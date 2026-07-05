La selección de Cabo Verde llegó a su país tras la histórica participación en el Mundial: el multitudinario recibimiento

Asi recibieron a Cabo Verde tras su paso por el Mundial

El aeropuerto de Praia, en Cabo Verde, se convirtió en el epicentro de una celebración doble: la llegada de la selección nacional de fútbol tras su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el 51.º aniversario de la independencia del archipiélago. Una multitud recibió a los Tiburones Azules con muestras de afecto y orgullo, en una jornada marcada por homenajes oficiales y un ambiente festivo en las calles.

La bienvenida al equipo nacional fue organizada por la Federación Caboverdiana de Fútbol (FCF), que convocó a la población bajo el lema “Demos la bienvenida a nuestros héroes”. La caravana recorrió diversos barrios emblemáticos de la capital, desde el Aeropuerto Internacional de Praia hasta Quebra Canela, donde la delegación participó de un homenaje junto a autoridades y aficionados.

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Según informó la agencia local Inforpress, la celebración oficial incluyó una sesión solemne en la Asamblea Nacional, ofrendas florales en honor a los héroes de la liberación nacional y un tributo especial a los Blue Sharks en el Palacio Presidencial. El evento coincidió con los actos conmemorativos del 5 de julio, fecha de la proclamación de la independencia en 1975.

Cabo Verde se despidió del Mundial en 16avos de final (AP)

Durante la recepción, el presidente José Maria Neves y el primer ministro Francisco Carvalho destacaron el impacto de la selección en el país y en la diáspora. Ambos elogiaron la “grandeza de alma, el talento y la valentía” del equipo, señalando que los jugadores “colocaron el nombre de Cabo Verde en la boca del mundo”.

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El propio jefe de Estado aprovechó la conmemoración en Lisboa para recordar los desafíos históricos desde la independencia: “En el abismo de la vida, nuestra esperanza es tan vasta como el mar. Afortunadamente, somos una nación oceánica, y el 99 por ciento de Cabo Verde es mar. A pesar de todas las tormentas, el dolor y el sufrimiento, hemos construido una nación que hoy se presenta victoriosa”, afirmó.

A nivel deportivo, la campaña de los Tiburones Azules fue calificada como “histórica” por distintos medios internacionales, llegando a su punto cúlmine durante el último enfrentamiento ante los vigentes campeones del mundo. En ese encuentro, disputado en Miami, Deroy Duarte y Sidny Lopes Cabral marcaron los goles que mantuvieron con vida el sueño caboverdiano hasta la prórroga. El resultado final, 3-2 a favor de la selección sudamericana, puso fin a la primera aventura mundialista de Cabo Verde, que permaneció invicto en tiempo regular al igualar ante rivales como España, Uruguay y Arabia Saudita en el Grupo H.

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El arquero y capitán Vozinha, de 40 años, emergió como una de las figuras más reconocidas del torneo, recibiendo ovaciones tanto de la hinchada rival como de sus propios compañeros. Su desempeño y liderazgo fueron resaltados por la prensa internacional, que lo definió como el símbolo de la resiliencia caboverdiana.

La FCF invitó a toda la ciudadanía a sumarse a la caravana y a vestir la camiseta oficial de la selección, portando la bandera nacional para conmemorar un acontecimiento que, según la entidad, “paralizó al archipiélago y capturó la admiración del planeta entero”. Los festejos en Praia y otras ciudades del país se extendieron durante toda la jornada, en un ambiente que combinó el recuerdo de la lucha por la independencia con el orgullo por el desempeño futbolístico.

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