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La Federación Internacional de Tenis se transforma en World Tennis y presenta un ambicioso plan para la próxima década

La entidad madre del tenis mundial estrenó una nueva identidad institucional y trazó una hoja de ruta hasta 2035. Entre sus objetivos figuran ampliar la base de jugadores, potenciar el desarrollo de talentos y reinvertir el 85% de sus ingresos en el deporte

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La histórica Federación Internacional de Tenis adoptó el nombre World Tennis tras más de un siglo de trayectoria (Crédito: World Tennis)

La Federación Internacional de Tenis (ITF) anunció este miércoles que a partir de ahora pasará a llamarse World Tennis, una transformación que incluye una nueva identidad institucional y un ambicioso plan estratégico para impulsar el crecimiento global del deporte durante la próxima década.

La organización que regula el tenis mundial desde hace más de un siglo busca aumentar la cantidad de jugadores de 106 millones a 140 millones para 2035, lo que representa un crecimiento superior al 30%. Para alcanzar ese objetivo, se comprometió a reinvertir al menos el 85% de sus ingresos anuales en el desarrollo del tenis y definió cinco ejes estratégicos que marcarán el rumbo de la institución en los próximos diez años.

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Fundada en 1913, la entidad que hasta ahora era conocida mundialmente como ITF considera este cambio como el inicio de una nueva etapa. Según explicaron sus autoridades, la nueva marca refleja la intención de abrir “un mundo de oportunidades” para personas de todas las edades, capacidades y orígenes, tanto dentro como fuera de la cancha.

La primera de las prioridades está vinculada con el crecimiento de la participación. World Tennis pretende fortalecer y coordinar el trabajo de sus 214 asociaciones nacionales para acercar el deporte a más personas, ampliar su base de practicantes y consolidar su presencia en mercados ya establecidos y emergentes.

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World Tennis buscará aumentar la cantidad de jugadores en todo el mundo y reinvertir el 85% de sus ingresos en el desarrollo del deporte (Crédito: World Tennis)

Otro de los ejes centrales apunta al desarrollo de los futuros talentos. La organización administra el principal circuito de formación y transición hacia el tenis profesional y busca expandir su alcance hacia nuevos mercados, generando más oportunidades competitivas para jugadores de distintas regiones.

En materia de competencias por equipos, la Copa Davis, la Billie Jean King Cup y la World Team Cup continuarán siendo pilares fundamentales del calendario internacional. Además de representar la máxima expresión de la competencia por naciones, estos torneos seguirán siendo la vía de clasificación hacia los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

Las dos prioridades restantes miran hacia el futuro del deporte desde una perspectiva más amplia. Por un lado, la institución se propone liderar la innovación, fortalecer la conexión digital entre las federaciones nacionales, proteger la integridad del juego y promover el bienestar de los jugadores. Por otro, buscará diversificar y robustecer sus fuentes de ingresos mediante alianzas estratégicas de largo plazo que permitan sostener la inversión en todos los niveles del tenis.

Uno de los aspectos más concretos del anuncio es el compromiso financiero asumido por la entidad: al menos el 85% de sus ingresos anuales será reinvertido en el desarrollo del tenis durante la próxima década, con especial foco en el fortalecimiento de las 214 asociaciones nacionales que integran la red global.

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David Haggerty, presidente de World Tennis junto a Ross Hutchins, director ejecutivo de World Tennis (Crédito: World Tennis)

Por su parte, David Haggerty, presidente de World Tennis, comentó: “Hoy tenemos la oportunidad de redefinir nuestro papel en el corazón del tenis mundial y reafirmar nuestro compromiso de garantizar un futuro sólido y sostenible para este magnífico deporte. World Tennis refleja quiénes somos, nuestra presencia global y nuestro mandato único”.

“Nuestra ambición es impulsar el tenis por todos los rincones del mundo, de la mano de 214 asociaciones nacionales de tenis y demás actores clave del ecosistema tenístico. Esto incluye aumentar la participación, seguir desarrollando el camino para que las futuras estrellas alcancen la cima y, brindar mayor acceso, independientemente de la edad, el género o la procedencia”, concluyó Haggerty.

Con esta transformación, World Tennis inicia una nueva etapa con la intención de ampliar el alcance del deporte, fortalecer su crecimiento y consolidar una presencia cada vez más global. Más que un cambio de nombre, la iniciativa representa una apuesta por el futuro del tenis.

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