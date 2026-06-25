El Salvador

El 93.5 % de los patronos formales en El Salvador pertenece a las micro y pequeñas empresas

Los datos difundidos por la CONAMYPE sitúan a ese segmento como base del empleo, con más del 70 % de la población económicamente activa, y como origen de casi la mitad del PIB nacional

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El 93.5 % de los patronos formales y activos en El Salvador pertenece al sector de micro y pequeñas empresas, según CONAMYPE. (Foto cortesía CONAMYPE)
El 93.5 % de los patronos formales y activos en El Salvador pertenece al sector de micro y pequeñas empresas, según CONAMYPE. (Foto cortesía CONAMYPE)

El 93.5 % de los patronos formales y activos en El Salvador pertenece al sector de micro y pequeñas empresas (MYPE), de acuerdo con datos presentados por la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE). Este sector sostiene a más del 70 % de la población económicamente activa, abarcando tanto el empleo formal como el informal y representa una parte considerable del tejido productivo nacional.

Durante la entrevista matutina de Diálogo 21, el presidente de CONAMYPE, Paul Steiner, afirmó: “La única manera de crecer de una forma sostenible es de abajo para arriba. El 95 % de la población come de los ingresos de la micro y pequeña empresa”. En ese espacio, Steiner también resaltó que casi la mitad del Producto Interno Bruto (PIB), proviene de la actividad de la MYPE.

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“Es impresionante la cantidad de empleados que viven de los ingresos de las mype. Es importante reconocer que casi la mitad del Producto Interno Bruto (PIB) es producido por la micro y la pequeña empresa”, recalcó el funcionario.

La MYPE sostiene a más del 70 % de la población económicamente activa y genera casi la mitad del PIB de El Salvador, afirmó Paul Steiner. (Foto cortesía CONAMYPE)
La MYPE sostiene a más del 70 % de la población económicamente activa y genera casi la mitad del PIB de El Salvador, afirmó Paul Steiner. (Foto cortesía CONAMYPE)

Dentro del sector turístico, la presencia de las micro y pequeñas empresas es predominante, ya que la mayoría de los negocios dedicados a esta actividad pertenece a este segmento. Esto incluye pequeños hoteles, restaurantes, agencias de viajes y servicios relacionados, los cuales conforman la base del turismo en El Salvador y contribuyen de manera significativa al dinamismo económico del país.

A partir de 2019, CONAMYPE modificó su enfoque institucional y pasó de limitarse a la provisión de servicios puntuales para la micro y pequeña empresa, a desempeñar un rol más activo como gestor y articulador estratégico dentro del sector. Este cambio incluyó la implementación de políticas que favorecen la cooperación interinstitucional y la creación de acciones orientadas al desarrollo sostenible, la integración productiva de las MYPE en la economía nacional.

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CONAMYPE organizó el evento enfocado en fortalecer el desarrollo de micro y pequeñas empresas en los mercados nacionales e internacionales. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
CONAMYPE organizó el evento enfocado en fortalecer el desarrollo de micro y pequeñas empresas en los mercados nacionales e internacionales. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

CONAMYPE celebra 35 años impulsando a los salvadoreños

En el marco de su 35 aniversario, CONAMYPE desarrolla actividades conmemorativas enfocadas en reconocer el apoyo brindado a los pequeños comerciantes y emprendedores a lo largo de su historia. Desde su creación en 1991, la institución ha evolucionado para ampliar el acceso a servicios, financiamiento, trámites simplificados, fortaleciendo la colaboración entre entidades públicas y privadas.

Entre las acciones impulsadas, destaca el registro voluntario y gratuito para micro o pequeñas empresas, que permite acceder a beneficios así como servicios diferenciados.

Además, se han implementado reformas legales para reducir los costos de trámites relacionados con propiedad intelectual y la constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), con el objetivo de facilitar la formalización y profesionalización de los negocios.

La política de integración económica, implementada desde 2023, involucró la participación de más de 20 instituciones y permitió la incorporación de miles de nuevas SAS al sistema productivo. Steiner señaló que la simplificación de trámites y la protección legal para la MYPE han sido ejes centrales para avanzar en la inclusión del sector.

CONAMYPE celebra 35 años con acciones para ampliar el acceso de los emprendedores a servicios, financiamiento y trámites simplificados. (Cortesía: Conamype El Salvador)
CONAMYPE celebra 35 años con acciones para ampliar el acceso de los emprendedores a servicios, financiamiento y trámites simplificados. (Cortesía: Conamype El Salvador)

Los retos para el desarrollo de los emprendedores salvadoreños

CONAMYPE identifica tres desafíos principales para el crecimiento de la micro y pequeña empresa: formalización, capacitación en gestión empresarial e inclusión financiera. Steiner explicó que muchos emprendedores temen iniciar el proceso de formalización por la percepción de que implicará una carga de impuestos inmediatos, cuando existen opciones para acompañarlos hasta que su negocio alcance una rentabilidad suficiente.

El presidente de CONAMYPE indicó que gran parte de los pequeños empresarios cuenta con niveles bajos de formación académica, lo que dificulta la administración y el manejo financiero. La institución ofrece apoyo técnico y programas de educación financiera para que los emprendedores accedan a mejores oportunidades para consolidar sus negocios.

En materia de acceso a financiamiento, la inclusión financiera sigue siendo un reto. Los bancos comerciales solo atienden a una fracción del millón de micro y pequeños empresarios existentes en el país. Frente a este panorama, los fondos estatales como FECAMIPE y PROGAMYPE han destinado recursos específicamente para quienes han sido rechazados por la banca tradicional, ofreciendo líneas de crédito para industrialización, apoyo a mujeres empresarias y capital de trabajo, con garantías estatales de hasta el 90 % del monto solicitado.

Steiner resaltó que el desarrollo sostenible de la MYPE requiere profesionalización, un entorno legal favorable y acceso real a productos financieros adaptados a la realidad de los pequeños negocios. El objetivo de la institución es dinamizar el sector desde la base, permitiendo que más salvadoreños conviertan sus ideas en empresas productivas y sostenibles.

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