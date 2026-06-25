La respuesta del PRO a Esteban Bullrich: “Resulta injusto interpretar que actuamos por conveniencia”

El diputado nacional Fernando De Andreis

El diputado nacional Fernando de Andreis, secretario general del PRO y mano derecha del expresidente Mauricio Macri, le respondió hoy a Esteban Bullrich con una carta pública en la hizo referencia a la decisión del exsenador de renunciar al partido y rechazó la lectura sobre la postura parlamentaria frente al caso de Manuel Adorni.

“Decís que el partido eligió proteger a Manuel Adorni. Eso no es verdad", escribió De Andreis en su escrito, publicado en sus redes sociales pocas horas después de que Bullrich difundiera su renuncia. El dirigente recordó que el partido fue el primero en señalar públicamente que la designación del jefe de Gabinete “era un error y que no debía haberse producido”, y citó el tuit de Mauricio Macri como evidencia de esa posición inicial.

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El contexto es una semana de alta tensión parlamentaria. El martes 23 de junio, la sesión convocada por la oposición en la Cámara de Diputados para avanzar con la interpelación a Adorni fracasó por falta de quórum: solo 117 legisladores bajaron al recinto, 12 menos de los 129 necesarios. El PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y varios bloques provinciales decidieron no participar tras un acuerdo con el presidente de la Cámara, Martín Menem, por el que el oficialismo se comprometió a convocar la Comisión de Asuntos Constitucionales para el 30 de junio con todos los expedientes sobre Adorni en el temario. “Convocada la comisión, se termina el show”, tituló el bloque amarillo su comunicado oficial.

Ese mismo acuerdo despejó el camino para que, al día siguiente, La Libertad Avanza (LLA) convocara una sesión propia en la que el Congreso convirtió en ley el acuerdo de renegociación con los últimos holdouts —el pago de 171 millones de dólares a los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP— y dio media sanción al proyecto de “Súper RIGI”, un régimen de incentivos fiscales para inversiones superiores a 1.000 millones de dólares. Ambas iniciativas contaron con el apoyo del PRO, la UCR y los bloques provinciales aliados.

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Esteban Bullrich presentó su renuncia irrevocable al PRO en una carta dirigida a Mauricio Macri. (Foto: archivo)

De Andreis defendió en su carta que la postura del partido no implicó proteger al funcionario sino elegir la vía institucional correcta. Señaló que el PRO impulsó su propio proyecto de interpelación en el Senado y que la sesión del martes en Diputados “no buscaba remover a Adorni”, sino emplazar a las comisiones a tratar los expedientes, un objetivo que, según el partido, ya estaba garantizado por la convocatoria acordada. “Lo que pretendía el kirchnerismo era montar una escena de escándalo e indignación no para avanzar institucionalmente en el esclarecimiento de la situación de Adorni, sino para generar un conflicto político contra el Gobierno”, sostuvo.

La sesión del Senado de este jueves también terminó sin quórum. El bloque de LLA ingresó al recinto pero no ocupó sus bancas, y el peronismo siguió la misma conducta, por lo que nunca se alcanzaron los 37 senadores necesarios para abrir la sesión. “Mientras escribo esto, se acaba de caer la sesión en el Senado para interpelar a Adorni por falta de quórum. Ni LLA ni el kirchnerismo se presentaron, solo estaba el PRO”, escribió De Andreis en su carta a Bullrich, como argumento para reforzar su posición.

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Frente a la acusación de haber antepuesto la conveniencia política a la responsabilidad ética, el secretario general del PRO señaló: “Lo que sí me resulta muy injusto es interpretar que actuamos por conveniencia o que abandonamos nuestros principios”, y agregó que quienes sostienen el partido también lo hacen “desde nuestras convicciones y con la responsabilidad de cuidar una fuerza política que atraviesa un momento complejo”.

De Andreis, por otro lado, le reconoció a Bullrich su aporte a la historia del partido y le expresó el agradecimiento de Macri y el suyo propio, pero insistió en la necesidad de señalar “el desacuerdo” con sus palabras.

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