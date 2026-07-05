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La selección de Cabo Verde llegó a su país tras la histórica participación en el Mundial: el multitudinario recibimiento

Cientos de hinchas acudieron al aeropuerto y ovacionaron al plantel tras la gran performance que tuvo durante la Copa del Mundo

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Asi recibieron a Cabo Verde tras su paso por el Mundial

El aeropuerto de Praia, en Cabo Verde, se convirtió en el epicentro de una celebración doble: la llegada de la selección nacional de fútbol tras su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el 51.º aniversario de la independencia del archipiélago. Una multitud recibió a los Tiburones Azules con muestras de afecto y orgullo, en una jornada marcada por homenajes oficiales y un ambiente festivo en las calles.

La bienvenida al equipo nacional fue organizada por la Federación Caboverdiana de Fútbol (FCF), que convocó a la población bajo el lema “Demos la bienvenida a nuestros héroes”. La caravana recorrió diversos barrios emblemáticos de la capital, desde el Aeropuerto Internacional de Praia hasta Quebra Canela, donde la delegación participó de un homenaje junto a autoridades y aficionados.

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Según informó la agencia local Inforpress, la celebración oficial incluyó una sesión solemne en la Asamblea Nacional, ofrendas florales en honor a los héroes de la liberación nacional y un tributo especial a los Blue Sharks en el Palacio Presidencial. El evento coincidió con los actos conmemorativos del 5 de julio, fecha de la proclamación de la independencia en 1975.

Cabo Verde se despidió del Mundial en 16avos de final (AP)
Cabo Verde se despidió del Mundial en 16avos de final (AP)

Durante la recepción, el presidente José Maria Neves y el primer ministro Francisco Carvalho destacaron el impacto de la selección en el país y en la diáspora. Ambos elogiaron la “grandeza de alma, el talento y la valentía” del equipo, señalando que los jugadores “colocaron el nombre de Cabo Verde en la boca del mundo”.

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El propio jefe de Estado aprovechó la conmemoración en Lisboa para recordar los desafíos históricos desde la independencia: “En el abismo de la vida, nuestra esperanza es tan vasta como el mar. Afortunadamente, somos una nación oceánica, y el 99 por ciento de Cabo Verde es mar. A pesar de todas las tormentas, el dolor y el sufrimiento, hemos construido una nación que hoy se presenta victoriosa”, afirmó.

A nivel deportivo, la campaña de los Tiburones Azules fue calificada como “histórica” por distintos medios internacionales, llegando a su punto cúlmine durante el último enfrentamiento ante los vigentes campeones del mundo. En ese encuentro, disputado en Miami, Deroy Duarte y Sidny Lopes Cabral marcaron los goles que mantuvieron con vida el sueño caboverdiano hasta la prórroga. El resultado final, 3-2 a favor de la selección sudamericana, puso fin a la primera aventura mundialista de Cabo Verde, que permaneció invicto en tiempo regular al igualar ante rivales como España, Uruguay y Arabia Saudita en el Grupo H.

El arquero y capitán Vozinha, de 40 años, emergió como una de las figuras más reconocidas del torneo, recibiendo ovaciones tanto de la hinchada rival como de sus propios compañeros. Su desempeño y liderazgo fueron resaltados por la prensa internacional, que lo definió como el símbolo de la resiliencia caboverdiana.

La FCF invitó a toda la ciudadanía a sumarse a la caravana y a vestir la camiseta oficial de la selección, portando la bandera nacional para conmemorar un acontecimiento que, según la entidad, “paralizó al archipiélago y capturó la admiración del planeta entero”. Los festejos en Praia y otras ciudades del país se extendieron durante toda la jornada, en un ambiente que combinó el recuerdo de la lucha por la independencia con el orgullo por el desempeño futbolístico.

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