Ecuador-Alemania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Horarios del partido: 17:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 16:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 15:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 14:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 22:00 (España).

Televisación: TyC Sports, Telefe, DSports, Paramount+, Disney+ Premium (Argentina) / Canal 5 y DSports (Uruguay) / DAZN, RTVE Play y La 1 (España) / ViX, TUDN y Canal 5 (México) / DSports, Caracol y RCN Televisión (Colombia) / DSports y Teleamazonas (Ecuador) / DSports y América Televisión (Perú) / DSports y Televen (Venezuela) / FOX One, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica).