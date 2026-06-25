República Folklore: Buenos Aires tendrá su primer gran festival de la música autóctona

El afiche del anuncio de República Folklore, el festival que reunirá a las más grandes figuras de los géneros autóctonos argentinos en dos días

La ciudad de Buenos Aires será escenario del primer gran festival de folklore de su historia. El 21 y 22 de noviembre de 2026, República Folklore llegará a la capital argentina con una propuesta que reunirá a artistas consagrados del género y a nuevas generaciones en torno a la música, la gastronomía y la identidad cultural del país. Serán dos dias de festival y más de 50 artistas en tres escenarios para disfrutar desde la luna al sol, es decir, desde las 13 horas hasta la una de la mañana en cada día.

La iniciativa se presenta como un punto de encuentro intergeneracional. Su manifiesto fundacional describe un espacio donde “la celebración es la única ley” y donde conviven el niño que corre entre las piernas de los adultos, el adolescente que descubre un universo nuevo, el adulto de cuarenta años que lleva el folklore encima desde siempre y el abuelo que cierra los ojos porque lo que suena “le devuelve algo enorme”. Cuatro perfiles, una misma raíz bien argentina.

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El concepto del festival parte de una premisa que lo distingue de otras propuestas culturales: el folklore no se observa, se comparte. “Los géneros no nos dividen: nos unen. Nadie mira desde afuera porque, acá adentro, todo el mundo es parte”, reza el manifiesto. La propuesta apunta a derribar la idea de que el folklore es un patrimonio exclusivo de quienes crecieron con él, y abre la puerta a quienes lo descubren por primera vez.

La elección de Buenos Aires como sede no es un detalle menor. Históricamente, los grandes festivales del género —Cosquín, el Festival Nacional de la Danza en Merlo, el de Jesús María— tuvieron como escenario el interior del país. República Folklore instala por primera vez esa tradición en el corazón de la capital, en una apuesta por llevar el folklore al centro del mapa cultural urbano.

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El festival promete tener en su line up a los más grandes artistas del folklore, aunque la grilla definitiva se develará el próximo lunes, adelantaron (Imagen Ilustrativa Infobae)

El manifiesto del festival define al folklore como “el saber del pueblo”, aquello que no se escribe en los libros pero se aprende igual, que pasa de mano en mano y de voz en voz sin perder nada en el camino. “Es la melodía que heredaste sin saber de quién. El ritmo que tu cuerpo reconoce antes que tu cabeza”, describe el texto fundacional. Esa definición orienta toda la propuesta: no se trata de un espectáculo para contemplar sino de una experiencia para habitar.

La identidad visual del festival refuerza ese mensaje. El afiche oficial presenta el nombre del evento en tipografía negra de gran formato, con una franja amarilla que destaca las fechas: 21 y 22 de noviembre de 2026. La mitad inferior del diseño despliega una composición de estética popular con colores saturados —rosa, azul celeste y amarillo limón— organizada en torno a un sol central de rayos rojos y amarillos. Cada recuadro de la grilla contiene ilustraciones de objetos vinculados a la cultura folklórica argentina: abanicos, flores, pájaros, cintas e instrumentos típicos de nuestra música. La paleta y la estructura geométrica remiten a los tejidos y artesanías del norte argentino.

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La programación artística no fue detallada aún en los materiales de presentación, aunque el festival promete convocar a “los grandes artistas del género y a nuevas generaciones”. La propuesta incluirá, además de música en vivo dividida en tres grandes escenarios, gastronomía y experiencias culturales ligadas a la identidad argentina.

El manifiesto cierra con una declaración que sintetiza el espíritu del proyecto: “Llegamos con las costumbres que elegimos arrastrar. Con los géneros que nos formaron y las melodías que nos acompañan. Con todo lo que aprendimos sin que nadie nos lo enseñara y que llevamos encima sin darnos cuenta. Lo traemos porque es lo mejor de lo nuestro. Porque sin ello no seríamos nosotros”. La venta de entradas, los detalles de la grilla artística y el escenario porteño que recibirá al festival serán anunciados el próximo lunes 29 de junio.

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