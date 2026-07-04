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El pedido de los jugadores de Cabo Verde a Lionel Messi después de Argentina-Cabo Verde: la reacción del capitán

La Pulga se detuvo en zona mixta para cumplir el deseo de sus rivales después de la sufrida victoria de la Albiceleste en Miami

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La selección argentina necesitó 120 minutos de sufrimiento para doblegar a Cabo Verde por 3-2 en el Estadio Miami y avanzar a los octavos de final del Mundial 2026. La Albiceleste estuvo dos veces al frente en el marcador, pero el combinado debutante le arrancó la igualdad en ambas ocasiones y estuvo muy cerca de forzar los penales contra el vigente campeón. Al término del partido, la noche tuvo un epílogo inesperado en zona mixta: dos jugadores del cuadro africano esperaron a que Lionel Messi terminara su ronda de declaraciones para pedirle una foto antes de que se marchara en el micro del equipo.

El gesto ocurrió en la zona mixta del recinto de Florida, donde Messi había atendido a los medios tras el triunfo por los 16avos de final de la Copa del Mundo. Los adversarios no quisieron dejar pasar la oportunidad de inmortalizarse junto al rosarino. El propio Leo había reconocido minutos antes la dimensión del rival: Sabíamos que iba a ser difícil. Todo es muy igualado, muy complicado. Todos los partidos van a ser dificilísimos“.

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La escena sintetizó en una imagen lo que fue la noche en los Estados Unidos: una victoria trabajada, un rival que sorprendió al mundo y un respeto mutuo que trascendió el resultado final. Cabo Verde, en su primera participación en una Copa del Mundo, dejó una marca. Le empató a España, Uruguay y Arabia Saudita para avanzar de fase y, en su cruce ante Argentina, le dio pelea con sus armas y lo puso contra las cuerdas.

En el campo, la Celeste y Blanca sufrió más de lo previsto. Messi abrió el marcador con una definición ante Vozinha tras un pase de Lisandro Martínez desde mitad de cancha, pero el equipo no pudo sostener la ventaja. Deroy Duarte igualó en el segundo tiempo y, cuando parecía que Argentina encaminaba el pase con el gol de Licha Martínez al inicio de la prórroga, Sidny Lopes Cabral del Benfica sacó un derechazo que se incrustó en el ángulo superior izquierdo del arco de Emiliano Martínez para el 2-2. El 3-2 llegó en el segundo tiempo del suplementario con un centro del 10 desde el córner izquierdo que cabeceó Cristian Romero, con desvío en un rival incluido.

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“Hay muchas cosas para corregir”, admitió el capitán en zona mixta, con una autocrítica que contrastó con la euforia del festejo en la cancha. El propio Lionel Scaloni, que alcanzó los 100 partidos al frente del seleccionado, coincidió con esa lectura y fue más lejos: “De mis cien partidos, este fue el que más me marcó como entrenador porque es un Mundial y pasaron cosas”, dijo el DT, quien también reivindicó el nivel del rival: “¿Se acuerdan cuándo decían que íbamos por la parte buena del cuadro? No hay rival fácil”.

La actuación de Leo en la noche de este viernes lo dejó con siete goles en el torneo, líder de la tabla de artilleros por delante de Kylian Mbappé (6), Harry Kane (5) y Erling Haaland (5). Con ese tanto, el emblema extendió a ocho los partidos consecutivos con gol en Mundiales y llegó a 20 gritos en 30 presentaciones en la competición, lo que lo consolida como el máximo anotador en la historia de las Copas del Mundo, por encima de Mbappé (18). El encuentro ante Cabo Verde fue además su 30ª aparición en la Copa del Mundo, una cifra que ningún otro futbolista alcanzó en la historia del torneo.

El arquero Vozinha, de 40 años, fue la gran figura de los Tiburones Azules con tres tapadas ante Lionel Messi en el primer tiempo y el trámite también incluyó una polémica arbitral porque los futbolistas argentinos reclamaron un penal no cobrado en el cierre de los 90 minutos.

Argentina jugará los octavos de final el martes 7 de julio a las 13:00 (hora argentina) en Atlanta ante Egipto, que superó a Australia en los penales.

EL CUADRO DE PLAYOFF DEL MUNDIAL 2026

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