Deportes

Selección Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del debut en el Grupo K del Mundial 2026

La tricolor dirigida por Néstor Lorenzo llega tras una victoria en su debut, mientras que su rival buscará sumar puntos luego de igualar en la primera jornada. El partido se juega en Guadalajara y será arbitrado por el italiano Maurizio Mariani

Guardar
Google icon

La selección de Colombia afronta este martes 23 de junio un partido clave en su camino por la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando se mida ante República Democrática del Congo en el Estadio Guadalajara de México por la segunda jornada del Grupo K. El equipo de Néstor Lorenzo llega como líder tras el 3-1 ante Uzbekistán, mientras que RD Congo sorprendió con el 1-1 frente a Portugal, resultado que lo mantiene con opciones de clasificación.

El compromiso es determinante en la pelea por los dieciseisavos de final, ya que una victoria le permitiría a Colombia asegurar su avance de manera anticipada. El conjunto cafetero se apoya en Luis Díaz, autor de gol en el debut, y en James Rodríguez, quien disputa su tercera Copa del Mundo e iguala registros históricos de Carlos Valderrama y Freddy Rincón. RD Congo apuesta por figuras como Chancel Mbemba, Yoane Wissa, Cédric Bakambu y Aaron Wan-Bissaka.

De cara al partido, Lorenzo cuenta con la nómina completa, incluido Jhon Córdoba, recuperado de molestias físicas. La atención está en Johan Mojica, quien llega con una amarilla tras el debut y está al borde de la suspensión. Una nueva tarjeta lo dejaría fuera del duelo ante Portugal, lo que abriría la opción de Deiver Machado en el once titular.

/colombia/deportes/2026/06/20/la-seleccion-colombia-debe-tener-cuidado-con-la-republica-democratica-del-congo-este-es-su-plan-para-ganar/

09:40 hsHoy

Colombia afina detalles ante RD Congo: Dávinson Sánchez y Jhon Arias analizan el segundo reto mundialista de la Tricolor

Davinson Sánchez y Jhon Arias harían parte de la nómina titular de la Tricolor para enfrentar al equipo africano el 23 de junio a las 9:00 p. m.

Davinson Sánchez, zaguero central de la Selección Colombia, afirmó que en el Mundial, torneo que describió como el más exigente del mundo, se juega a la más alta intensidad - crédito Camilo Zabaleta/Infobae

La Selección Colombia ya dejó atrás la celebración del debut y concentra toda su atención en su segundo desafío en la Copa del Mundo. Después de iniciar el torneo con una victoria 3-1 frente a Uzbekistán, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se prepara para enfrentar a la República Democrática del Congo, un rival que llega con confianza luego de protagonizar una de las sorpresas de la primera jornada al conseguir un empate ante Portugal.

Leer la nota completa
09:20 hsHoy

Dónde ver Colombia v.s RD Congo por el Mundial 2026

El partido entre Colombia y RD Congo podrá seguirse en distintas señales de televisión y plataformas digitales alrededor del mundo.

  • En Colombia, la transmisión estará disponible por Caracol TV, RCN Televisión, DirecTV Sports, DGO, Disney+ y Paramount+
  • En España, el encuentro será emitido por DAZN y Movistar+
  • En Argentina, el partido podrá verse por Telefe, DirecTV Sports, Flow, DGO, Disney+ y Paramount+
  • En Chile, se sintonizará a través de Chilevisión, DirecTV Sports, Disney+ y Paramount+
  • En México, el encuentro será transmitido por Azteca 7, Canal 5, Las Estrellas, TUDN, ViX y ViX Premium
  • En Estados Unidos, la cobertura estará a cargo de FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock, FOX One y fuboTV
  • Para Perú, Ecuador, Uruguay y Venezuela, el partido podrá seguirse a través de los canales de DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y, según el país, canales locales como América TV (Perú), Teleamazonas (Ecuador), Canal 5 (Uruguay) y Televen (Venezuela)
09:00 hsHoy

Fecha y hora del partido Colombia vs RD Congo

Mundial 2026 - Colombia - RD Congo - Google - tecnología - 22 de junio
Colombia busca sumar su segunda victoria consecutiva en el Mundial 2026 y acercarse a la clasificación anticipada en un duelo exigente ante un rival que ya dio una de las sorpresas del torneo al sumar ante Portugal. - crédito Composición Infobae: X/@jamesdrodriguez / Reuters/Troy Taormina

El partido entre Colombia y RD Congo se disputará en el Estadio Guadalajara, en Guadalajara, México, este martes 23 de junio de 2026. El compromiso iniciará a las 21:00 horas en Colombia, Perú y Ecuador; a las 20:00 horas en México, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y El Salvador; y a las 22:00 horas en Chile, Bolivia, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana.

En Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, comenzará a las 23:00 horas. En Estados Unidos, el partido será a las 22:00 horas en la costa Este y a las 19:00 horas en la costa Pacífico (Los Ángeles). En España, el encuentro iniciará a las 04:00 horas del miércoles 24 de junio.

Temas Relacionados

Colombia vs RD CongoSelección Colombia mundial 2026Selección RD Congo mundial 2026Selección Colombia 2026A que hora juega la Selección ColombiaMundial 2026Colombia-DeportesColombia-Noticias

Últimas noticias

Tutela contra James Rodríguez, Luis Díaz y la FCF por presunta “traición a la patria” fue admitida por un juzgado

El proceso fue radicado por un ciudadano en Bogotá y se relaciona con una imagen difundida en redes sociales en la que los jugadores habrían realizado un gesto asociado a una campaña política, aunque dicha imagen habría sido generada con inteligencia artificial

Tutela contra James Rodríguez, Luis Díaz y la FCF por presunta “traición a la patria” fue admitida por un juzgado

Colombia toma nota del empate entre Portugal y RD Congo: “En un Mundial no se gana de camiseta”

La Tricolor tiene la posibilidad de mantener el primer lugar del Grupo K, tras ser el único equipo en conseguir los tres puntos en la primera fecha

Colombia toma nota del empate entre Portugal y RD Congo: “En un Mundial no se gana de camiseta”

Colombia afina detalles ante RD Congo: Dávinson Sánchez y Jhon Arias analizan el segundo reto mundialista de la Tricolor

Davinson Sánchez y Jhon Arias harían parte de la nómina titular de la Tricolor para enfrentar al equipo africano el 23 de junio a las 9:00 p. m.

Colombia afina detalles ante RD Congo: Dávinson Sánchez y Jhon Arias analizan el segundo reto mundialista de la Tricolor

Así le fue al fútbol colombiano con Gustavo Petro: “A nosotros nos cumplió, pero a otros no”

Carlos González, director administrativo de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, aseguró que el presidente Gustavo Petro atendió algunas solicitudes que le hizo el gremio, pero le quedó debiendo a otros deportes

Así le fue al fútbol colombiano con Gustavo Petro: “A nosotros nos cumplió, pero a otros no”

Esto viene para el fútbol colombiano con Abelardo de la Espriella: “Santos fue el que más nos ayudó”

Carlos González, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, le pidió al abogado que lidera el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil continuar con la negociación de doce solicitudes de los futbolistas colombianos

Esto viene para el fútbol colombiano con Abelardo de la Espriella: “Santos fue el que más nos ayudó”

ÚLTIMAS NOTICIAS

ANSES: quiénes cobran hoy martes 23 de junio de 2026

ANSES: quiénes cobran hoy martes 23 de junio de 2026

Insomnio crónico, apnea obstructiva y síndrome de piernas inquietas: los síntomas que ayudan a detectar problemas de sueño

El ranking de los carbohidratos: cuáles elegir y qué evitar según una nutricionista

Chía en la dieta diaria: la cantidad justa para sumar fibra sin molestias digestivas

Presión arterial alta, los cardiólogos revelan los hábitos que más la afectan

INFOBAE AMÉRICA

“Nunca me he sentido más sola que durante el rodaje de Furiosa”: así Anya Taylor-Joy recordó su experiencia en la saga Mad Max

“Nunca me he sentido más sola que durante el rodaje de Furiosa”: así Anya Taylor-Joy recordó su experiencia en la saga Mad Max

El manual del éxito de Oprah Winfrey: de la adversidad extrema a crear un imperio de USD 3.400 millones

Matt Smith, de Doctor Who a Daemon Targaryen y Star Wars: “Sin duda busqué de forma activa lo malo, lo caótico y lo loco”

“No tengo cartílago en una rodilla por bailar durante tanto tiempo con tacones altos”: la dura confesión de Madonna

Israel reafirmó que mantendrá sus operaciones y la denominada “zona de seguridad” en el sur de Líbano pese a las exigencias de Irán

DEPORTES

Inglaterra-Ghana, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Inglaterra-Ghana, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Portugal-Uzbekistán, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Hijo de argelinos, campeón en 1998 y el único elegido como mejor jugador y entrenador del mundo: la historia de Zidane

“¿Por qué Argentina juega para Messi y Portugal tiene problemas con Cristiano Ronaldo?“: el tajante análisis de un periodista brasileño

Messi y la veteranía en el fútbol: por qué ciertos atletas logran prolongar su vigencia en la alta competencia