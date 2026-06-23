Deportes

Tutela contra James Rodríguez, Luis Díaz y la FCF por presunta “traición a la patria” fue admitida por un juzgado

El proceso fue radicado por un ciudadano en Bogotá y se relaciona con una imagen difundida en redes sociales en la que los jugadores habrían realizado un gesto asociado a una campaña política, aunque dicha imagen habría sido generada con inteligencia artificial

Guardar
Google icon
James Rodríguez y Luis Díaz permanecen concentrados con la Selección Colombia mientras avanza el trámite judicial en Bogotá. - crédito Luisa González/Reuters
James Rodríguez y Luis Díaz permanecen concentrados con la Selección Colombia mientras avanza el trámite judicial en Bogotá. - crédito Luisa González/Reuters

Un juzgado de Bogotá admitió una acción de tutela presentada contra los futbolistas James Rodríguez y Luis Díaz, así como contra la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), en un proceso que ha llamado la atención por el contenido de la solicitud y el contexto en el que se dio a conocer.

La acción fue radicada el pasado 16 de junio por el ciudadano Francisco Javier Zuluaga y fue tramitada por el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas (Causas Menores) de Suba, en Bogotá, el cual ordenó el inicio del trámite correspondiente.

PUBLICIDAD

El juzgado requirió información a la Federación Colombiana de Fútbol

Como parte del proceso, el despacho judicial solicitó a la Federación Colombiana de Fútbol los datos de notificación de los jugadores involucrados, con el fin de avanzar en la comunicación formal de la acción.

El hecho fue revelado por el periodista Javier Hernández Bonnet, quien explicó que la FCF fue requerida para suministrar las direcciones de los futbolistas:

“Acaba de ser requerida la Federación Colombiana de Fútbol para que dé las direcciones de Lucho Díaz y de James Rodríguez, quienes han sido, en una tutela, acusados de traición a la patria”, señaló el comunicador.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo informado, la tutela fue admitida para estudio, lo que corresponde a un trámite inicial dentro del sistema judicial colombiano cuando se cumplen los requisitos formales de presentación.

Federación Colombiana de Fútbol
La Federación Colombiana de Fútbol fue requerida para entregar información como parte del proceso de tutela admitido por un juzgado de Bogotá. - crédito Colprensa

Origen de la acción y contenido del reclamo

La acción de tutela habría sido presentada de manera verbal y estaría relacionada con una imagen que circuló en redes sociales, en la que supuestamente los jugadores realizaban un gesto asociado a una campaña política del candidato Abelardo de la Espriella.

Sin embargo, posteriormente se conoció que dicha imagen habría sido generada mediante herramientas de inteligencia artificial, sin que exista confirmación de su autenticidad.

En la solicitud no se habría precisado de manera clara cuál derecho fundamental estaría siendo vulnerado, aspecto que es determinante en este tipo de acciones constitucionales.

Reacciones desde el ámbito periodístico

El periodista deportivo Carlos Antonio Vélez se refirió al contenido del audio con el que fue radicada la tutela, cuestionando su sustento.

“Quien la hizo debería darse una pasadita por un especialista. La salud mental hay que cuidarla. Seis minutos de una perorata somnífera e incoherente”, expresó en su cuenta de X.

Por su parte, el periodista Javier Hernández Bonnet señaló que el caso inicialmente fue interpretado como un asunto menor, pero que terminó siendo tramitado formalmente ante un juzgado.

El periodista Carlos Antonio Vélez cuestionó públicamente el sustento de la acción judicial presentada contra los jugadores y la Federación. - crédito @velezfutbol/X
El periodista Carlos Antonio Vélez cuestionó públicamente el sustento de la acción judicial presentada contra los jugadores y la Federación. - crédito @velezfutbol/X

Consideraciones jurídicas sobre la admisión

Abogados consultados por El Tiempo explicaron que en Colombia las acciones de tutela deben ser admitidas siempre que cumplan con los requisitos mínimos de forma, incluso si el contenido de la solicitud carece de sustento jurídico sólido.

No obstante, indicaron que la admisión no implica que exista una decisión de fondo ni que se haya establecido alguna responsabilidad por parte de los accionados.

En este tipo de procesos, la ausencia de una identificación clara del derecho fundamental presuntamente vulnerado puede ser un factor determinante en la decisión final del juez.

Situación de los jugadores en la Selección Colombia

James Rodríguez y Luis Díaz permanecen concentrados con la Selección Colombia en Guadalajara, México, donde el equipo continúa su preparación para su próximo partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo enfrentará a la Selección de la República Democrática del Congo en el marco del Grupo K, compromiso programado para las 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Selección Colombia
La Selección Colombia se encuentra concentrada en Guadalajara, México, preparando su próximo partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026.- crédito FCF

Sin pronunciamiento oficial de la FCF

Hasta el momento, la Federación Colombiana de Fútbol no ha emitido una declaración oficial sobre la tutela admitida por el juzgado de Bogotá.

Se espera que en las próximas horas se conozca una posición institucional frente al requerimiento judicial y al avance del proceso.

Temas Relacionados

tutela contra James Rodrígueztutela contra Luis DíazFederación Colombiana de Fútboltraición a la patriaColombia-DeportesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia toma nota del empate entre Portugal y RD Congo: “En un Mundial no se gana de camiseta”

La Tricolor tiene la posibilidad de mantener el primer lugar del Grupo K, tras ser el único equipo en conseguir los tres puntos en la primera fecha

Colombia toma nota del empate entre Portugal y RD Congo: “En un Mundial no se gana de camiseta”

Colombia afina detalles ante RD Congo: Dávinson Sánchez y Jhon Arias analizan el segundo reto mundialista de la Tricolor

Davinson Sánchez y Jhon Arias harían parte de la nómina titular de la Tricolor para enfrentar al equipo africano el 23 de junio a las 9:00 p. m.

Colombia afina detalles ante RD Congo: Dávinson Sánchez y Jhon Arias analizan el segundo reto mundialista de la Tricolor

Así le fue al fútbol colombiano con Gustavo Petro: “A nosotros nos cumplió, pero a otros no”

Carlos González, director administrativo de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, aseguró que el presidente Gustavo Petro atendió algunas solicitudes que le hizo el gremio, pero le quedó debiendo a otros deportes

Así le fue al fútbol colombiano con Gustavo Petro: “A nosotros nos cumplió, pero a otros no”

Esto viene para el fútbol colombiano con Abelardo de la Espriella: “Santos fue el que más nos ayudó”

Carlos González, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, le pidió al abogado que lidera el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil continuar con la negociación de doce solicitudes de los futbolistas colombianos

Esto viene para el fútbol colombiano con Abelardo de la Espriella: “Santos fue el que más nos ayudó”

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, se refirió a la titular ante RD Congo: “Pueden haber cambios”

El seleccionador de la Tricolor afirmó que el equipo africano es bueno en las transiciones defensa-ataque y en el juego aéreo, por lo que la nómina inicial debe contrarrestar esas fortalezas

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, se refirió a la titular ante RD Congo: “Pueden haber cambios”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Westcol celebró que lleva meses sin consumir marihuana: “Siempre apostaré por mí”

Westcol celebró que lleva meses sin consumir marihuana: “Siempre apostaré por mí”

Jessica Cediel respondió a quienes la criticaron por respaldar a Abelardo de la Espriella: “Querido izquierdista, respeto tu sentir”

Fredy Guarín y Andreina Fiallo revolucionaron las redes sociales con fotografía en la que confirmarían su reconciliación

Andrea Valdiri encaró a seguidor que la insultó a ella y sus hijas y lo buscó hasta la puerta de su casa: “Hay cosas que yo no puedo tolerar”

Andrea Valdiri perdió cerca de 100.000 seguidores por respaldar a Abelardo de la Espriella y así reaccionó: “Toca barrer la mala vibra”

Deportes

Colombia toma nota del empate entre Portugal y RD Congo: “En un Mundial no se gana de camiseta”

Colombia toma nota del empate entre Portugal y RD Congo: “En un Mundial no se gana de camiseta”

Colombia afina detalles ante RD Congo: Dávinson Sánchez y Jhon Arias analizan el segundo reto mundialista de la Tricolor

Esto viene para el fútbol colombiano con Abelardo de la Espriella: “Santos fue el que más nos ayudó”

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, se refirió a la titular ante RD Congo: “Pueden haber cambios”

Lionel Messi: Néstor Lorenzo afirmó que no le sorprende el récord que alcanzó como máximo goleador de los mundiales