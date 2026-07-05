La “maldición de la Fórmula 1″ que intentará romper Brasil contra Noruega en el Mundial después de 28 años

Brasil jugará el mismo día en el que se disputó una fecha de Fórmula 1 (AFP)

La Selección de Brasil enfrenta hoy un desafío con carga simbólica que va más allá del fútbol. Por primera vez después de 28 años, el equipo nacional disputará un partido de la Copa del Mundo el mismo día en que la Fórmula 1 celebra un Gran Premio. La coincidencia revivió el recuerdo de la derrota de 1998 ante Francia, pero también reactivó una estadística que, según reportes de medios como Lance! y GE, ha estado marcada por éxitos y tropiezos.

Este domingo, la Selección de Brasil busca romper la, llamada por Lance!, “maldición de la Fórmula 1” cuando enfrente a Noruega en los octavos de final del Mundial, un rival al que, a su vez, nunca ha logrado vencer a lo largo de la historia.

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El partido no sólo se llevará a cabo el mismo día en el que se encienden los motores de los monoplazas sino que también en el mismo circuito y fecha (la novena en Silverstone) en la que se produjo aquella derrota frente al equipo galo en la final del Mundial 1998. La reestructuración de calendario, provocada por conflictos en Oriente Medio que involucran a Estados Unidos, Irán e Israel, ha reeditado de manera insólita la coincidencia.

En 1998, la Selección de Brasil perdió la final del Mundial ante Francia por 3-0. Ese mismo día, Michael Schumacher ganó el Gran Premio de Gran Bretaña. Desde entonces, el equipo nacional no había vuelto a jugar un partido mundialista en una jornada con carrera de Fórmula 1. Lance! recordó que “el 12 de julio de 1998 es un día que ha quedado grabado en la historia por la fatídica final entre Brasil y Francia”.

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En 1998 Brasil perdió la final contra Francia el mismo día en el que se disputó una fecha de F1

El análisis histórico realizado por GE, sin embargo, reveló que la llamada maldición está lejos de ser absoluta. Desde la fundación de la Fórmula 1 en 1950, la coincidencia exacta entre partidos mundialistas de Brasil y carreras de F1 se ha presentado en siete ocasiones. El balance es favorable para la selección, que obtuvo cinco victorias y solo dos derrotas. Entre los triunfos más recordados figuran la final de 1962 ante Checoslovaquia y la conquista del título en 1970 frente a Italia, ambos logrados en domingos con carreras en Europa.

La relación entre fútbol y automovilismo ha dejado marcas imborrables en la memoria deportiva brasileña. En 1990, la selección debutó en el Mundial de Italia con un triunfo 2-1 sobre Suecia, mientras Ayrton Senna y Nelson Piquet lograban un doblete histórico en el Gran Premio de Canadá. La última vez que la coincidencia estuvo presente, la racha positiva se quebró. Brasil cayó ante Noruega por 2-1 en la fase de grupos en 1998 y días después perdió la final ante Francia, consolidando el mito de la maldición.

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El desafío de este domingo incluye superar dos supersticiones: el fantasma de los partidos mundialistas en jornada de Fórmula 1 y la estadística adversa frente a Noruega: Brasil nunca ha podido ganarle en toda su historia, acumulando dos derrotas y dos empates. En esta ocasión, los nórdicos vienen de lograr un puntaje perfecto en fase de grupos y superar a Costa de Marfil por 2-1 en 16avos de final.

Cabe destacar que, si Brasil logra avanzar, la historia podría repetirse en la final del 19 de julio, día en que se celebrará el Gran Premio de Bélgica.

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