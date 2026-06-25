Ecuador-Alemania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Horarios del partido: 17:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 16:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 15:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 14:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 22:00 (España).
Televisación: TyC Sports, Telefe, DSports, Paramount+, Disney+ Premium (Argentina) / Canal 5 y DSports (Uruguay) / DAZN, RTVE Play y La 1 (España) / ViX, TUDN y Canal 5 (México) / DSports, Caracol y RCN Televisión (Colombia) / DSports y Teleamazonas (Ecuador) / DSports y América Televisión (Perú) / DSports y Televen (Venezuela) / FOX One, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica).
¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del partido clave entre la selección de Ecuador y Alemania por la tercera fecha del Grupo E.
¿Cómo llega Ecuador?
Los Sudamericanos, que arribaron a la Copa del Mundo tras una gran Eliminatoria, están urgidos en este compromiso y deben ganar para soñar con avanzar a los 16avos de final. En su estreno cayeron por 1-0 contra Costa de Marfil e igualaron 0 a 0 ante Curazao.
¿Cómo llega Alemania?
Los europeos, por su parte, son la otra cara de la moneda, ya que se aseguraron el primer puesto de su zona luego de golear 7-1 a Curazao e imponerse por 2-1 ante Costa de Marfil.
Probables formaciones:
Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Alan Minda o Nilson Angulo; John Yeboah, Enner Valencia, Gonzalo Plata. DT: Sebastián Beccacece.
Alemania: Manuel Neuer o Oliver Baumann; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck; Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovicć, Felix Nmecha, Nathaniel Brown; Deniz Undav, Kai Havertz y Leroy Sané. DT: Julian Nagelsmann.
Tabla de posiciones del Grupo E:
El estadio de Ecuador-Alemania:
Autoridades de Ecuador-Alemania:
Árbitro: Tori Penso (Estados Unidos)
Asistente 1: Brooke Mayo (Estados Unidos)
Asistente 2: Kathryn Nesbitt (Estados Unidos)
4to: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nueva Zelanda)
5to: Isaac Trevis (Nueva Zelanda)
VAR: Joe Dickerson (Estados Unidos)
AVAR: Fu MIng (China)
SVAR: Khamis Al Marri (Qatar)