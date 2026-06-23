Selección Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del debut en el Grupo K del Mundial 2026

La selección de Colombia afronta este martes 23 de junio un partido clave en su camino por la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando se mida ante República Democrática del Congo en el Estadio Guadalajara de México por la segunda jornada del Grupo K. El equipo de Néstor Lorenzo llega como líder tras el 3-1 ante Uzbekistán, mientras que RD Congo sorprendió con el 1-1 frente a Portugal, resultado que lo mantiene con opciones de clasificación.

El compromiso es determinante en la pelea por los dieciseisavos de final, ya que una victoria le permitiría a Colombia asegurar su avance de manera anticipada. El conjunto cafetero se apoya en Luis Díaz, autor de gol en el debut, y en James Rodríguez, quien disputa su tercera Copa del Mundo e iguala registros históricos de Carlos Valderrama y Freddy Rincón. RD Congo apuesta por figuras como Chancel Mbemba, Yoane Wissa, Cédric Bakambu y Aaron Wan-Bissaka.

De cara al partido, Lorenzo cuenta con la nómina completa, incluido Jhon Córdoba, recuperado de molestias físicas. La atención está en Johan Mojica, quien llega con una amarilla tras el debut y está al borde de la suspensión. Una nueva tarjeta lo dejaría fuera del duelo ante Portugal, lo que abriría la opción de Deiver Machado en el once titular.

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