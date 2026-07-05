A un mes de la muerte del Indio Solari, la familia compartió una imagen de sus últimos momentos con vida: “Te amamos”

La cuenta oficial del músico publicó una postal inédita y un mensaje firmado por su esposa y su hijo, que emocionó a seguidores y figuras del espectáculo (indiosolarioficial.com)

El 5 de junio quedó grabado como una fecha de duelo para el arte y la música popular argentina: la inesperada muerte del Indio Solari dejó un vacío imposible de llenar . Ese día, puso en pausa a miles de seguidores que, desde entonces, buscan homenajearlo en cada recuerdo. La noticia de su fallecimiento, producto de un ACV hemorrágico en su casa de Parque Leloir, generó una conmoción inmediata. A un mes de su partida, la cuenta oficial del músico volvió a conmover con un posteo íntimo y cargado de afecto, que reavivó el dolor y el agradecimiento de quienes lo siguieron durante toda una vida.

La publicación de este domingo arrancó con una referencia directa al último registro fotográfico del Indio: “Jueves 4 de junio a la tardecita”. Las imágenes, capturadas por Gastón Daus, colaborador de confianza del músico, mostraron a Solari en el jardín de su casa, luciendo lentes oscuros, una de sus camisas clásicas, suéter, saco y el bastón que lo acompañó en los últimos años, marcado por el avance del Parkinson. En otra instantánea, el artista apareció junto a un árbol de hojas rojas que cayeron sobre el césped en pleno otoño, una escena sencilla y cargada de simbolismo. La segunda postal ya se había difundido pocos días después de su muerte, pero el posteo les devolvió actualidad y las resignificó como un testimonio íntimo de sus últimos días.

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El texto que acompañó las imágenes cerró con una declaración de afecto directo. “Te amamos tanto viejito... V y B”, escribieron, en alusión a las iniciales de Virginia Mones Ruiz, la compañera de vida del Indio durante 45 años, y su hijo Bruno Solari. El mensaje, breve pero contundente, desató una ola inmediata de reacciones en sus fanáticos. A menos de una hora de su publicación, el posteo de Instagram superó los 40 mil “me gusta” y sumó cientos de comentarios llenos de cariño, gratitud y recuerdos. Entre los mensajes se destacaron nombres como Matías Martin, Benjamín Rojas y una multitud de seguidores que volvieron a expresar la huella imborrable del músico. “Siempre presente”; “Que su música no pare nunca más”; “Gracias Viru y Bruno por compartirnos al Indio”; “Mirá las almas a tu alrededor, mirá el amor que está a tu costado”; “Lo tenemos mucho más presente que antes. Los abrazamos con él”; “Siempre con ustedes”; “Pensando en vos siempre”, fueron solo algunos de los mensajes destacados.

La cuenta oficial del Indio Solari publicó una fotografía del músico en un jardín como parte de un homenaje póstumo en redes sociales

No es la primera vez que la familia Solari utiliza las redes para acercarse al público en este duelo colectivo. Apenas una semana después de la muerte del Indio, Virginia, conocida como Viru, tomó la palabra por primera vez en la cuenta oficial para agradecer el apoyo recibido. En un video grabado desde la intimidad, su voz serena y directa transmitió el peso de lo vivido: “Gente querida, Bruno y yo tenemos una lista interminable de personas que se ofrecieron genuinamente y a la que queremos agradecer”. Esa lista, que Viru empezó a enumerar, abarcaba desde los amigos y colaboradores más cercanos, hasta quienes estuvieron presentes en los momentos más difíciles: “Martín, Martita Garín, Gastón Dau y Patricia, que nos acompañaron el primer espantoso momento”.

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El mensaje continuó con agradecimientos a los amigos históricos, como JJ y Marcelo, y también al equipo legal que los respaldó en los días más duros. “Nuestros abogados, Gustavo Triemstra y Federico González Guione, que nos respaldaron todo el tiempo”, destacó. Viru también mencionó a quienes organizaron la despedida pública: “Máximo, Facu, Joaco, Wado, a los que les delegué la hermosa despedida que lograron organizar”. El agradecimiento llegó hasta al gobernador Axel Kicillof, reconociendo su aporte y el de su equipo en la logística que implicó la despedida multitudinaria del Indio.

En pleno paisaje otoñal, Indio Solari posando de pie con un bastón frente a un árbol de hojas rojas y naranjas

El reconocimiento se extendió a la familia Solari, a la familia Mones Ruiz, y, en especial, a la banda que acompañó al Indio durante décadas y a KBK, una figura clave en su entorno. Viru dejó un párrafo especial para los bomberos de Avellaneda, Quilmes y Lanús. “¿Qué decirles? Ustedes saben”, resumió, visiblemente emocionada. También sumó a los vecinos del bar que soportaron la movilización y el despliegue extraordinario de esos días de despedida.

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El cierre del video estuvo dedicado al público, al que Viru definió como “amado y querido” y al que agradeció por el respaldo, el comportamiento y el amor demostrado en todo momento. “Hicieron que su despedida fuera un orgullo y una emoción inconmensurable”, dijo, resumiendo el sentimiento de una comunidad que desbordó las calles para rendir homenaje a uno de sus ídolos más grandes.

Al cumplirse una semana de su muerte, Viru, la esposa del Indio Solari, publicó un mensaje agradeciendo todo el cariño que recibieron estos días (Instagram)

El legado del Indio Solari se mantiene vivo en la música, en los recuerdos compartidos y en las palabras de quienes lo acompañaron en vida. A un mes de su partida, los homenajes, los mensajes y los gestos de su familia confirman que la figura del Indio trasciende la ausencia física y se multiplica en cada canción, cada foto y cada historia compartida por quienes lo amaron y lo seguirán amando siempre.

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