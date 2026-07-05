Nueva ola de violencia en Guatemala deja tres muertos y un herido en ataques armados

Guatemala registró una nueva ola de violencia con tres personas fallecidas y un herido en ataques armados ocurridos en Villa Nueva, zona 18 y zona 7. (Foto cortesía Cuerpo de Bomberos Municipales)

Guatemala enfrenta una nueva ola de violencia que solo en las últimas horas dejó tres personas fallecidas y un herido en ataques armados registrados en diferentes sectores del país. Los hechos ocurrieron en zona 1 de Villa Nueva, zona 18 y zona 7 de la ciudad capital, y mantienen en alerta a las autoridades, que ya trabajan para esclarecer cada caso.

El primer hecho fue registrado en la colonia San Miguelito, ubicada en la zona 1 de Villa Nueva, se reportó uno de los hechos violentos. El ataque ocurrió en la 12 avenida y 7 calle, donde un hombre identificado como Ángel Adolfo Gil, de 23 años, murió tras recibir múltiples impactos de bala. Los socorristas de los Bomberos Voluntarios confirmaron en el sitio que ya no presentaba signos vitales. Familiares de la víctima lo identificaron en el lugar.

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Las autoridades locales iniciaron las diligencias para recabar evidencias y esclarecer el motivo del ataque, que generó preocupación entre los residentes. De forma inmediata no se tiene claro el móvil del crimen.

Los Bomberos Voluntarios confirmaron en Villa Nueva la muerte de Ángel Adolfo Gil, identificado en el lugar por familiares de la víctima. (Foto cortesía Cuerpo de Bomberos Municipales)

Ataque armado cobró la vida de un hombre en el Paraíso

En la colonia Paraíso II de la zona 18, se produjo otro ataque armado durante la noche. El incidente tuvo lugar en la 27 avenida y 10ma calle, donde un hombre perdió la vida al recibir varios disparos. Testigos señalaron que los agresores abrieron fuego sin mediar palabras con la víctima.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada por las autoridades. Elementos de los Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia y confirmaron el deceso. Investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) se presentaron para iniciar las pesquisas y recolectar indicios en la escena.

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Las autoridades no han podido establecer el móvil del crimen.

Entre enero y abril de 2026, Guatemala registró 871 homicidios, lo que supone una disminución de 169 casos en comparación con el mismo periodo de 2025, según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. La mayoría de los homicidios se concentraron en áreas urbanas, especialmente en el departamento de Guatemala y municipios aledaños.

Casquillos de bala yacen dispersos sobre el asfalto junto a una cinta policial de "No Pasar", mientras luces de una patrulla iluminan el sombrío entorno urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ataque con un fallecido y un herido en zona 7

Un tercer incidente armado se reportó en la zona 7, específicamente en la 10a. avenida y 10a. calle de una de sus colonias. Personas armadas abrieron fuego contra un grupo de hombres que se encontraba en el lugar, alcanzando a dos de ellos. Josué Estuardo Zicajá, de 35 años, murió en el sitio a causa de las lesiones provocadas por los disparos. La segunda víctima, un hombre de unos 30 años, fue estabilizado en la zona y trasladado de emergencia por los Bomberos Municipales hacia un centro hospitalario, donde se confirmó que presentaba varias heridas en el cuerpo.

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Según los primeros reportes de los socorristas, las víctimas resultaron afectadas de manera colateral, ya que el ataque armado iba dirigido contra otra persona que resultó ilesa. Posteriormente, la PNC y el MP continuaron con la investigación en el área y recolectaron información relevante para el esclarecimiento del caso.

Las autoridades mantienen operativos en los puntos donde ocurrieron los hechos para dar seguimiento a las investigaciones y reforzar la seguridad en las zonas afectadas.