarán siendo parte de los flujos migratorios que buscan llegar a otros países en busca de un futuro mejor.

Finalmente, la organización reiteró su llamado a priorizar la inversión social y a fortalecer las instituciones encargadas de la protección de la niñez, como una medida urgente para enfrentar una problemática que, según sus datos, se ha mantenido durante más de una década en Honduras.

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