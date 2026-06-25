Túnez-Países Bajos, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber - Clone

Horarios del partido: 20:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 19:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 18:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 17:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 01:00 del 26 de junio (España).

Televisación: DSports y Paramount+ (Argentina) / Canal 5 y DSports (Uruguay) / DAZN (España) / ViX (México) / DSports y Win Sports (Colombia) / DSports y Teleamazonas (Ecuador) / DSports (Perú) / DSports y Televen (Venezuela) / FOX One, Telemundo, Peacock, Telexitos y FS1(Estados Unidos) / FOX (Centroamérica).