Guatemala

Nueva ola de violencia en Guatemala deja tres muertos y un herido en ataques armados

Los tiroteos se registraron en Villa Nueva, la zona 18 y la zona 7 de la capital, mientras los cuerpos de socorro confirmaron los decesos y las autoridades iniciaron diligencias para esclarecer los hechos

Guardar
Google icon
Guatemala registró una nueva ola de violencia con tres personas fallecidas y un herido en ataques armados ocurridos en Villa Nueva, zona 18 y zona 7. (Foto cortesía Cuerpo de Bomberos Municipales)
Guatemala registró una nueva ola de violencia con tres personas fallecidas y un herido en ataques armados ocurridos en Villa Nueva, zona 18 y zona 7. (Foto cortesía Cuerpo de Bomberos Municipales)

Guatemala enfrenta una nueva ola de violencia que solo en las últimas horas dejó tres personas fallecidas y un herido en ataques armados registrados en diferentes sectores del país. Los hechos ocurrieron en zona 1 de Villa Nueva, zona 18 y zona 7 de la ciudad capital, y mantienen en alerta a las autoridades, que ya trabajan para esclarecer cada caso.

El primer hecho fue registrado en la colonia San Miguelito, ubicada en la zona 1 de Villa Nueva, se reportó uno de los hechos violentos. El ataque ocurrió en la 12 avenida y 7 calle, donde un hombre identificado como Ángel Adolfo Gil, de 23 años, murió tras recibir múltiples impactos de bala. Los socorristas de los Bomberos Voluntarios confirmaron en el sitio que ya no presentaba signos vitales. Familiares de la víctima lo identificaron en el lugar.

PUBLICIDAD

Las autoridades locales iniciaron las diligencias para recabar evidencias y esclarecer el motivo del ataque, que generó preocupación entre los residentes. De forma inmediata no se tiene claro el móvil del crimen.

Los Bomberos Voluntarios confirmaron en Villa Nueva la muerte de Ángel Adolfo Gil, identificado en el lugar por familiares de la víctima. (Foto cortesía Cuerpo de Bomberos Municipales)
Los Bomberos Voluntarios confirmaron en Villa Nueva la muerte de Ángel Adolfo Gil, identificado en el lugar por familiares de la víctima. (Foto cortesía Cuerpo de Bomberos Municipales)

Ataque armado cobró la vida de un hombre en el Paraíso

En la colonia Paraíso II de la zona 18, se produjo otro ataque armado durante la noche. El incidente tuvo lugar en la 27 avenida y 10ma calle, donde un hombre perdió la vida al recibir varios disparos. Testigos señalaron que los agresores abrieron fuego sin mediar palabras con la víctima.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada por las autoridades. Elementos de los Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia y confirmaron el deceso. Investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) se presentaron para iniciar las pesquisas y recolectar indicios en la escena.

PUBLICIDAD

Las autoridades no han podido establecer el móvil del crimen.

Entre enero y abril de 2026, Guatemala registró 871 homicidios, lo que supone una disminución de 169 casos en comparación con el mismo periodo de 2025, según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. La mayoría de los homicidios se concentraron en áreas urbanas, especialmente en el departamento de Guatemala y municipios aledaños.

Calle sombría con casquillos de bala dispersos sobre asfalto agrietado. Cinta amarilla "NO PASAR" al frente, y luces rojas y azules de patrulla al fondo.
Casquillos de bala yacen dispersos sobre el asfalto junto a una cinta policial de "No Pasar", mientras luces de una patrulla iluminan el sombrío entorno urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ataque con un fallecido y un herido en zona 7

Un tercer incidente armado se reportó en la zona 7, específicamente en la 10a. avenida y 10a. calle de una de sus colonias. Personas armadas abrieron fuego contra un grupo de hombres que se encontraba en el lugar, alcanzando a dos de ellos. Josué Estuardo Zicajá, de 35 años, murió en el sitio a causa de las lesiones provocadas por los disparos. La segunda víctima, un hombre de unos 30 años, fue estabilizado en la zona y trasladado de emergencia por los Bomberos Municipales hacia un centro hospitalario, donde se confirmó que presentaba varias heridas en el cuerpo.

Según los primeros reportes de los socorristas, las víctimas resultaron afectadas de manera colateral, ya que el ataque armado iba dirigido contra otra persona que resultó ilesa. Posteriormente, la PNC y el MP continuaron con la investigación en el área y recolectaron información relevante para el esclarecimiento del caso.

Las autoridades mantienen operativos en los puntos donde ocurrieron los hechos para dar seguimiento a las investigaciones y reforzar la seguridad en las zonas afectadas.

Temas Relacionados

Ciudad de GuatemalaAtaque armadoHomicidiosGuatemalaBomberos VoluntariosPNCMP

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Piedras y un fusil M-16: El francotirador que desafió al Estado y asesinó a dos policías sobre el asfalto de El Salvador

Catorce años después de que El Salvador firmara la paz para enterrar las armas de su sangriento conflicto interno, una ráfaga de fusil demostró lo delgada que era la línea que separaba la democracia de la barbarie

Piedras y un fusil M-16: El francotirador que desafió al Estado y asesinó a dos policías sobre el asfalto de El Salvador

El influencer Kerry Mann inicia una gira culinaria en Guatemala tras una invitación del Inguat

El creador de contenido estadounidense llegó el sábado 4 de julio para conocer platillos tradicionales en su lugar de origen, en una visita coordinada por Harris Whitbeck con el objetivo de promocionar al país

El influencer Kerry Mann inicia una gira culinaria en Guatemala tras una invitación del Inguat

El Salvador: Producción de frijol permanece estable pese a la sequía, según Mesa Nacional Agropecuaria

El coordinador de la Mesa Nacional Agropecuaria Rural e Indígena, Mateo Rendón, afirma que más de 30,000 manzanas de frijol están aseguradas gracias a la característica del grano

El Salvador: Producción de frijol permanece estable pese a la sequía, según Mesa Nacional Agropecuaria

El Instituto Nacional de Estadísticas reporta que el ingreso laboral mensual en Guatemala promedio llega a USD 376 en 2026

La medición del primer trimestre muestra un aumento interanual de 2.9 % y ubica el promedio apenas por encima del costo individual de la canasta ampliada en el área urbana, según el reporte oficial

El Instituto Nacional de Estadísticas reporta que el ingreso laboral mensual en Guatemala promedio llega a USD 376 en 2026

Alerta: En el Norte de Honduras autoridades reportan 395 casos de dengue

La Región Departamental de Salud confirmó un incremento de 18 nuevos casos en la semana epidemiológica 25 y llamó a la población a eliminar criaderos de zancudos y buscar atención médica ante los primeros síntomas.

Alerta: En el Norte de Honduras autoridades reportan 395 casos de dengue

TECNO

El punto verde que te indicará que una persona está conectada en WhatsApp

El punto verde que te indicará que una persona está conectada en WhatsApp

Así puedes activar el identificador de llamadas en iPhone y saber quién llama sin contestar

Estos cuatro juegos de Steam son gratis por tiempo limitado: descárgalos antes de que desaparezcan

Olvídate de ordenar tu habitación o doblar la ropa: este robot hace todo por ti en casa

Malas noticias para jugadores con PS5 Pro: GTA VI no llegaría a los 60 FPS según expertos

ENTRETENIMIENTO

Cómo entrena y se alimenta Lewis Tan para mantenerse en forma durante todo el año

Cómo entrena y se alimenta Lewis Tan para mantenerse en forma durante todo el año

La suegra de Taylor Swift se pronunció sobre la boda en el Madison Square Garden

¿Taylor Swift prepara un documental de su boda? Lo que se sabe hasta ahora

La canción de los Beatles que Paul McCartney eligió para la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

El obsequio único para los invitados de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: un pañuelo con mensaje especial y diseño exclusivo

MUNDO

Rusia importó una cifra récord de gasolina de Bielorrusia en medio de la crisis energética provocada por los ataques ucranianos

Rusia importó una cifra récord de gasolina de Bielorrusia en medio de la crisis energética provocada por los ataques ucranianos

Ucrania atacó una base aérea rusa clave en Crimea en medio de contactos diplomáticos con Trump

Tres hijos de Khamenei participaron del funeral del fallecido líder supremo en Teherán, pero no así su sucesor Mojtaba

Un buque de carga fue atacado frente a la costa de Yemen en medio de tensiones por las nuevas tasas navieras de Irán

Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, atacaron posiciones en Yemen: al menos 15 muertos y más de 20 heridos