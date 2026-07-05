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Irán y Qatar reanudaron el comercio marítimo y la OPEP+ elevó la producción tras la tregua regional

El tráfico mercantil entre ambos países se reactivó luego de cinco meses de parálisis por la guerra, mientras siete naciones del bloque petrolero acordaron aumentar el bombeo ante la paulatina normalización del estrecho de Ormuz

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Buques comerciales, vistos en el estrecho de Ormuz desde la costa de Bandar Abbas, Irán, el 30 de junio de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP)
Buques comerciales, vistos en el estrecho de Ormuz desde la costa de Bandar Abbas, Irán, el 30 de junio de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP)

El comercio marítimo entre Irán y Qatar se reanudó formalmente tras una suspensión de aproximadamente cinco meses provocada por las hostilidades bélicas en Oriente Medio, informaron el domingo medios de comunicación estatales iraníes. La reactivación de los flujos de mercancías coincide con la decisión de siete países de la alianza petrolera OPEP+ de elevar sus cuotas de producción, en una clara señal de recuperación económica tras la tregua acordada recientemente entre Teherán y Washington.

El agregado comercial de Irán en Doha, Abbas Abdolkhani, confirmó que el tráfico marítimo civil volvió a operar entre el puerto iraní de Dayyer y el puerto qatarí de Al Ruwais, dos terminales de alta relevancia para el intercambio regional. El puerto de Dayyer, ubicado en una posición geográfica estratégica, había sufrido múltiples ataques durante los cuatro meses que duró el conflicto armado. El restablecimiento de la ruta se consolidó mediante gestiones directas de la embajada iraní y las autoridades de Qatar, amparadas en el acuerdo provisional firmado el mes pasado para restaurar las líneas comerciales a sus niveles previos a la guerra.

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OPEP+ ajusta cuotas por apertura de Ormuz

En paralelo a la normalización aduanera, siete de los 21 miembros de la OPEP+ —incluidos Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán— sostuvieron una reunión remota en la que decretaron un incremento conjunto de 188.000 barriles diarios de crudo para agosto de 2026. Los productores de la región del Golfo se habían visto obligados a recortar drásticamente su bombeo debido al bloqueo virtual del estrecho de Ormuz, orquestado por las fuerzas iraníes durante el conflicto, lo que paralizó temporalmente sus exportaciones y sustrajo unos seis millones de barriles diarios del mercado global entre el primer trimestre del año y mayo.

La firma de un memorando de entendimiento el pasado 17 de junio entre Irán y Estados Unidos, orientado a garantizar la libre circulación en Ormuz, ha permitido una caída progresiva en los precios mundiales de la energía. Fuentes gubernamentales estiman que el volumen de petróleo que ya transita por el estrecho supera los diez millones de barriles diarios, aunque analistas de mercado advierten que gran parte del suministro actual proviene de existencias previamente almacenadas en buques y depósitos estancados.

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Funerales masivos en una Teherán blindada

Miles de fieles asisten a las exequias del difunto líder supremo Alí Jamenei en la Gran Mosalá de Teherán, en medio de las ceremonias fúnebres de Estado tras su muerte en febrero. (Oficina del Líder Supremo de Irán/Handout vía REUTERS)
Miles de fieles asisten a las exequias del difunto líder supremo Alí Jamenei en la Gran Mosalá de Teherán, en medio de las ceremonias fúnebres de Estado tras su muerte en febrero. (Oficina del Líder Supremo de Irán/Handout vía REUTERS)

La reapertura comercial y los acuerdos energéticos se desarrollan en un contexto de luto nacional y alta seguridad en la capital iraní. Dirigentes políticos y militares de la república islámica asistieron este domingo al segundo día de las honras fúnebres del ex líder supremo Alí Khamenei, quien murió el 28 de febrero a los 86 años durante un ataque aéreo que marcó el inicio de las hostilidades con Estados Unidos e Israel. Las exequias, celebradas en la Gran Mosalá de Teherán ante miles de fieles, fueron encabezadas por el presidente Masud Pezeshkian y altos mandos de los Guardianes de la Revolución.

Las ceremonias estuvieron marcadas por la ausencia pública de Mojtaba Khamenei, de 56 años, hijo y sucesor designado del líder supremo, quien supuestamente resultó herido durante los bombardeos de febrero y solo se comunica formalmente por vía escrita. El gobierno iraní decretó jornadas de asueto para congregar a cerca de diez millones de personas en los cortejos procesionales, una movilización masiva que Teherán pretende instrumentalizar como una demostración de fortaleza interna frente a las delicadas mesas de negociación que mantiene abiertas con la administración estadounidense.

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