Juan Manuel Cerúndolo se despidió de Eastbourne con señales positivas y ya piensa en Wimbledon

Juan Manuel Cerúndolo atraviesa una buena temporada en el circuito ATP (Crédito: EFE/TERESA SUAREZ)

Juan Manuel Cerúndolo puso punto final a su participación en el ATP 250 de Eastbourne: perdió en los cuartos de final frente al británico Toby Samuel por 6-3 y 6-4 y llegará a Wimbledon, segundo Grand Slam del año, tras el mejor desempeño de su carrera sobre césped.

Ubicado actualmente en el puesto 45 del ranking mundial, el menor de los hermanos Cerúndolo llegaba al encuentro con la posibilidad de alcanzar sus primeras semifinales en el circuito ATP sobre esta superficie. Sin embargo, se encontró con la revelación del torneo, quien aprovechó al máximo sus oportunidades.

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Samuel, número 142 del mundo y beneficiado con un lugar en el cuadro principal como lucky loser, se quedó con el triunfo en una hora y 20 minutos de juego para avanzar a las semifinales.

Cerúndolo dispuso de siete puntos de quiebre en el primer set, pero no logró capitalizar ninguno. Samuel respondió con un servicio poderoso y capitalizó un break aislado para obtener la luz de ventaja que le permitió encaminar el parcial inicial por 6-3.

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En el segundo capítulo, el europeo volvió a mostrarse más efectivo en los momentos decisivos. Cerúndolo no consiguió generar nuevas chances de quiebre y falló una volea accesible cuando intentaba sostener su servicio. A partir de allí, Samuel mantuvo el control del partido y selló la clasificación.

Tras eliminar previamente a Thiago Tirante y ahora a Juanma, el británico aseguró un ascenso de casi veinte posiciones en el ranking mundial y quedó a un paso de meterse entre los 120 mejores del circuito. En semifinales enfrentará al belga Zizou Bergs (48°).

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Pese a la eliminación, el balance de la semana es ampliamente positivo para Cerúndolo. En Eastbourne consiguió las dos primeras victorias de su carrera sobre césped al derrotar al belga Raphael Collignon y al británico Arthur Fery, una señal alentadora para un jugador que históricamente desarrolló su mejor tenis sobre polvo de ladrillo.

Además, la actuación le permitirá escalar de manera virtual hasta el puesto 41 del ranking ATP, la mejor ubicación de su trayectoria profesional. Ahora Juanma trasladará su atención a Wimbledon, donde a partir de la semana que viene jugará el cuadro principal por segunda vez.

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El tercer Grand Slam del año encontrará al tenista de 24 años en medio de uno de los mejores momentos de su carrera y con una confianza renovada sobre una superficie que hasta hace pocos días seguía siendo una cuenta pendiente.

En la estación anterior a la gira sobre césped, Cerúndolo había tenido una memorable actuación en Roland Garros, donde dio el batacazo ante Jannik Sinner, número 1 del mundo, y alcanzó los octavos de final. “Fue un logro increíble para mí”, expresó sobre su triunfo ante el italiano en una entrevista con Infobae.

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El festejo de Juanma tras su golpe histórico en Roland Garros (Foto: Reuters/Stephanie Lecocq)

Tras aquella gesta, el zurdo porteño dio otro golpe: eliminó a Martín Landaluce (58°) una de las nuevas apariciones del tenis español, en un encuentro a cinco sets que se convirtió en el más largo de su carrera: seis horas. “Te da la seguridad de decir: yo puedo aguantar, puedo jugar a este ritmo tanto tiempo. Eso te da confianza para lo siguiente”, sostuvo.

La derrota en la cuarta ronda frente al italiano Matteo Berrettini marcó el cierre de la mejor actuación de su carrera en un Grand Slam. Más allá del resultado, la gira europea tuvo una recompensa inmediata: apareció en el puesto 45, su primera vez entre los 50 mejores del ranking ATP.

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