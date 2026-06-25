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La confusión de Juli Puente mientras se prepara para ser mamá por primera vez: “Necesito que me ayuden con algo”

La influencer mostró los preparativos para la llegada de la beba y un detalle llamó la atención de sus seguidores

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Julieta Puente organiza la ropa de bebé en cajones y un armario

En la recta final de su embarazo, Julieta Puente compartió con su comunidad cómo vive el proceso de preparación y organización del ajuar para su primera hija, Serena. A través de una serie de videos y publicaciones en redes sociales, la periodista e influencer abrió las puertas de su intimidad mostrando cada detalle de los preparativos y dejando entrever las emociones, dudas y rutinas que atraviesa junto a su pareja, Facundo Miguelena.

La fecha prevista para el nacimiento está estimada para mediados de julio. Por eso, la cuenta regresiva se traduce en una sucesión de tareas cotidianas que van desde la selección y organización de la ropa hasta la consulta permanente con su comunidad digital. “Miren cuál es mi plan de hoy. Les voy a mostrar el coche, todo lo que armamos. Pero hoy estoy ordenando los cajones. Compré estos canastitos. Estoy empezando a ordenar”, contó mientras desplegaba prendas y accesorios en la habitación diseñada para la beba.

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El ajuar de Serena abarca prendas para recién nacida y también para cuando la beba tenga hasta un año. Puente realizó una distinción clara entre los talles y la funcionalidad de cada prenda, acomodando bodies, conjuntos, medias y mantas en distintos compartimentos. Las imágenes muestran cajones perfectamente organizados, con ropa enrollada y clasificada por uso y tamaño, y canastos que facilitan la tarea de encontrar cada elemento.

Un cajón abierto muestra ropa de bebé doblada y organizada en cuatro compartimentos. Las prendas son en tonos rosa, blanco y gris. Una mano toca el borde
Julieta Puente organiza la ropa de bebé en un cajón con divisores

Ante ello explicó: “Esto es todo lo que voy a llevar a la clínica, que voy a hacer el video de armando el bolso. Esto es todo para mí. Y estoy ordenando. Esto es todo de recién nacida. Yo sé que parece mucho, pero no es tanto. Para mí, está normal”.

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La selección de la ropa responde tanto a la planificación para las distintas etapas de crecimiento como a criterios de practicidad y comodidad. “Este lo amo para cuando recién nazca. Bueno, ahí tengo algunos para chiquitita y después ya algunos de verano. Pero ya no quiero tener más ropa de recién nacida, porque no tengo nada para después. Esto es todo hasta el verano y después renovamos”, relató, dejando en evidencia la preocupación por contar con prendas adecuadas para los primeros meses y el cambio de temporada.

En las imágenes adjuntas, se observa el uso de cajas organizadoras y la disposición prolija de ropa en cajones y perchero. Las prendas exhiben una paleta mayoritariamente suave, con predilección por tonos rosados, cremas y pasteles, y una variedad de texturas que incluye tejidos, algodón y géneros livianos. El perchero revela una combinación de prendas tejidas, estampados florales y opciones para distintas temperaturas.

Una mano con reloj inteligente sostiene un mameluco beige de bebé con bordados florales rosados dentro de un armario con ropa infantil en perchas
Julieta Puente exhibe un mameluco beige de bebé con bordados florales en rosa, parte de los preparativos para la llegada de su primera hija

La cuenta regresiva para el parto se acompaña de una rutina que alterna la organización de la casa y la preparación del bolso para la clínica con momentos de reflexión y consulta permanente con sus seguidores. “Ay, necesito que me ayuden con algo. Porque acá cuando recién subí las historias, ustedes me pusieron que tenía que llevar un conjuntito para sacarla de la clínica, y yo no puse ninguno”, compartió en uno de los videos, al evidenciar la incertidumbre que acompaña la primera maternidad. “Yo pensé que la sacaba en pijama envuelta en una sábana. ¿Y cuál debería llevar?”, se poreguntó.

La organización diaria se entrelaza con momentos de ansiedad y entusiasmo, sentimientos compartidos por quienes transitan la última etapa del embarazo. “Buen día. Seguimos en camino”, publicó junto a una imagen desde la cama, mostrando la panza y transmitiendo tanto la espera activa como el cansancio de las jornadas previas al parto.

Una mujer con gafas sostiene dos atuendos de bebé en perchas: uno rosa afelpado y otro beige tejido con diseños florales. Al fondo, un armario abierto
Julieta Puente sostiene dos prendas de bebé, un enterito rosa y otro tejido con patrones, mientras organiza los preparativos en su casa

La preparación del ajuar y el bolso de la clínica son actividades habituales en la agenda de las mujeres embarazadas en las semanas previas al parto, y suelen ser fuente de consulta y conversación en comunidades digitales. La interacción constante con sus seguidores permite a Puente elaborar decisiones cotidianas y sentirse acompañada en la incertidumbre. Y desde sugerencias sobre qué prenda elegir hasta consejos sobre organización y experiencias personales se suceden en este momento tan particular de su vida.

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Julieta Puente

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