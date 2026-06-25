Exembajador condenado por abuso sexual permanece libre en República Dominicana a la espera de resolución judicial

Donni Santana permanece fuera de prisión aunque cumple una condena de 20 años por violación sexual incestuosa contra su hijastra de once años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El exembajador del Consejo Nacional de Fronteras, Donni Santana, se encuentra actualmente fuera de prisión, aunque fue condenado a 20 años por violación sexual incestuosa contra su hijastra de once años.

La sentencia, dictada en 2019 y confirmada por tribunales superiores, incluida la Suprema Corte de Justicia en 2022, permanece vigente. Sin embargo, el recurso de apelación que podría revocar el permiso laboral que facilitó su liberación aún no ha sido resuelto, tras registrar siete aplazamientos.

La Segunda Sala de la Corte Penal de San Cristóbal ha fijado una nueva audiencia para el 30 de julio a las 9:00 de la mañana. En esta ocasión, el tribunal advirtió que “no habrá más suspensiones” y solicitó a Santana que cuente con representación legal, en caso de que su actual defensora no pueda asistir debido a motivos de salud.

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Según lo informado por Diario Libre, Santana salió del centro penitenciario de Azua el 6 de junio de 2025, después de cumplir siete años de pena.

Conforme a la condena, le restan 13 años por cumplir. La autorización para salir de prisión se concedió mediante un permiso laboral avalado por el Colegio de Abogados de República Dominicana, bajo la premisa de que el condenado impartiría docencia en la sede de la entidad. El juez de Ejecución de la Pena, José Manuel Arias, dispuso que Santana permaneciera en las instalaciones del CARD durante los días laborables, y que los fines de semana y feriados estuviera bajo arresto domiciliario.

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El proceso del permiso laboral y su revocación

Tres meses después de otorgado el permiso, el Colegio de Abogados retiró su aval cuando el caso se hizo conocido públicamente. A pesar de este retiro, Santana no regresó a prisión.

El Tribunal de Ejecución de la Pena de San Cristóbal negó la posibilidad de conceder un nuevo garante laboral hasta que concluya el proceso de apelación. Esta medida fue dictada el 2 de octubre de 2025 por la jueza suplente Chadalis Rosario Melenciano.

La solicitud para aprobar otro garante fue presentada por los abogados José Fernando Pérez Vólquez, Manuela Ramírez Orozco y Valentín Medrano Peña, aunque en la etapa más reciente del proceso solo Ramírez Orozco continúa como representante legal.

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La Segunda Sala de la Corte Penal de San Cristóbal fijó para el 30 de julio una audiencia clave sobre la apelación del permiso laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El expediente señala que la permanencia de Santana fuera de prisión responde a que el recurso contra el permiso laboral no ha sido tratado aún por el tribunal.

Según lo registrado, han sido siete los aplazamientos motivados por diversos incidentes presentados por la defensa. La audiencia del 30 de julio ha sido anunciada como definitiva, y el tribunal indicó que quien represente a Santana ese día debe estar preparado para abordar el expediente, pues no se prevén nuevas prórrogas.

Antecedentes judiciales y situación actual

El proceso penal contra Santana tuvo inicio en 2018, en un contexto de denuncias sobre la investigación y traslados de la víctima a diferentes colegios. En noviembre de 2019, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitió la condena por violación sexual incestuosa y abuso psicológico. Las instancias superiores confirmaron la decisión, incluida la Suprema Corte de Justicia en 2022.

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El caso continúa pendiente de una decisión respecto a la apelación sobre el permiso laboral, mientras Santana permanece en libertad bajo las condiciones establecidas y a la espera del próximo pronunciamiento judicial.