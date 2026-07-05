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Decodifican una tablilla romana que revela una maldición contra esclavos multiculturales

El objeto de plomo, datado en el siglo II, fue recuperado en un pozo bajo la plaza del ayuntamiento y descifrado en Heidelberg, con una inscripción que mezcla griego y latín

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tablilla romana Universität Heidelberg
Decodifican una tablilla romana que revela una maldición contra esclavos multiculturales ( Universität Heidelberg)

Una tablilla romana de 1.800 años hallada en Heerlen y descifrada por especialistas de la Universidad de Heidelberg reveló una maldición dirigida a un grupo multicultural de esclavos, un hallazgo que expone cómo prácticas mágicas de tradición egipcia circularon por el Imperio romano hasta el norte de Europa.

El objeto mide 3,5 por 1,8 pulgadas, fue fechado en el siglo II y está hecho de plomo, un material asociado en la Antigüedad con las tablillas de maldición por su facilidad para ser trabajado y por la creencia de que tenía propiedades de “atadura”. En latín estas piezas eran llamadas defixiones y en griego, katadesmoi.

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La tablilla fue encontrada por arqueólogos neerlandeses en un pozo bajo la plaza del ayuntamiento de Heerlen, en una zona que ocupó Coriovallum, un asentamiento militar romano situado sobre la Via Belgica. Esa vía conectaba la región belga de Tongeren con Colonia, y los baños de Coriovallum siguen siendo hoy las ruinas romanas visibles más grandes de los Países Bajos.

Los investigadores examinaron la superficie con imágenes de transformación por reflectancia, una técnica que combina fotografías tomadas con distintas iluminaciones para reconstruir con mayor detalle las inscripciones. El análisis permitió identificar una fórmula poco habitual en el norte europeo romano.

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Tres arqueólogos en una excavación. Uno muestra una tablilla de arcilla con inscripciones. Herramientas, cubos, restos cerámicos y un pozo de piedra visible.
Arqueólogos neerlandeses examinan una tablilla romana encontrada en un pozo bajo la plaza del ayuntamiento de Heerlen, sitio de la antigua Coriovallum. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque se han encontrado más de 1.500 tablillas de maldición romanas desde Siria hasta el Reino Unido, esta resultó distinta porque invoca demonios y deidades con un estilo claramente egipcio y utiliza texto en griego antiguo. La mayoría de los ejemplares hallados en el norte de Europa, en cambio, están escritos en latín.

La inscripción contiene tres símbolos mágicos conocidos como characteres, concebidos para hablar el lenguaje de fuerzas sobrenaturales. Después aparecen cuatro nombres: dos masculinos en latín y dos femeninos en griego, todos pertenecientes a esclavos.

Rodney Ast, director académico del Instituto de Papirología de la Universidad de Heidelberg, explicó en materiales de prensa citados por la publicación que “la tablilla servía o bien como maldición contra estos cuatro esclavos o bien como maldición en su nombre contra una persona no identificada”.

Ese es el dato central del hallazgo: la pieza no solo preserva una práctica mágica romana, sino que también muestra una combinación concreta de lenguas, referencias religiosas y condición social de las personas mencionadas. La tablilla vincula nombres latinos y griegos, una formulación ritual de estilo egipcio y un contexto romano en la actual neerlandesa Heerlen.

Hombre con toga en plataforma grita con tablilla. Cuatro personas de piel oscura, dos hombres y dos mujeres, sentadas con temor. Pared de piedra y ventana.
La inscripción contiene tres símbolos mágicos conocidos como characteres, concebidos para hablar el lenguaje de fuerzas sobrenaturales. Después aparecen cuatro nombres: dos masculinos en latín y dos femeninos en griego, todos pertenecientes a esclavos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Julia Lougovaya, investigadora asociada del mismo instituto, sostuvo que no puede descartarse que una de las dos mujeres nombradas haya sido la autora de la inscripción. Según la especialista, esa persona pudo haber llevado consigo desde el Egipto romano la supuesta capacidad de comunicarse con poderes divinos mediante este tipo de maldiciones.

Joachim Quack, director del Instituto de Egiptología de la universidad, señaló que la magia siguió teniendo un lugar dentro de la vida religiosa romana a medida que el imperio se expandía. También precisó que los hechizos dañinos estaban más marcados por el tabú que aquellos destinados a la autopreservación.

Además, Quack afirmó: “En los primeros siglos de nuestra era, las tradiciones del Cercano Oriente, egipcias, judías y a veces incluso cristianas se fusionaron y se difundieron cada vez más por todo el Imperio romano de entonces, un desarrollo que el descubrimiento de Heerlen subraya de forma impresionante”.

La tablilla descifrada será exhibida próximamente en el Museo de Heerlen. Su inscripción también formará parte de una publicación académica.

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