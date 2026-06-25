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Túnez-Países Bajos, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber - Clone

La Naranja Mecánica buscará un triunfo ante los africanos para asegurarse el primer puesto del Grupo F

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Horarios del partido: 20:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 19:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 18:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 17:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 01:00 del 26 de junio (España).

Televisación: DSports y Paramount+ (Argentina) / Canal 5 y DSports (Uruguay) / DAZN (España) / ViX (México) / DSports y Win Sports (Colombia) / DSports y Teleamazonas (Ecuador) / DSports (Perú) / DSports y Televen (Venezuela) / FOX One, Telemundo, Peacock, Telexitos y FS1(Estados Unidos) / FOX (Centroamérica).

09:30 hsHoy

¿Cómo llega Túnez?

El conjunto africano llega totalmente convulsionado y ya eliminado de la competencia pese al cambio de entrenador en pleno torneo. Iniciaron su camino con derrota 5-1 ante Suecia y luego cayeron 4-0 contra Japón.

09:16 hsHoy

Probables formaciones:

Túnez: Aymen Dahmen; Dylan Bronn, Montassar Talbi, Karim Rekik; Yan Valery, Anis Ben Slimane, Ellyes Skhiri, Ali Abdi; Jibril Saad, Hannibal Mejbri; Sebastian Tounekti. DT: Hervé Renard.

Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Brian Brobbey y Cody Gakpo. DT: Ronald Koeman.

09:00 hsHoy

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del partido clave entre la selección de Túnez y Países Bajos por la tercera fecha del Grupo F.

Países Bajos cerrará la fase de grupos ante el colista Túnez
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