Selección Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del debut en el Grupo K del Mundial 2026

La selección de Colombia afronta este martes 23 de junio un partido clave en su camino por la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando se mida ante República Democrática del Congo en el Estadio Guadalajara de México por la segunda jornada del Grupo K. El equipo de Néstor Lorenzo llega como líder tras el 3-1 ante Uzbekistán, mientras que RD Congo sorprendió con el 1-1 frente a Portugal, resultado que lo mantiene con opciones de clasificación.
El compromiso es determinante en la pelea por los dieciseisavos de final, ya que una victoria le permitiría a Colombia asegurar su avance de manera anticipada. El conjunto cafetero se apoya en Luis Díaz, autor de gol en el debut, y en James Rodríguez, quien disputa su tercera Copa del Mundo e iguala registros históricos de Carlos Valderrama y Freddy Rincón. RD Congo apuesta por figuras como Chancel Mbemba, Yoane Wissa, Cédric Bakambu y Aaron Wan-Bissaka.
De cara al partido, Lorenzo cuenta con la nómina completa, incluido Jhon Córdoba, recuperado de molestias físicas. La atención está en Johan Mojica, quien llega con una amarilla tras el debut y está al borde de la suspensión. Una nueva tarjeta lo dejaría fuera del duelo ante Portugal, lo que abriría la opción de Deiver Machado en el once titular.
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La Selección Colombia ya dejó atrás la celebración del debut y concentra toda su atención en su segundo desafío en la Copa del Mundo. Después de iniciar el torneo con una victoria 3-1 frente a Uzbekistán, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se prepara para enfrentar a la República Democrática del Congo, un rival que llega con confianza luego de protagonizar una de las sorpresas de la primera jornada al conseguir un empate ante Portugal.
Dónde ver Colombia v.s RD Congo por el Mundial 2026
El partido entre Colombia y RD Congo podrá seguirse en distintas señales de televisión y plataformas digitales alrededor del mundo.
- En Colombia, la transmisión estará disponible por Caracol TV, RCN Televisión, DirecTV Sports, DGO, Disney+ y Paramount+
- En España, el encuentro será emitido por DAZN y Movistar+
- En Argentina, el partido podrá verse por Telefe, DirecTV Sports, Flow, DGO, Disney+ y Paramount+
- En Chile, se sintonizará a través de Chilevisión, DirecTV Sports, Disney+ y Paramount+
- En México, el encuentro será transmitido por Azteca 7, Canal 5, Las Estrellas, TUDN, ViX y ViX Premium
- En Estados Unidos, la cobertura estará a cargo de FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock, FOX One y fuboTV
- Para Perú, Ecuador, Uruguay y Venezuela, el partido podrá seguirse a través de los canales de DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y, según el país, canales locales como América TV (Perú), Teleamazonas (Ecuador), Canal 5 (Uruguay) y Televen (Venezuela)
Fecha y hora del partido Colombia vs RD Congo
El partido entre Colombia y RD Congo se disputará en el Estadio Guadalajara, en Guadalajara, México, este martes 23 de junio de 2026. El compromiso iniciará a las 21:00 horas en Colombia, Perú y Ecuador; a las 20:00 horas en México, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y El Salvador; y a las 22:00 horas en Chile, Bolivia, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana.
En Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, comenzará a las 23:00 horas. En Estados Unidos, el partido será a las 22:00 horas en la costa Este y a las 19:00 horas en la costa Pacífico (Los Ángeles). En España, el encuentro iniciará a las 04:00 horas del miércoles 24 de junio.