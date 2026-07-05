“¡Es inaceptable!: el enojo de Colapinto con Gasly por una maniobra en la que casi chocan en el GP de Gran Bretaña de la F1

El piloto argentino se enojó con su compañero de equipo de Alpine por una maniobra en el GP de Gran Bretaña de F1

Franco Colapinto realizó una gran carrera en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 con una largada brillante y pudo avanzar diez casilleros en Silverstone. Sin embargo, en el inicio de la competencia, el piloto argentino se enojó con su compañero de Alpine, Pierre Gasly, y todo quedó registrado en la radio del equipo.

“¿Qué carajo está haciendo Pierre? Me cerró“, expresó Colapinto en diálogo con su ingeniero de pista, Stuart Barlow, quien le pidió calma: “Vamos, cabeza abajo acá. Ok, amigo, estaba apretado contra vos”. Luego, el argentino de 23 años insistió en que el error había sido de Gasly: “¡No amigo. Se movió en el frenaje! ¿Qué carajo está haciendo? ¡Casi chocamos!". Barlow intentó tranquilizarlo una vez más: “Ok amigo. Concentrémonos acá. No hay nada que podamos hacer con eso”. “¡Es inaceptable!”, siguió Franco, con evidentes gestos de bronca. “Concentrémonos en nosotros y en pasar a Hülkenberg”, cerró el ingeniero.

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El cruce se produjo en la largada, cuando Colapinto partió desde el 19° lugar y en la primera vuelta avanzó cinco posiciones. En esa pelea inicial, Gasly lo cerró y lo dejó sin pista, una acción que hizo patinar el auto del piloto argentino. En ese momento, estuvo cerca de rozarse con el francés. Sin embargo, luego del altercado, el bonaerense mantuvo un rendimiento parejo y ganó 10 puestos, superando incluso a su compañero para finalizar noveno, y así sumar puntos en una carrera accidentada en la que se vio afectado el Mercedes de Kimi Antonelli.

En cuanto al desarrollo de la carrera, Colapinto terminó noveno en el Gran Premio de Gran Bretaña tras avanzar 10 posiciones desde el 19° puesto de largada, en una carrera de Fórmula 1 que terminó con auto de seguridad y que además dejó a Charles Leclerc como ganador por primera vez en la temporada.

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*El incidente entre Colapinto y Gasly en la largada

La remontada del argentino se definió en la vuelta 48, cuando el accidente de Max Verstappen obligó a la dirección de carrera a neutralizar la prueba hasta la bandera a cuadros. Esa secuencia, sumada a una penalización de cinco segundos para Antonelli, empujó a Colapinto al noveno lugar y le permitió a Alpine cerrar el fin de semana con tres puntos, porque Pierre Gasly fue 10°.

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El piloto de 23 años había quedado condicionado desde la clasificación, cuando una falla en su monoplaza derivó en una fuerte salida de pista y lo dejó 19°. Ya en la carrera repitió la respuesta que había mostrado en la Sprint: largó con precisión y escaló de inmediato hasta el 16° puesto.

En ese primer tramo también quedó rueda a rueda con Gasly, en una pelea directa entre los dos autos de Alpine. Después, ambos progresaron en paralelo: Colapinto superó a Nico Hulkenberg, Esteban Ocon y Carlos Sainz para colocarse 12°, mientras su compañero avanzó hasta la 11ª posición.

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La carrera del argentino ganó espesor en el siguiente stint, cuando el equipo francés encontró ritmo de carrera y la detención en boxes de Gasly salió mal. Ese error dejó a Colapinto por delante de su compañero y lo acomodó para ir por el último punto disponible.

Franco Colapinto tuvo una actuación fabulosa en Silverstone: avanzó 10 puestos y terminó noveno (REUTERS/Suzanne Plunkett)

Luego adelantó a Oliver Bearman y quedó 11°, con el objetivo de alcanzar a Gabriel Bortoleto, que en ese momento era décimo. El problema para el argentino fue que el ritmo del Audi del brasileño resultó superior y la diferencia se abrió rápido.

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Hulkenberg también había dejado atrás a Gasly, pero su carrera terminó antes de tiempo por una falla mecánica en el monoplaza. Ese abandono alteró el orden de la zona media y abrió una ventana que Alpine aprovechó hasta el cierre.

La resolución llegó con Antonelli, que sufrió un desperfecto en su auto y además cargó una sanción de cinco segundos. El piloto de Mercedes quedó noveno en pista, delante de Colapinto, pero la penalización y la neutralización final modificaron esa posición en la clasificación.

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En la parte delantera, Leclerc construyó la victoria desde la largada. El monegasco tomó la punta al comienzo y controló la diferencia sobre Antonelli hasta que el joven italiano quedó fuera de la pelea por los problemas en su monoplaza.

El podio lo completaron George Russell y Lewis Hamilton, un resultado que les permitió descontar terreno frente a Antonelli en la pelea por el campeonato. La prueba en Silverstone bajó el telón bajo Safety Car por la salida de pista de Verstappen cerca del final.

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Para Colapinto, el 9° puesto representó una de sus mejores carreras en la Fórmula 1 por el contexto y por la recuperación: ganó 10 posiciones respecto de su lugar de partida y terminó por delante de varios autos de la zona media después de un sábado condicionado por la avería en la clasificación.

Su actividad no se detendrá durante la pausa de una semana del campeonato. El domingo 12 de julio participará del Festival de la Velocidad de Goodwood, donde volverá a conducir el Lotus E20 que ya había manejado en la exhibición realizada en Buenos Aires.

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La Fórmula 1 retomará su calendario el fin de semana siguiente con el Gran Premio de Bélgica, del 17 al 19 de julio. En Spa-Francorchamps, la actividad comenzará el viernes a las 8:30 con la FP1, seguirá con la clasificación el sábado a las 11:00 y terminará con la carrera del domingo desde las 10:00.