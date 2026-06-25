Franco Colapinto vuelve a correr en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1: horarios de la actividad y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto en el circuito del Gran Premio de Austria (Foto: Reuters/Leonhard Foeger)

Franco Colapinto tendrá revancha este fin de semana luego de redondear un fin de semana agridulce en Barcelona. El argentino cruzó la meta en el octavo lugar tras un rendimiento consistente en el circuito catalán, pero una serie de sanciones posteriores a la carrera lo empujaron hasta el décimo lugar. En ese contexto, arriba al Gran Premio de Austria de Fórmula 1 con el desafío de pelear otra vez por los puntos.

“Para el equipo fue muy positivo conseguir otro doble resultado en los puntos en Barcelona en la última carrera. Ahora que ya estamos bien metidos en la temporada europea, hay muy buen ambiente en el equipo. En cuanto a la carrera, el circuito es muy divertido y tiene un buen ritmo. He tenido cierto éxito allí en el pasado, incluyendo un podio en la carrera principal de Fórmula 2 en 2024 y otro podio en mi temporada de debut en Fórmula 3 en 2022. Es el circuito con la vuelta más corta de la temporada, lo que hace que resulte implacable y, por ello, el ritmo en una sola vuelta tiene que ser muy bueno, ya que las diferencias probablemente serán menores que en la mayoría de los circuitos. Nos gustaría seguir luchando por los puntos y, más que nunca, tendremos que empezar con buen pie para seguir compitiendo bien con nuestros rivales”, expresó el argentino en la gacetilla oficial del equipo.

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El director del equipo, Steve Nielsen, advirtió que saben “cuáles son los puntos fuertes y débiles de nuestro paquete y en qué áreas debemos centrarnos”. En ese contexto, reconoció: “Está claro que la clasificación es un aspecto en el que tenemos que mejorar”.

Uno de los puntos que más expectativa es el desarrollo del A526, pero Nielsen no detalló si desde Austria comenzarán a tener las mejoras: “Incorporaremos nuevos componentes al coche en algunas de las próximas carreras mientras seguimos esforzándonos por mejorar el rendimiento. Es una época muy ajetreada y sé que todo el mundo en el equipo está motivado para conseguir más buenos resultados, sobre todo Pierre y Franco, que están haciendo un gran trabajo en estos momentos para llevar adelante al equipo. Ambos quieren sacar más partido al paquete y depende de nosotros seguir buscando mejoras y permitirles brillar”.

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El viernes 26, la Fórmula 1 tendrá sus dos primeras prácticas (8.30 AM y 12.00 de Argentina), con otros dos argentinos compitiendo en Austria: Nicolás Varrone afrontará la clasificación (10.55 AM) tras el único entrenamiento (6.05 AM) de la Fórmula 2 y Mattia Colnaghi tendrá la qualy (10.00 AM) de la F3 luego de la práctica (4.55 AM).

El sábado, Colapinto tendrá la última práctica (7.30 AM) para quedar perfilado rumbo a la clasificación (11.00 AM) que ordenará la grilla de salida de la carrera principal 71 giros (10.00 AM) que se celebrará el domingo 28 de junio.

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La Fórmula 2, por su lado, contará con una Sprint Race (9.15 AM del sábado) a 28 vueltas y una Feature Race (5.10 AM del domingo) a 40 giros. La F3 presentará un esquema similar, pero la Sprint (5.05 AM del sábado) será a 21 vueltas y la Feature Race (3.40 AM) a 26 vueltas.

El Red Bull Ring de Spielberg es un circuito que desde 2014 figura en la grilla de la Fórmula 1 cuenta con 4326 metros de distancia y el récord en carrera lo marcó Oscar Piastri en 2025 (1:07.924) aunque los tiempos de pole en esa edición vieron a Lando Norris llevar la vara hasta el 1:03.971 para obtener la pole.

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DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE AUSTRIA

Viernes 26 de junio

Práctica libre 1: 8.30 (Argentina) / 13.30 (Austria)

Práctica libre 2: 12.00 (Argentina) / 17.00 (Austria)

Sábado 27 de junio

Práctica libre 3: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Austria)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Austria)

Domingo 28 de junio

Carrera a 71 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Austria)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

Red Bull Ring: circuito del Gran Premio de Austria de Fórmula 1

DÍAS Y HORARIOS DE LAS CARRERAS DE LA FÓRMULA 1 EN 2026

1- 14° en el Gran Premio de Australia

2- 14° en la Sprint del Gran Premio de China

3- 10° en el Gran Premio de China

4- 16° en el Gran Premio de Japón

5- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril (CANCELADA)

6- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril (CANCELADA)

7- 10° en la Sprint del Gran Premio de Miami

8- 7° en el Gran Premio de Miami

9- 9° en la carrera Sprint de Canadá

10- 6° en el Gran Premio de Canadá

11- 14° en el Gran Premio de Mónaco

12- 10° en el Gran Premio de Barcelona

13- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10.00

14- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 8.00

15- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11.00

16- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10.00

17- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10.00

18- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 7.00

19- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10.00

20- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10.00

21- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10.00

22- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 8.00

23- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00

24- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00

25- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00

26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

* HORARIOS DE ARGENTINA

**24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint