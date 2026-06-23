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“Probablemente nos ganen y sean campeones”: la inesperada declaración de Haaland sobre el duelo con Francia que recorre el mundo

Los dirigidos por Deschamps se enfrentarán a Noruega en el cierre del Grupo I. El partido definirá al líder de la zona

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Erling Haaland habló del partido contra Francia (Reuters)
Erling Haaland habló del partido contra Francia (Reuters)

Erling Haaland descolocó a la prensa internacional al afirmar que probablemente Francia ganará el partido y el Mundial, tras la clasificación de Noruega a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Las declaraciones del delantero noruego han generado debate tanto en medios de su país como en los franceses, que analizan la contundencia y el tono despreocupado del máximo artillero de su selección.

Noruega aseguró su pase a la siguiente ronda al vencer 3-2 a Senegal en el Grupo I. Haaland, figura indiscutida con dos goles, fue consultado en zona mixta sobre el inminente cruce ante Francia, líder del grupo y vigente subcampeón del mundo. Su respuesta, recogida por la cadena estadounidense Fox Sports y replicada por medios como NRK en Noruega y L’Equipe en Francia, no dejó lugar a dudas: “Honestamente, ahora no me importa demasiado. Hemos terminado. Logramos pasar, lo cual es increíble, así que ahora no me importa mucho ese partido. Probablemente nos ganen. Probablemente ganen todo el torneo”.

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La reacción de la prensa no se hizo esperar. L’Equipe tituló el artículo preguntándose si Haaland es un profeta o simplemente un pragmático. El medio francés subrayó que el atacante escandinavo “no se mostró optimista” respecto al cierre de la fase de grupos y que considera a Les Bleus como favoritos absolutos: “Para el cíborg, el trabajo está hecho: su equipo pasará a dieciseisavos de final”. L’Equipe también recordó que el propio Haaland reconoció en ESPN la presión sobre sus hombros por tratarse de su primer Mundial y que la clasificación representa un alivio personal y colectivo.

Noruega venció a Senegal y se aseguró un lugar en la siguiente ronda (Reuters)
Noruega venció a Senegal y se aseguró un lugar en la siguiente ronda (Reuters)

En Noruega, la prensa recogió la sinceridad del jugador como un mensaje de mesura. Según el canal público NRK, Haaland se mostró “orgulloso” de la campaña de su selección, resaltando la magnitud de lo conseguido: “Está entre las noches más importantes de mi vida. Tanto contra Irak como esta noche, tengo una sensación parecida a la que tuve en la final de la Champions League. Es algo muy especial. Estoy increíblemente orgulloso de formar parte de esto”, afirmó en la zona de entrevistas.

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La cadena noruega también destacó que el mensaje de Haaland “echa agua fría” sobre quienes se ilusionan con el liderazgo del grupo, pese al gran rendimiento del equipo y sus cuatro goles en el certamen, igualando el registro de Kylian Mbappé y solo por detrás de Lionel Messi.

En la prensa noruega, como el diario VG, se percibe una combinación de satisfacción y realismo. El periódico remarcó que aunque el objetivo es terminar primeros, Haaland se mantiene relajado.

Por el lado francés, la cobertura también incluyó la voz del entrenador Didier Deschamps, quien valoró el nivel noruego y anticipó que buscarán asegurar la mejor posición del grupo. “Nuestro objetivo es asegurar la mejor posición posible en la tabla. El equipo noruego es muy bueno. Lo demostraron en la fase de clasificación y lo siguen demostrando ahora, con una gran capacidad goleadora y una gran eficacia. Están entre los mejores, así que sabemos qué esperar”, comentó Deschamps en rueda de prensa, según L’Equipe.

El Grupo I del Mundial 2026 llega a la última fecha con ambos equipos clasificados y solo la diferencia de goles separa a noruegos y franceses. El partido, que se disputará el viernes 26 de junio en el Estadio Boston de Massachusetts, definirá el liderazgo de la zona. Francia lidera con +5, mientras que Noruega suma +4.

El cruce entre Noruega y Francia, con figuras como Erling Haaland y Kylian Mbappé, se presenta como uno de los duelos más esperados de la fase de grupos. Las palabras del delantero noruego, replicadas y analizadas tanto en medios locales como internacionales, marcaron el tono previo a un enfrentamiento que, más allá de los pronósticos, tendrá impacto en el desarrollo del torneo.

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