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La angustia de Catherine Fulop luego del sismo en Venezuela: “Casi perdemos a mi mami”

La actriz habló conmovida acerca de la situación que está atravesando su país luego del desastre natural y contó cómo se encuentra su familia

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La actriz habló acerca de la situación que está transitando su país luego del desastre natural (Video: Lape Club Social-América TV)

Dos sismos consecutivos —de magnitud 7,2 y 7,5— sacudieron el centro de Venezuela este miércoles 24 de junio con una violencia que el país no registraba hacía décadas. Los edificios derrumbados, las familias sin noticias de sus seres queridos y una cifra oficial que ya alcanzaba los 164 muertos y 971 heridos al momento del cierre de la madrugada, según informó la presidenta encargada Delcy Rodríguez, componen un panorama que conmocionó a toda la región. La ciudad costera de La Guaira, al norte de Caracas, fue declarada “zona de desastre” por el propio gobierno.

En ese contexto, Catherine Fulop, venezolana radicada en Argentina, habló en el programa Lape Club Social de América TV con el conductor Sergio Lapegüe y dio detalles de la situación de su familia y del país. Lo primero que aclaró fue que su familia está a salvo. “Por suerte todos están bien”, dijo. Pero el alivio tuvo matices inmediatos: sus sobrinas, que viven en edificios, pasaron la noche del terremoto fuera de sus casas por miedo. Se fueron a dormir a la casa de la madre de Fulop, que también sufrió daños. “La casa de mi mamá presenta algunas grietas”, contó.

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Esa casa tiene historia propia dentro del relato de Fulop. Una estructura antigua, con años de mantenimiento postergado, tuberías colapsadas en el sótano y paredes que ya venían cediendo antes del sismo. “Las toallas están rotas, la casa está vieja y sigue vieja, las tuberías están mal”, describió. Y aclaró que no se trata de desidia personal sino de una realidad económica concreta: “Mi familia es pobre, pobre, pobre. Mis hermanas trabajan, salen. Pero son gente que antes era de clase media, ahora es clase media baja.”

La actriz compartió en sus redes sociales las organizaciones que están ayudando luego del desastre natural (Video: Instagram)

Fulop contó que manda ayuda a Venezuela con regularidad y que su madre atravesó una crisis de salud grave en el último tiempo. “Casi que perdemos a mi mami”, dijo. En ese marco, el mantenimiento de la casa quedó relegado a un segundo plano frente a otras urgencias. “Uno va a lo importante”, explicó.

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Pero el eje de su análisis no se quedó en lo familiar. Fulop fue directa al hablar del estado general del país y de por qué un terremoto de esta magnitud golpea con más fuerza en Venezuela que en cualquier otro lugar. “Son veintisiete años de abandono total al pueblo. No hay servicios, no hay hospitales. ¿Maquinaria? Te imaginarás que ni ahí”, dijo.

La falta de maquinaria pesada para remover escombros fue uno de los puntos que más se discutió en el programa. Lapegüe mencionó que un periodista en Venezuela había señalado esa carencia como uno de los problemas más urgentes. Fulop lo confirmó sin rodeos: “No sé si va a poder llegar la maquinaria a tiempo para salvar vidas. La gente está trabajando con las manos”.

Sobre la dimensión del desastre, Fulop recordó el último terremoto de magnitud comparable que vivió Venezuela: el de 1967, cuando era muy chica. “Nunca más en la vida se volvió a hablar de algo así”, dijo. Lapegüe precisó que en aquel sismo murieron alrededor de 200 personas. La diferencia con el presente es que entonces el país tenía otra infraestructura. “Hay edificios que estructuralmente hay que tirarlos abajo”, señaló Fulop. “Mucha gente que se queda sin sus casas”, dijo con dolor en la voz.

Catherine Fulop compartió las imágenes de una cuenta que registró la destrucción que dejó el fenómeno natural en su país (Instagram)

El doblete sísmico —dos golpes separados por apenas 40 segundos, como precisó Lapegüe en el aire— es lo que le da al evento una dimensión inusual incluso para una zona con actividad sísmica conocida. “No es algo común lo que ha pasado en Venezuela”, dijo el conductor. “Por eso es de la gravedad que es”.

Fulop cerró su participación en el programa con un llamado concreto a la acción. Mencionó dos vías de ayuda que considera confiables: la We Love Foundation, con sede en Miami, y un link unificado de la Cámara de Comercio bajo el nombre “Terremotos de Venezuela”, donde también es posible buscar personas desaparecidas. “La ayuda que siempre ha llegado con esta fundación de Miami, siempre llega”, subrayó.

Horas después de su paso por el programa, Fulop publicó un video en sus redes sociales con esa misma información. En el mensaje, puso sus cuentas a disposición para difundir los links y convocó a donar sin importar el monto. “Así sea muy poco, piensen que es poco, lo pueden hacer a través de estos dos links que les estoy poniendo en mis historias”, dijo. Y agregó: “Este es el comienzo de una reconstrucción en mi país”.

El video terminó con un pedido que resumió el tono de toda su intervención pública del día: “Todo lo que puedan ayudar a mi tierra se les va a agradecer. Dios proteja a Venezuela”.

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